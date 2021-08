T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡A ZERTUCHE LO AHOGA, LA SED DE VENGANZA!

X.-ARMANDO: ¿POR QUÉ NO LE HAS CUMPLIDO A LA GENTE DEL IX DISTRITO DE REYNOSA?

X.-LA INDIFERENCIA EN EL MARCO SOCIAL “ES TAMBIÉN CLARA MUESTRA DE IMPUNIDAD”.

EL AUN DIPUTADO Federal por Reynosa y diputado local “de imposición o dedazo” Armando Javier Zertuche Zuani, por lo que vemos, “lo ahoga la sed de venganza” para lucirse, y por esta razón de aquí, parte su deseo para que lo unjan Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas (JUCOPO) en la LXV Legislatura. Y así continuar actuando para hacer uso y gala de sus dotes y desplantes políticos que, naturalmente, son su fuerte, porque en el marco de trabajo y servicio, “tengo la plena certeza” que el irresponsable Diputado, “no aprobaría la tesis o el examen profesional, “como servidor público, salvo que al pueblo, le demuestre lo contrario”.

Y SI ARMANDO, busca afanosamente posicionarse como líder del Congreso del Estado, ES TAMBIEN para que “no le saquen sus trapitos al sol”, porque en su calidad de legislador federal (en el IX Distrito) que corresponde a la parte sur de Reynosa, ha dejado “una imborrable huella de muy claro abandono”, porque el muy insensato, vivales y oportunista, jamás atendió a las familias que, para su desgracia, “se quedaron con los brazos cruzados, esperándolo”, a fin de que las atendiera, como fue su promesa de campaña, pero no lo hizo.

Y PARA que las familias del Noveno Distrito, a las que ofendió por no servirles, ni atenderlas se olviden de él, Armando Zertuche hábilmente, y por su etiqueta de “vividor” anda desatado, anunciando instrumentar “un trabajo político de venganza”, contra funcionarios estatales, muy a pesar de que, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha dicho “no comulgar con este flagelo o precepto de venganza”.

PERO ESO A Zertuche Zuani, le es indiferente, porque su interés estriba en lograr sacudirse, al Diputado Pepe Braña y él, naturalmente, “adjudicarse la representación del congreso tamaulipeco”. Y así afianzarse políticamente, ese es el claro propósito del irresponsable Diputado Federal, el que solo sirve para vivir del erario público y no para servirle a la gente que debe atender, como es la ineludible obligación de todo servidor público. Porque Armando como Diputado Federal en Reynosa, repito, “jamás atendió a los que, desgraciadamente, fueron sus representados, ¡Que lamentable! ¿Verdad?.

Y SI EL desobligado Político “de baja calidad moral” Armando Zertuche, habla de combatir la corrupción e impunidad, creo y considero que, socialmente “la impunidad”, también se refleja en el importamadrismo de un sujeto que, se mezcla en la política (para servirse económicamente) y no para realmente servirle a la sociedad, cuya tarea es o debería ser la obligación ineludible de quienes en plan de oportunistas, andan en este horizonte, para consolidar no su interés de servicio a los pueblos, sino su interés financiero para verse favorecidos con el abultamiento de sus cuentas bancarias, esa es la cruda realidad y por ello, “hay que decirles a plata limpia”, lo que son esta clase de perversos mercenarios.

Y DECIRLE a Armando Zertuche Zuani que es un vivales, eso no es ofenderlo, porque él, “más ofendió o ha ofendido” a innumerables familias de la parte sur de Reynosa, familias a la que, cruelmente, dejó con un palmo de narices”, porque nunca atendió sus demandas como Diputado Federal y eso la gente no lo olvida y lo puede corroborar.

PORQUE desde que, (en el 2018) votaron por Zertuche para hacerlo Legislador Federal y llevarlo al Congreso de la Unión, las humiles familias del IX Distrito de Reynosa, “jamás lo han vuelto a ver”. Y si algunas de esas personas o familias fueron a la oficina de gestoría de Armando, (ubicada en la colonia las Cumbres), nunca encontraron “al susodicho sujeto de baja caterva moral”, porque esa oficina, fue un parapeto o florero, porque dicho inmueble, siempre estuvo cerrado y no se atendió a nadie y eso, por supuesto, que lo puede confirmar don Juan Triana Márquez, asistente de confianza del irresponsable Diputado Federal, el que aún no termina su gestión y, “ya anda en otro tema o espacio público”, del cual tendrá para vivir bien económicamente, por tres años mas ¿O no Armando?

LA GENTE en México, quiere a genuinos servidores públicos y, no a emblemáticos personajes que, solo buscan el bien propio y si hoy aquí, hacemos hincapié, respecto a la figura del irresponsable e importamadrista del Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, es porque éste anda con mucho ruido de que, pondrá orden en el Congreso, “a dónde llegó por dedazo”, aludiendo además que, exigirá responsabilidad en el trabajo y servicio y que incluso, aplicará la ley de los actores que no cumplan o violenten la Constitución del estado, pero si esto que Armando Zertuche, aduce, expone y que deja entrever fuera cierto, la pregunta obvia para él es: ¿Armando, por qué, no has cumplido con la gente del IX Distrito de Reynosa?. A eso este Diputado Federal, debería darle una honesta respuesta al pueblo. Pero “se seguirá haciendo el occiso”, porque Armando Javier Zertuche Zuani, “cuando no tiene respuestas que ofrecer a sus representados”, en plan de cínico y perverso: “se hace de la vista gorda”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

