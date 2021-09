Abuelitos regresan a trabajar en tiendas de autoservicio.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Los abuelitos que pertenecen a diversos programas del DIF maderense, están regresando poco a poco a trabajar a las tiendas de autoservicio.

La directora del sistema DIF, Amelia Pérez Rodríguez, dijo que se tiene conocimiento que los abuelitos ya laboran de nueva cuenta en las tiendas, pero esto demostrando que se encuentran inmunizados con su cuadro completo.

Indicó que son 400 los abuelitos que tiene empadronados el DIF Madero, de los cuales menos del 50 por ciento regresaron a trabajar.

Expuso que la mayoría aún no labora, pues siguen las restricciones y muchos prefieren cuidarse, debido a que no se tiene garantías que no puedan contagiarse, debido a que tienen que trasladarse en el transporte público.

Añadió Pérez Rodríguez, que están al pendiente de cada uno de los adultos mayores que tiene registrados el voluntariado, a fin de constatar que se encuentren bien, para lo cual se coordinan también con la directora de atención al adulto mayor.