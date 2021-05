PUNTO DE VISTA….!

Por Guadalupe E. González

ABANDERADA DE MORENA A DIPUTADA EN RÍO BRAVO, NO REPUNTA….!

POR GRAVE preocupación política, viene atravesando Casandra de los Santos Flores, candidata a Diputada Local por MORENA en Río Bravo, debido a que ésta, “al ver que su campaña proselitista no repunta”, le ha venido entrado muy marcada desesperación, cuyo problema, es la consecuencia de su irresponsabilidad como integrante del cabildo, porque siendo regidora del actual Ayuntamiento, hizo un papel gris y hasta cierto punto mediocre e irresponsable, detalle por el cual su ineficiencia, le ha venido provocando que, “la gente no la tome en cuenta”, porque si de regidora, “no supo o no se empeñó en hacer bien su trabajo”, ahora que quiere ser Diputada, la gente se le ha mostrado totalmente indiferente.

PORQUE SI en Río Bravo la aspirante a legisladora por Morena, Casandra de los Santos, no cumplió con la comisión que se les asignó en el cabildo, menos podrá cumplir con una responsabilidad política y social de mayor envergadura, viéndose esta damita “prácticamente lejos de su interés por llegar a ser Diputada”. Y por esta razón la desesperada candidata y regidora con licencia, ha tenido que recurrir a otros menesteres políticos, pero a pesar de ello, “su campaña no ha logrado impactar como ella lo esperaba”.

DE ACUERDO a versiones dadas extra-oficialmente por compañeros regidores de la hoy candidata a Diputada Casandra de los Santos Flores, señalan que, esta tiene “una licenciatura en nutriología”, lo que le sería insuficiente, como para que de manera eficaz planteara leyes que favorezcan a las y los tamaulipecos. Pero si como regidora, Casandra, “no hizo un papel decoroso”, porque incluso, no hay datos concretos sobre su trabajo en el municipio, esto deja mucho que desear.

LO MERAMENTE lamentable de la aspirante a Diputada Local por Morena Casandra de los Santos, es que esta mujer, más que ponerse a perder el tiempo en cosas que, “no dejan más que dimes y diretes”, eso más la aleja de su interés político, no comprendiendo que trabajando se avanza, pero ella, “no ha tenido los necesarios alcances”, para comprender este factor tan importante de la campaña proselitista, en la que ella, se encuentra involucrada, en cuya actividad electoral, más que avanzar, continúa en muy claro retroceso político.

Y SI EN RÍO BRAVO, a Casandra de los Santos, “no la conocen en la mayor parte de las colonias populares”, es porque poco o nada fue el trabajo que desarrolló como regidora del municipio, y por consiguiente, menos la conocen en las colonias de la parte sur de Reynosa, que también es parte del VIII Distrito, contemplándose que en sus recorridos, dicen, se ha dado cuenta que no hay el entusiasmo de la gente por apoyar a alguien que ni la conocen, porque a ciencia cierta, no saben nada de Casandra, debido a que esta señora, ha tenido mínima incursión en política y eso por ende, es lo que la mantiene muy lejos de que pueda consolidar su objetivo por llegar al Congreso de Tamaulipas.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que cuando alguien se traza un reto para convertir en realidad un propósito personal o político, se tiene que redoblar el trabajo y no andar con incongruencias, haciendo acusaciones que, no sabe si podrá probarlas en los tribunales, pero si Casandra de los Santos, repito, como regidora poco trabajó, eso es lo que le ha impedido tener el éxito que ella esperaba consolidar, debido a que si no saben quién es la candidata, “a la gente menos le importa apoyar a alguien que ni conocen”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

