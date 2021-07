Acusan a Elizabeth Cruz de presunto despido injustificado de promotora de SEBIEN.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Una promotora de la Secretaría de Bienestar Social Federal en la zona sur de Tamaulipas, realizó una denuncia pública en contra de la subdelegada de programas federales Elizabeth Cruz Hernández, por despido injustificado y presuntos malos manejos.

Susana Marín Martínez promotora UBA de la dependencia federal, a través de una transmisión realizada en sus redes sociales, señaló que desde hace algunos días fue asignada a realizar trabajo con adultos mayores en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, donde se lleva a cabo la entrega de órdenes de pago, pero este jueves le fue notificado a través de una compañera de trabajo, que ya no se presentará a laborar, esto por instrucciones de la subdelegada Elizabeth Cruz.

Expuso que solo eso se le comunicó y no se le dio una justificación de la baja, por lo que pidió a la funcionaria federal una explicación, pero aseguró, que Elizabeth Cruz le contestó de una forma grosera y prepotente, diciéndole vía telefónica a gritos, que no tenía tiempo para atenderla.

Indicó que desde hace un tiempo tiene ciertas diferencias con la subdelegada de programas federales en la zona sur, debido a que manda a las promotoras y promotores a diversos puntos, incluidos los ejidos de Altamira, a realizar acciones desde muy temprana hora, sin viáticos, ni transportación, cuestionándole este hecho, lo que causó la molestia de la subdelegada quien al parecer, le dijo que tendría que solventar sus gastos y si no podía que renunciara.

«Solicité me hiciera visita la subdelegada al área de trabajo y lo planteara personalmente y de igual forma me entregase la baja, a la cual no creo ser merecedora, pues mi contrato marca atender a los grupos prioritarios que son los tan apreciados Adultos Mayores, más sin embargo fui solicitada a desempeñar funciones como mis compañeros Servidores de la Nación, a lo cual siempre acepté».

Aseguró que desde el mes de enero los tienen trabajando en las brigadas anticovid, cubriendo dobles turnos y sin pagos extra, viáticos o apoyo de algún tipo.

Expuso Susana Marín, que tanto ella como sus demás compañeros promotores, han sufrido de afectaciones en su salud debido a la carga de trabajo que les hacen y no cuentan con un servicio médico, por lo que ellos deben solventar todos sus gastos, a pesar del bajo salario que perciben.

Añadió que Elizabeth Cruz, presuntamente siempre los ha tratado a gritos, de una forma grosera, prepotente, déspota y abusando de su cargo, además que señaló, se tienen varios casos de cheques para abuelitos cobrados y cuyo dinero no ha llegado a las manos de los beneficiarios, lo mismo que presuntamente ocurre con otros programas que se entregan en la zona ejidal de Altamira.

«Acaso es justo que ella tenga aquí cobrando a sus familiares, es justo que esas personas no se presenten a trabajar como todos nosotros, es una pregunta que mil personas se hacen, como es posible que aparezca giros de adultos mayores cobrados, siendo que los abuelitos han dicho jamás me lo han dado nada, hay muchas cosas, son muchos movimientos que han sucedido en esta secretaría que maneja la subdelegada Elizabeth Cruz Hernández».