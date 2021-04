T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“AL MAKITO”, LO RECIBIERON GRITÁNDOLE, MENTIROSO, MENTIROSO, MENTIROSO!

COMO UNA MUESTRA más del “claro repudió y rechazo ciudadano” hacia el ex Presidente del DIF Reynosa Carlitos Peña Ortiz, “EL MAKITO”, a quien incluso también conocen en el argot político como “EL HIJO DE MAMI”, fue cuando éste llegó al evento de inicio de campaña y la gente le empezó a gritar “mentiroso, mentiroso, mentiroso”, cuya manifestación de rechazo, es la prueba fehaciente de que, las familias “ya no quieren saber en Reynosa, “nada de los que huela a Maki”, la madre de este jovenazo, la que a pesar de tener 5 largos años gobernando Reynosa, aun es fecha de que esta mujer, “tiene a Reynosa sumida entre la inmundicia y la promiscuidad social”, sin que le importe “el irreversible daño” que, de manera funesta, le ha venido haciendo a las humildes familias de esta pujante comunidad fronteriza.

EL MAKITO, al verse en mal momento, rodeado de gente que a grito abierto lo rechazaba terminantemente, se vio amedrentado, pero a la vez temeroso y desesperado, buscando afanosamente salir de entre la gente que lo recibía con “las agrías exclamaciones de repudio” hacia su persona, porque “el hijo de Mami”, estando al frente del DIF-Reynosa, no solo maltrató a mucha gente pobre, sino que también los corrió humillantemente del edificio del noble organismo, del cual Carlitos Peña Ortiz, “obtuvo maravilloso provecho financiero”, junto a su padre Carlos Peña Garza, porque entre padre e hijo, presuntamente “triangulaban los recursos”, para así consumar los millonarios saqueos, obtenidos a través del DIF Municipal. A cuyos ilícitos, sin lugar a dudas, en su momento, tendrán que responder en el marco de la ley.

EL JUSTO reclamo hecho por la gente indignada hacía “EL HIJO DE MAMI” Carlitos Peña, visto “en videos subidos a las redes sociales”, es un tema que, desde los primeros minutos de ayer lunes, recorrió todos los círculos sociales de Reynosa. Y así como en este inicio de campaña, con coraje, odio y rechazo se abalanzó la gente molesta contra el hijo de la alcaldesa MAKI ORTIZ, no se duda que esta clase de acciones contra este joven, sigan generándose en otras partes de la ciudad, porque hay muchos trabajadores del Ayuntamiento, así como del DIF que fueron corridos humillantemente por Roberto Rodríguez Director de Enlace Social, por orden de la alcaldesa y por ello, ex empleados del municipio y gente de colonias, proletarias “a las que Maki no les ha cumplido” y las abandono a su suerte, mantienen latente coraje contra la Familia PEÑA ORTIZ.

REZA EL ADAGIO que, “los que siembras levantas” y por ello ahora, Carlitos Peña “ya ha empezado a sentir en carne propia”, el claro odio de la gente afectada por la madre de quien ahora es candidato de MORENA a la alcaldía de Reynosa, cuya candidatura, según versión de mismos Morenos indignados, fue probablemente comprada por MAKI ORTIZ a Mario Delegado Carrillo, para que “EL HIJO DE MAMI” busque ser Presidente Municipal de Reynosa y esta señora, por “su marcada ambición al dinero del pueblo” y “afecta al poder municipal”, se resiste a dejar la posición política, porque sabe que de quedar fuera, sería tanto como dejar de seguir disfrutando del dinero ajeno. Y como este oficio, “es su Modus Vivendi y Operandi”, tiene que seguir luchando para no dejar “el hueso político”. Y lo peor, verse Maki en líos clon la justicia y sino “pal baile vamos”, porque recuérdese que “Nada es para siempre y el que la hace la tiene que pagar” y en este tenor “MAKI TIENE MUCHOS PENDIENTES”.

EN ESTE escenario político, se contempla que, la alcaldesa MAKI ORTIZ, “al verse con el agua, prácticamente en el cuello”, y sentirse atrapada en el océano, al estilo pez, ha tenido que recurrir a toda clase de argucias o estrategias para “buscar zafarse del sedal o la tarraya” y seguir nadando como pez en mar abierto y continuar haciendo de las suyas en el Ayuntamiento de Reynosa, porque “al no cuajarle sus caprichos en las filas de Acción Nacional”, se vio en la imperiosa necesidad de “TENER QUE TRAICIONAR AL PAN” y mandar a su hijo como Candidato de MORENA a la Presidencia Municipal, cuya cuestión, ya lo dije aquí, ES SU ÚLTIMA CARTA, para evitar verse “en plan de prófuga de la ley” y no porque se quiera obrar contra ella “en plan de venganza política”. Sino porque entre sus problemas legales, “están los faltantes millonarios” de sus cuentas públicas. Esa es la realidad. Y eso, es parte de su fundado temor.

Y SI El MAKITO Peña Ortiz (a) el Hijo de Mami, “ya fue objeto del repudio y rechazo de la gente” como repito, sucedió en el arranque de su campaña, es porque la madre y el padre de este jovenazo, “ya no son bien vistos” en todos los rumbos por las familias de Reynosa, porque en la triste realidad, Reynosa “ha sido pintada como una ciudad de primer mundo” por la alcaldesa Maki Ortiz, pero a ciencia cierta Reynosa, aparece con bajísimo perfil en obras de bienestar social, porque el abandono en que están sumidas las familias de las colonias y ejidos, son la prueba irrefutable de la ineficiente e irresponsable postura de quien, quiere seguir teniendo el poder público y financiero del Ayuntamiento de Reynosa, “PARA CONTINUAR AMANSANDO FORTUNA”.

Y POR ESTA razón, le diré finalmente que, no se descarta la versión de que la señora “MAKI, ofertó los cien millones de pesos” para adquirir la Candidatura de MORENA para su hijo EL MAKITO PEÑA, monto millonario que, no pude venir de otra parte, más que de las arcas de la Tesorería Municipal, logrando la alcaldesa Ortiz Domínguez, “con este poderoso cañonazo$$$”, no solo doblegar al líder nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, sino también “pisotear los derechos partidistas” de los hoy humillados ex aspirantes a la alcaldía reynosense, Rigoberto Ramos Ordoñez, Giovanni Barrios Molina y el Lic. Marcelo Olán Mendoza, cuya patraña política consumada contra esta tercia de prospectos políticos, “fue la más ruin causa u acción” ejercida por el mezquino y mercenario Presidente Nacional de MORENA Delegado Carrillo. Pero en fin, la obvia interrogante es: ¿Qué podrá decir AHORA, a este alarmante y anti-democrático caso, el Presidente AMLO?.

