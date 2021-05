¡ACÚSALOS CON TU MAMÁ, MAKITO!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Ante la dramática caída en las encuestas, Makito ahora denuncia, a todos y por todo, justificando por anticipado su escandalosa derrota.

La Mañanera del Día de las Madres, desde Palacio Nacional, se convirtió en un show cómico, mágico, musical con Eugenia León, mientras madres de desaparecidos exigían audiencia.

Marko Cortés vino a Tamaulipas a apoyar a la formula del PAN

Ante el terrible accidente del METRO, el mero mero de ese partido construye una nueva Caja China

Eduardo Gattas inició una pronunciada caída de su proyecto por Ciudad Victoria

Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, acusado de tráfico de armas.

A poco menos de 30 días del proceso electoral en Tamaulipas, y cuando los números empiezan a traicionar al candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz “Makito”, en las últimas horas salió el mozalbete y ofreció una rueda de prensa donde se quejó de todos y los acusó de quererle impedir que sea el próximo presidente municipal.

Entre ellos, acusó al Gobierno de Tamaulipas, al Gobernador Constitucional del Estado, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a sus adversarios políticos, al ex chofer de su mami, al ex gerente de COMAPA, a quien hoy le señala por desvíos multimillonarios, el uso de aviadores de COMAPA, el uso de despensas y, en fin, todo un rosario de acciones ilegales para favorecer a Chuma. ¿Enserio? Esa es la fachada del asunto, pero el meollo reside en que de acuerdo con varias casas encuestadoras, la popularidad del orgullo del nepotismo de Maki el vuelo no le dio para más. Makito, políticamente, hasta ahí llegó. Y ni con la influencia y ni con los millones de mamá Maki podrá cumplir su sueño de ser alcalde de Reynosa, la frustración y el enojo están a todo lo que dan.

Makito pasará seguramente los últimos días de su campaña en un ambiente de nervios crispados, frustrado y ofendido con los reynosenses que no lo quieren ni lo aceptan por su absoluta y total dependencia de su mami. Y con la preocupación constante de que pudiera ser detenido ante las acusaciones judiciales que pesan sobre el por el uso de recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, que podrían llevarlo a la cárcel.

Por cierto, por si algo faltara, este martes el Diputado Morenista, Rigoberto Ramos Ordoñez, y quien buscaba ser candidato de su partido a la presidencia municipal de Reynosa, hasta que Makito fue ungido por el propio dirigente nacional, Mario Delgado. Pues esta mañana, el diputado Rigoberto se lanzó contra su propio partido al anunciar que no participará en el proceso electoral y no respaldará a su partido Morena en estas elecciones -ni a Makito, por supuesto-, y reconoció que el único candidato que merece su respeto es el panista Gerardo Peña Flores, candidato a la diputación federal.

“Él es leal -Gerardo Peña-, ha dado la cara por el Gobernador y ha tenido el control del Congreso”, resaltó, destacando que si merece llegar al Congreso de la Unión porque es una persona que tiene las credenciales que lo avalan y su trabajo de resultados lo respalda para ser candidato, no como otros -de Morena- a quienes impusieron en su partido.

Con estos señalamientos el empresario reynosense dejó claro el tamaño del conflicto al interior de MORENA, y la división que existe al interior de su partido político, ante las imposiciones y atropellos que, aseguró, no son contra él, sino contra la gente y “la militancia de esta ciudad fronteriza”. Sin embargo, entre líneas, Rigoberto Ramos Ordoñez, pintó su raya de Carlos Víctor Peña Ortiz y demostró su desprecio ante quien no batalló para lograr ser el candidato, sólo lo deseó y su mami se lo cumplió.

1. La mañana de este lunes, en el púlpito mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les llevó serenata virtual a las madres mexicanas, con la espléndida voz de Eugenia León. Hasta ahí todo bien. Lo malo fue que un grupo de madres de hijos desaparecidos, quienes pedían audiencia con el presidente de México, quien hizo oídos sordos.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, salieron a recibir la petición de las madres de los desaparecidos.

La señora Yolanda Morán, quien desde 2008 busca a su hijo, Dan Jeremeel Fernández, dijo que este día para muchas madres de desaparecidos, no es para celebrar. En silla de ruedas, la mujer originaria de Torreón Coahuila, expresó su enojó en contra del titular del Ejecutivo, cuando supo que en lugar de conferencia hubo un festival musical.

“No pues definitivamente… Eso se lo vamos a cobrar políticamente -a AMLO- definitivamente, porque nada le costaba habernos recibido. Somos víctimas, no tenemos nada que celebrar. Si él todavía tiene a su madre o los que están adentro, los felicito, que bueno que vayan y festejen a sus casas, pero nosotras seguiremos aquí y exigiendo que nos reciba”.

2. Al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, le fue muy bien en su gira por Tamaulipas, salvo en Ciudad Victoria, donde una “reportera”, que conduce un espacio en redes sociales, y a quien por cierto acusan de bloquear a quienes, tal y como lo hace YSQ, no piensan como ella, dio función. Esta mujer, muy nerviosa, exigía que le contestaran una pregunta muy fuera de lugar en el evento que Marko encabezaba, dado que el michoacano, la dirigencia estatal y los candidatos, traían el tema electoral y esta señora traía un tema que, por supuesto, ni era el lugar, ni el momento, ni eran las personas. Quería dar función dicen quienes la conocen. 3. Tras el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el cual ya alcanzó la cifra de 26 muertos, hace exactamente una semana, pareciera que se están confeccionando cajas chinas desde lo más alto del poder nacional, para contrarrestar la caída de MORENA en las encuestas, de cara a la elección del próximo 6 de junio. Entre estas Cajas Chinas, van las denuncias contra los abanderados al Gobierno del Estado de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano Samuel García y de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza. Se nota desesperación y nerviosismo en el inquilino de Palacio Nacional y, sus apresuradas decisiones, que, parece ser, no tendrán final feliz. 4. Quién sigue cayendo en las encuestas que diversas compañías han venido levantando a lo largo del proceso electoral, es el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez, ante la denuncia de su esposa por golpearla, lo que le sigue generando el rechazo de los Victorenses, que no quieren como gobernante a un golpeador de mujeres y a un mentiroso que no da la cara a la sociedad, a la que “pretende servir”. 5. Otro que va en camino a un mega escándalo, es el alcalde con licencia de Ciudad Madero y actual candidato de Morena a esa alcaldía, Adrián Oseguera Kernion, quien, junto con su secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, fueron acusados de, presuntamente, incurrir en el delito de tráfico de armas.

Así lo aseguró Claudio de Leija Hinojosa, quie, bajo las órdenes del candidato morenista, fue detenido por el delito federal de posesión ilegal de arma de fuego. Tras el interrogatorio que le fue realizado este 10 de mayo, confesó que el arma le fue proporcionada por Ortega Juárez.

Asimismo, De Leija involucró a Héctor Villegas Gamundi, quien también ópera en la campaña de Oseguera Kernion, con la consigna de hacer el “trabajo sucio”. Leija Hinojosa acusó que hay más implicados en esta red, luego de que Ortega Cruz también les proporcionó un arma, a personajes como Gastón Arriaga, Antonio Casanova, Oscar Gómez, Gustavo Vázquez Palomo, Eder Banda Yuen y Edgar Nelson Ávalos.

Al enterarse de esta denuncia, el secretario del Ayuntamiento maderense solicitó un amparo y la protección de la justicia para evitar ser detenido tras el grave delito en el que se le está implicando, aunque cabe mencionar que Ortega Cruz no podrá salvarse del escándalo y de las investigaciones correspondientes.

