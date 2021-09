David Ed Castellanos Terán

@dect1608

¿Abortamos?

El actor y productor de cine Eduardo Verástegui, llegó tarde a la guerra discursiva, se sumó tarde al discurso del odio. Le tocó perder como a millones de mexicanos, le tocó perder como a todas esas vidas que se van a ir por el retrete tras la despenalización del aborto en México.

“Si México tiene una cultura de vida, los que van contra ella van contra México, son traidores a México. Seamos claros: los fascistas, racistas, clasistas, vende patria son los que quieren destruir nuestra cultura de vida, los abortistas. Despierten. O de plano ya se dieron por vencidos…”, escribió en Twitter la tarde de este miércoles, el actor tamaulipeco Eduardo Verástegui, luego del anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero qué triste, Verástegui está perdido, sus lindos ojos y su rostro simétrico no coinciden con el enorme compromiso Pro Vida que tiene, la batalla no la sentiría perdida si supiera en realidad el rumbo de la discusión, si siquiera supiera qué es lo que está validando Arturo Saldívar, presidente de la SCJN.

El aborto no es, ni era el tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya está redactado que solo en algunos supuestos como el poner en riesgo la vida de la madre o del feto, se puede interrumpir el embarazo.

No es que si se permite o no el aborto, la discusión era sobre la penalización, si las mujeres que elijan abortar van a parar a la cárcel o no, esa era la controversia de la Suprema Corte, ahora le toca a los congresistas locales arrastras el lápiz, tomar en cuenta a su población y escribir leyes relacionadas a la vida de la madre; las decisiones de los padres, y en defensa de una sociedad más humana. Del feto, nada sabremos si lo abortan, pero de lo que describan los diputados la sociedad y los votantes juzgarán hasta la muerte.

En la intimidad… Por cierto, toda la buena vibra y pronta recuperación a doña María Olga Garza Rodríguez y Copitzi Yessenia Hernández García, diputadas priístas en el Congreso de Tamaulipas, así como a la señorita Rossana, integrante del equipo de colaboradores de la bancada tricolor ¿ya habrá enviado Monserrat Arcos sus buenos deseos a Copi?

davidcastellanost@hotmail.com