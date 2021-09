Advierte Tránsito decomisos si bodegueros no liberan calles en zona baja

*Ya hubo diálogos, pero insisten en bloquear paso de vehículos

María de Jesús Cortez

Tras sostener varios diálogos e invitarlos en reiteradas ocasiones a que se retiren de las calles los bodegueros que mantienen invadidas las vialidades en la zona de los mercados, el municipio, a través de Tránsito local advirtió que les quitarán su mercancía de esa vía como lo marca el reglamento, informó el titular de esa corporación vial, René Naranjo Sánchez.

La autoridad vial estimó que para el próximo lunes esa arteria deberá quedar despejada.

“Puse personal de Tránsito en la Héroe de Nacozari para invitar a los locatarios a que subieran su mercancía, yo con los ambulantes no me meto, yo me meto con los establecidos que son los que tenían su mercancía sobre su vialidad, el ambulantaje no la manejo yo”, indicó.

Refirió que no hay sanción para los bodegueros que ponen su mercancía en la vía pública, pero los están invitando a que suban su mercancía.

“Lo que pudiéramos hacer en un momento dado que no se quisieran subir es nosotros nos marca el reglamento que podemos levantar la mercancía y subirla a un vehículo y quitarla de la vialidad porque la vialidad no le pertenece a los locatarios, es de Tránsito y Tránsito tiene que tener libre la vialidad”, mencionó.

La autoridad vial agregó que eso está en el reglamento y nadie, ninguna persona puede obstruir la vialidad con alguna cosa u objeto.

“Ha habido conciliación durante todas las reuniones que hemos tenido con los locatarios han sido mucha concientización, y la clásica que dicen por qué no levantas a aquél primero y luego me voy yo, y así, pero si te das cuenta de 12 o 15 que había ahorita hay uno o dos. E la Héroe de Nacozari tengo 4 o 5 elementos que en el transcurso de esta semana hicieron la labor de estarlos invitando y todos se replegaron y metieron algunos productos a su bodega”, detalló el secretario.

Naranjo Sánchez comentó que antes de ingresar más rutas del transporte público tienen que liberar al 100% la vialidad, tratando de ver personal que mete vehículos de carga pesada y que los deja más tiempo de lo acordado.

“Después de que esté regularizado poder tener la vialidad libre, porque antes nos tardábamos hasta 30 o 40 minutos en cruzar la Héroe de Nacozari hasta salir a la calle Aduana y si te das cuenta se tardan 7 o 10 minutos en cruzarla”.

Además, señaló que hay tiempos de carga y descarga en la zona de los mercados y la están regulando.

“Vas a esa zona a las 4 de la tarde y ya disminuyó hasta un 30% el flujo vehicular. Les estamos dando permiso a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día”, añadió René Naranjo.