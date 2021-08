Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Agosto 2021, crucial para Monreal de cara al 2024

Como el presidente de la República, don Andrés López Obrador, anda molesto con los Legisladores porque dejaron de lado la iniciativa de Ley con la que se pretende establecer en el país la Ley Federal de Revocación de Mandato, el encargado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, entró al quite con su clásica jugada de presión interna basada en fechas, contextos y promesas.

Es así como ya prometió que el lunes reúne a las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para ponerlos a trabajar de inmediato, con la idea de que, así como la Comisión de Marina del propio Senado de la República ya tiene listo el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, porque los Legisladores la aprobaron por unanimidad en la Comisión.

Tres documentos que, vistos desde fuera de las Cámaras Legislativas tienen un atractivo tanto político como social, son puestos en la agenda de los ciudadanos y los medios por el Senador Monreal Ávila, para que haya un ambiente adecuado que permita construir un escenario de aceptación al interior de las Cámaras para armar la Sesión Extraordinaria del Congreso dela Unión a fin de cumplirle al Presidente de la República con su Ley de Revocación de Mandato.

Desde luego entrarían además la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, esta última en razón de que las instituciones castrenses tienen ahora más chamba que en todos los tiempos, al ser desde constructores de refinerías, trenes, aeropuertos, carreteras, edificios de bancos, agentes aduanales y hasta ponedores de vacunas, las atribuciones conferidas en la práctica tienen que quedar inscritas en las leyes, para que, en próximos sexenios no les involucren solo en la lucha contra grupos de ciudadanos que andan al margen de la Ley.

Algo que llama la atención del abordaje que hace en Senador zacatecano, respecto a cumplir con eso de que la Ley de Revocación de Mandato sea una realidad antes de que se acabe este mes de agosto, ya que, desde el primero de septiembre son otros los que ocuparán las curules de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y como los Legisladores que se van de los partidos que no comulgan con Regeneración Nacional, ya establecieron posturas para que esa Ley no entre en la agenda de las Cámaras, Monreal Ávila dice que no será sencillo, sin embargo cabildeará con los grupos parlamentarios para convencerles.

Es esta última parte la que tiene jiribilla, porque de lograr que haya sesión Extraordinaria del Congreso de la Unión y sacar las tres Leyes en puerta, Revocación de Mandato, del Juicio Político y la nueva de la Armada de México, el presidente del Senado, se apuntará una alta calificación para la sucesión presidencial del 2024 y podría a temblar a la Gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Prado a quien ya le corean la palabra, presidenta, en dónde quiera que se para.

Como manejador político el presidente del Senado tiene muchas tablas y las acomodará de tal forma que no lo dejen fuera de la jugada ni el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón ni la Gobernadora de la CDMX y tampoco el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien podría comenzar a ganar puntos en el terreno político por sus dotes para atender asuntos económicos.

Por cierto, en las redes sociales y a manera de futurismo circula una foto en la que se encuentran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Prado, la secretaria de Gobernación Citlalli Hernández Mora, Martí Batres Guadarrama Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Américo Villarreal Anaya Gobernador de Tamaulipas.

Los otros.

Cierto es que ya el licenciado Manuel Muñoz Cano, recorre algunas regiones de la entidad en calidad de dirigente del Partido Verde Ecologista de México, sin embargo, una gráfica en la cual se muestre que rindió protesta como tal todavía no existe y si en realidad trae tanto vuelo como dice porque viene de ganar la elección de gobernador en la vecina entidad de San Luis Potosí, mínimo, la responsable de esa organización Karen Castrejón Trujillo debió de aparecer por estos lares.

Ahora bien, si la pretensión fuese repetir aquello acontecido en San Luis Potosí, la lógica señala que se trata de expansión política, es decir, que quienes intervinieron en San Luis Potosí con todos sus argumentos, estrategias y procedimientos, podrían llegar a Tamaulipas, el asunto es que nadie dice quién será el bueno para convertirlo en candidato o debido a su compromiso con Regeneración Nacional, el Verde Ecologista trabajará en paralelo a favor de quien nomine Mario Delgado Carrillo como candidato a la sucesión gubernamental del año que viene.

En función del tiempo, es casi seguro que Muñoz Cano podría hacerse cargo del partido de septiembre en adelante, por tanto, ahora el dirigente del Verde Ecologista es Ricardo Gaviño Cárdenas, quien, pese a cuánto pueda decirse sobre la cantidad de votos que obtuvo, hizo algo que muchos dirigentes de otros partidos jamás lograron, crear estructura para darle solidez a la organización política.

Para la Secretaria de Educación Delfina Gómez Álvarez, las clases presenciales en las escuelas del país son inminentes de fines de septiembre en adelante, porque según ella las escuelas son el lugar más seguro para los jóvenes de la educación básica y profesional, pero, en todo momento con la aplicación de las medidas sanitarias que mantiene la secretaria de Salud.

Hay de por medio una carta compromiso de los padres de familia que deben entregar a los Directivos de las Escuelas y maestros, en la que se señala que vigilarán a diario la evolución de su condición de salud, de tal forma que cualquier indicio de cambio en los signos vitales tienen que comunicarse a los funcionarios de educación y que estos puedan hacerlos de conocimiento a las autoridades de salud.

Respecto a los casos de COVID-19, este jueves fue día récord 24 mil 975 confirmados en el país, cifra que a los epidemiólogos deja con los ojos cuadrados, más, porque los ciudadanos ya están enrolados en actividades de riesgo, que no se alcanzan a ver como tales y un dato más para preocuparse, es el hecho de que, el pasado mes de julio hubo cuatro días con picos de contagios promedio de mil 500 casos en niños, esto fue, los días 12, 20 26 y 31.