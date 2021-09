T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“A QUE NO LEGISLEN CON LA IRA”, EXHORTA GERARDO PEÑA….!

X.-Juicio Político, “tiene el tufo de silenciar” las voces que disienten respecto a la visión oficial.

POR LA insana e incluso dolosa Intención de algunos Legisladores Federales, de “aprobar el juicio político”, el Diputado Federal tamaulipeco Gerardo Peña Flores, en la máxima tribuna del Congreso de la Unión en plan tajante y enérgico, exhortó a sus compañeros diputados a hacer conciencia y “no aprobar al vapor” lo que a todas luces es “una contradicción tan grave”, porque con la misma, “se violenta” la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invitándolos a legislar pero “leal y patrióticamente”, mirando en todo, “por el bien y la prosperidad” de la Unión de nuestro querido México.

POR ELLO, Peña Flores remarcó enfático que, “esta propuesta de ley sobre el juicio político”, aparte de ser absolutamente contradictoria al espíritu constituyente, también “atenta en plan grave e irremediable al federalismo” y por esta fundamental razón, dijo, es inconstitucional de facto e incluso absurda y penosa, instándolos “a que no legislen con la ira, porque recuerden que ustedes algún día serán oposición y podrán darse cuenta que reformas como esta, “ponen en alto riesgo la libertad” de la actuación institucional del servicio público, que la Constitución o Nuestra Carta Magna, otorga, apuntó.

QUIERO DECIRLES con absoluta claridad y sin objeciones de ninguna índole que, esta iniciativa, “tiene el tufo” de silenciar las voces que disienten respecto a la visión oficial, por lo que de lograrse ésta, “sería fracturar el federalismo y nuestra República” y, por ello compañeros, les digo y sostengo que, “entendamos en todas sus letras”, que esta iniciativa, evidentemente “Atenta en contra de la Autonomía” de las Instituciones Estatales democráticamente electas y peor aún “debilita la naturaleza misma en su funcionamiento”, cuya cuestión, aunque el Diputado Federal Peña Flores, no lo dijo, sí dejó entrever marcadamente que, tal iniciativa es “la mezquina venganza Política” de quienes hoy consideran tener “el sartén por el mango”, cuyo preceder confirma “la extralimitación del poder público federal”.

EN OTRA PARTE de su exposición, el Diputado Gerardo Peña Flores, puntualizó que, “la Constitución de manera expresa, concede facultades a los Estados, para que cada uno de estos, “puedan hacer lo que las normas le autorizan”. Y por ello, abundó que “de hecho el federalismo” es la única consideración Constitucional y eso debe entenderse, explicando para ello el Diputado Federal de Tamaulipas que, “en la cláusula residual”, los Estados Soberanos renunciarían a través de la Constitución a una posición de esa soberanía, para formar la Federación, pero “les atan las manos” para que esta “no se les imponga”. Aludiendo el diputado Peña Flores que, “el Fuero no es un privilegio personal”, sino una garantía Constitucional, es decir “una salvaguarda” frente a las posibilidades de abuso de la persecución penal, para revertir la legitimidad democrática de un cargo electo y de esta forma “someter a los poderes locales”, cuya cuestión, repito, “es la clara muestra de la extralimitación” y con ello, la férrea venganza política”.

EN CONSECUENCIA, recalcó el Diputado Gerardo Peña que, “las venganzas derivadas de la frustración” por incapacidad y desconocimiento, no puede ni debe ser la motivación para legislar en tal sentido. Apuntando, sí queremos legislar el juicio político, ¡adelante! pero no nos engañemos. Porque desde el párrafo segundo del Artículo 5to. De esta ley, “contiene el dardo envenenado” por el que, evidentemente se pretende votar. Recordándoles enseguida a mis compañeros que, el pasado domingo, todos los aquí presentes, “en nuestro carácter” de Diputados Federales electos, no olviden que, “levantamos la mano” y repetimos un mandato constitucional: “guardar y hacer guardar la Constitucional Política y las Leyes que de ella emanen”, así que compañeros “Vamos a Cumplir”, exhortó.

EL DIPUTADO Federal por Tamaulipas Gerardo Peña Flores dijo que por lo anterior, es importante “legislar, leal y patrióticamente”, porque de no hacerlo, sería tanto como dejar a gobernadores y legisladores locales, “como meros muñecos de aparador”, cuyo mezquino propósito, es el que persiguen los interesados en aprobar “el juicio político”, finalizó.

