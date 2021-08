Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

A TRES MESES DEL METRAZO, Y AÚN NO HAY CULPABLES

Al igual que la 4T no quiere tocar al diputado Saúl Huerta ni con el pétalo de una rosa, igual que no incomodaron en lo más mínimo a la directora del Metro, Florencia Serranía, igual no quieren molestar a los precandidatos presidenciales involucrados en el Metrazo.

Finalmente, el tiempo ha pasado, inexorablemente, y ya se cumplieron tres meses de ocurrida la terrible tragedia en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la cual costó 26 vidas y dejó lesionados a más de cien pasajeros, que esa noche tuvieron la “mala suerte” de viajar en ese tramo del Sistema de Transporte Colectivo.

Y es que, tras tres meses del accidente, las autoridades aún no han cumplido con ellos y los acusan de haberles negado el acceso a la justicia, pues no hay una sola persona en prisión. Asimismo, ofrecieron que a la brevedad se tendría el resultado de un peritaje profesional, realizado por empresas extranjeras, no fuera a ser la de malas que las fueran a comprar y, de todas maneras, no ha pasado nada.

Los lesionados también se han estado quejando de que a más de uno ni siquiera le han pagado las terapias que ocupan y los acusan de estarlos tratando con desprecio. Y acusan directamente de mentir y de no cumplir a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo que habrá de restarle puntos a la favorita del presidente López Obrador, de cara a la carrera presidencial.

Ayer martes tres de agosto, al cumplirse tres meses del lamentable accidente, en conferencia de prensa, nueve de las víctimas, entre deudos y afectados directos, detallaron que ni siquiera han tenido acceso a la carpeta de investigación para conocer a detalle los avances, por lo que consideran que se están protegiendo a políticos y funcionarios de primer nivel y piensan imputar solamente a trabajadores “del pueblo” igual que ellos. “No hay justicia”.

Marisol Tapia, mamá del niño Brandon, y quien murió el día del accidente, aseguró que entre ellos se protegen “y por eso nosotros queremos una verdadera justicia y no que metan a la cárcel a un albañil o alguien que puso un ladrillo. No vamos a dejar de pedir justicia por todas las víctimas, que eso lo sepan los funcionarios”.

Y ese es el dato que más ha hecho enojar a los afectados. El sentimiento de que no se ha hecho justicia porque no se ha imputado directamente a nadie, porque no hay nadie en la cárcel y porque las investigaciones avanzan a paso de tortuga. Y es que hasta hoy no se observa que alguien sea responsabilizado del accidente. ¿Qué estarán esperando? ¿Le estarán apostando a que pase el tiempo y que el olvido cubra con su manto este bochornoso hecho? ¿Estarán apostando que, al igual que defendieron a la directora del Metro, Florencia Serranía, puedan defender a alguien más arriba?

¿Cuántos meses más tendremos que esperar para ver la acción de la justicia en este caso? ¿O acaso se aplicará la justicia juarista? ¿Aquella que asegura que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas? No hay que olvidar que el mismo procedimiento se está aplicando al desafuero del diputado poblano, Saúl Huerta, quien es “recomendado” de la primera dama de México. Y por lo que se ve están dando tiempo para que, este “enfermo” legislador, no pierda ni el fuero ni sus privilegios como legislador federal, por ser parte de la familia feliz.

1. Quien no faltó a emitir su voto en la consulta del pasado domingo, fue el todavía Síndico Primero del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán, quien a pesar de la vilipendiada que le han dado en MORENA, de los desprecios sufridos y de que su carrera política en ese partido es simplemente nula, ahí anda votando porque encarcelen a los ex presidentes de México, para quedar bien con Ya sabes quién.

¿Torre Aliyán tiene esperanza de lograr un cargo de elección popular? Podría ser, pero eso sería hasta el 2024, si lo dejan, si no lo vuelven a zancadillear y si no se le bota la canica y busca emigrar a otro partido, digamos, como Movimiento Ciudadano.

Hay que recordar que este personaje, de familia de abolengo por cierto, ya fue priísta, ya fue panista y ya es morenista, en tan corto tiempo, que no se nos haría raro verlo como “partner” de Alejandro Ceniceros o de Gustavo Cárdenas, a ver si ellos si lo favorecen, aunque sea con una “diputación local pluri”.

2. Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron a favor de destituir al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, basados en la pérdida de confianza de Vargas Valdés, además de que se le reprochó dirigirse sin respeto hacia los magistrados. Hay que recordar que Vargas Valdés era el magistrado favorito de Andrés Manuel López Obrador. Y el “pinochetazo” podría tener consecuencias

