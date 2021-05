Tendencias

Oscar Contreras

A nada va CONAGUA a Tampico

El país vive momentos insólitos por la desesperación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ante la caída de los candidatos de MORENA en las elecciones federales.

Su protagonismo hace desconfiar a los mexicanos por las decisiones que toma su gobierno, saben que no debe intervenir como presidente de la República en las elecciones, ya que tiene información privilegiada y la utiliza para amenazar a sus adversarios.

AMLO abusa del poder presidencial, de las instituciones del gobierno federal y utiliza el tiempo oficial de La Mañanera, para criticar a las autoridades electorales y candidatos de otros partidos, cuando debe ser imparcial.

Y es que el presidente nunca consolidó a MORENA y ante una equivocada selección de candidatos por parte de la dirigencia nacional, esto provocó una serie de fracturas que serán muy difícil de unir.

Es posible que López Obrador haya creído que aún tenía el “bono de confianza” que los ciudadanos le dieron cuando ganó la presidencia, y es posible que así fuera, pero los dirigentes de MORENA con sus “negocios” se lo terminaron.

Por ello, AMLO se ha convertido en el principal promotor de MORENA y aunque no lo diga, sabe que debe ayudar a sus candidatos y lo tiene que hacer utilizando los espacios que tiene por ser presidente y usar las instituciones del gobierno para amedrentar a sus adversarios.

Así lo hace con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el priista Adrián de la Garza y el emeceista Samuel García, ambos candidatos al gobierno de Nuevo León y de igual manera amenaza a sus críticos o periodistas que cuestionan su actuación en el gobierno.

En fin, esto lo hace todos los días y sus declaraciones viscerales lo hacen ver muy mal y al parecer no se detendrá, pero aún no sabemos qué haría si los gobernadores hacen lo mismo que él y apoyan a sus candidatos, esperamos que aguante, que sea tolerante porque él no se ve ni nunca se ha visto como el presidente de la República ni el hombre de Estado que México necesita en estos momentos.

Cambiando de tema. Por fin Rigo Ramos dio color y es que después de que no consiguió la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, busco varios partidos para representarlos, pero ninguno le llenó el ojo. Sabe que lo bueno viene el próximo año y es casi seguro que se unirá al proyecto de Acción Nacional.

Y es que Rigo al apoyar al diputado Gerardo Peña con su opinión, nos damos cuenta que tiene claro que el PAN seguirá dominando el estado y sabe que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, jugará un papel central en la definición del próximo candidato al gobierno de Tamaulipas.

Así que Rigo Ramos nunca anduvo perdido, exploró las posibilidades que tienen los diferentes partidos a los que se acercó y al final, decidió quedarse sin candidatura, jugada muy inteligente, porque con la vestidura de morenista descarriado consiguió que le abrieran la puerta y lo demás fue pan comido. ¿Verdad?

El caso es que Rigo Ramos por lo que vemos podría ser uno de los principales actores en el próximo proceso electoral, es hábil, audaz y ya conoce a quiénes podrán ser los adversarios de los panistas y eso, en estos momentos cuenta mucho hacia el futuro. Ni más ni menos.

Para finalizar, Olga Sosa, Lalo Hernández Chavarría y Armando Martínez, candidatos de MORENA en el sur de Tamaulipas, al conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a Blanca Jiménez, directora de CONAGUA para “ver de qué se trata” el problema del agua en Tampico y de inmediato los morenistas festejaron “la orden” que dio El Merolico desde Palacio Nacional.

Lo más increíble es que los morenistas se evidenciaron porque ahora sabemos que nunca le dieron a conocer esta situación, y todo indica que enviaron a un mensajero a la Ciudad de México para que en La Mañanera le diera conocer al tabasqueño esta grave situación en su propia madriguera.

Con esto nos enteramos que AMLO no les permite a los morenistas acercarse para le den a conocer los problemas de sus comunidades y por eso tiene que enviar a mensajeros para que lo hagan, sin duda que esto indica la intolerancia que tiene López Obrador hasta con sus propios seguidores o simpatizantes. ¿Qué les parece?

Es importante comentar que Carlos Pérez, candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el distrito ocho, le entregó a López Obrador de manera directa una carta donde le expuso la situación del sistema lagunario del sur del estado y la amenaza de un desabasto de agua por las fugas de agua dulce y la falta de lluvias en la región.

Así que AMLO ya estaba enterado y ahora sale con que va a enviar a la CONAGUA quien también recibe informes diarios, semanales y mensuales de la situación que se tiene el país y la verdad creemos que no vendrá más que a darse la vuelta.

Es muy seguro que en CONAGUA conozcan la situación, pero como no tienen dinero porque todo se va al sureste del país, solo vendrán a darse la vuelta a jugarle al monje loco y eso muy pronto lo veremos.

De salida. Circula por la RED un mensaje de Carlos Canturosas alabando a su padre y a su hermana y son tantas las virtudes que le ve a Carmenlilia que sólo él las ve y lo entendemos. El video es largo, tedioso y la musicalización es muy dramática. Es un tormento verlo hasta el final.

Desde luego que Carlos Canturosas busca que los neolaredenses sepan que los Canturosas y sólo ellos, han sido llamados por la historia para lograr la transformación de Nuevo Laredo, como si realmente pertenecieran a una familia de linaje monárquico de ese municipio.

Canturosas da entender que Carmelilia hará lo que su papá hizo y luego lo que logró él en su administración, pero ante los hechos conseguidos por Enrique Rivas Cuéllar no hay quien -en este momento- en toda la historia del municipio se le compare.

La verdad es que Carmelilia no tiene empatía con la gente de Nuevo Laredo, ella es más conocida en Laredo, Texas y entiende muy bien la problemática de ese Condado, así que revivir el pasado y colgarle las medallas que no le pertenecen de nada servirá, porque va directamente al fracaso electoral. Ni más ni menos.