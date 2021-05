Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Alcance de las campañas, verdades completas

En el sur de la entidad, la realidad es que muchos electores si quieren que la alcaldesa sea la exdiputada local y diputada federal con licencia, Olga Sosa Ruiz, porque la consideran como persona que escucha, que tiene capacidad para resolver con entusiasmo las demanda sociales y están ciertos de que, el Puerto Jaibo merece una oportunidad para estar bien con el Gobierno federal

Esto porque más de un 80 por ciento de las obras de infraestructura que requiere el desarrollo de la zona conurbada tienen que ser con recursos de dependencias del Gobierno de la República, situación que podría multiplicar por uno o por dos la cantidad de votos a favor de la expriísta.

Por su desempeño académico y por la cercanía que tiene con los grupos sociales, según las encuestas de las últimas semanas está en condiciones de pelearle al tú por tú la alcaldía al panista Jesús Nader Nasrallah, quien busca reelegirse en el cargo.

Desde luego, el único pero que le ponen los habitantes de Tampico a un cambio de voto a favor de Sosa Ruiz, es que hay un proyecto local a mediano plazo y es que, el alcalde con licencia no se quede sin plataforma para pelear la candidatura para el gobierno de la entidad por el PAN el año que viene.

Es por ello que, el cajón de los indecisos que hay en el Puerto, pueden, en un momento dado cantear la elección, aunque en el equipo de trabajo de Nader Nasrallah creen que tienen el porcentaje suficiente para mantener la tendencia ganadora, si dejar de lado que las encuestas regeneracionistas aportan datos en el sentido de que un susto sí le darán al alcalde con licencia.

En voz baja los habitantes de Tampico, consideran que la candidata a la alcaldía hizo buenas relaciones con funcionarios de primer nivel del Gobierno de la República y con el grupo de Senadores, como para involucrarlos en sus gestiones a favor de recursos para obras de agua potable, alcantarillado, mercados, pavimentación rehabilitación de la infraestructura urbana y equipamiento, esto último para obtener recursos que permitan mejorar la instalaciones educativas, salud, deportivas y la creación de sitios en los que puedan impartirse talleres a fin de impulsar el autoempleo a través de los micronegocios.

Es este tipo de relación el capital político que los porteños ven como una divisa interesante en un momento en el cual a Tampico le urgen inversiones vengan de dónde vengan de dónde vengan y todos creen que la opción más práctica es de la administración federal durante los próximos tres años, porque el año que falta para el cambio de la administración estatal no le crea ninguna ventaja al candidato a la reelección de la alcaldía, Jesús Nader.

El escenario está para verdades completas, no verdades a medias y todo mundo extraña el Tampico de antes, aquel que era empresarial en toda la palabra, aquel que enorgullecía a los Tamaulipecos por su gran unidad o bien aquel en el dual sus ciudadanos electores eran determinantes para plantear desde las urnas el cambio que querían y que se dio en el ayer con el siempre bien recordado don Fernando San Pedro Salem y en el pasado reciente con Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere y José Francisco Rábago Castillo, hace más de una década.

Los otros.

En materia de campañas políticas, que da una semana para la guerra sucia que traen muchos de los candidatos. Después de ese tiempo vendrá un tiempo de claridad en las propuestas que presentaron al inicio de sus recorridos proselitistas, para que los ciudadano no queden confundidos para el día de la elección.

Las acusaciones exprés que se hicieron los candidatos de todos los partidos entre sí y las verdades a medias con las que se condujeron desaparecerán del plano de las campañas antes del fin de semana que viene y muchos de ellos buscarán trascender al voto por aquello que son, es decir, personas que aceptaron el reto de los partidos políticos para enarbolar candidaturas, aprovecharlas para motivar la participación de los electores en las urnas y establecer compromisos puntuales sobre las necesidades observadas y sentidas de la población.

Estas últimas se refieren a los servicios públicos, la infraestructura de las ciudades, que los ciudadanos renieguen de encontrarse siempre con las puertas de las oficinas municipales cerradas, porque los funcionaros están más ocupados en avanzar en sus proyectos personales que en dialogar con las personas y desde luego, la percepción de escasos resultados en las gestiones de los alcaldes y sus colaboradores.

Los ciudadanos no escuchan aún propuestas que les haga saber si tendrán gobiernos municipales diferentes bajo el compromiso de apertura total o al menos que ya sentados en sus puestos, que los alcaldes vayan a todos los sectores y resuelvan, no que acudan y prometan, no resuelvan y por esa falla, ya no estén otra vez en esas colonias, sabedores de que los reclamos serán el denominador común debido a su negativo proceder.

En esta capital, los candidatos de la fórmula del PAN, tuvieron un evento multitudinario por allá en el parque bicentenario y fue un encuentro de compromisos sólidos para proyectos que los victorenses reclaman con urgencia como garantizar el abasto de agua para uso y consumo humano, más presupuesto para el municipio y abonas a las acciones que tienen que ver con la seguridad pública.

Estuvieron la candidata a la presidencia municipal, María del Pilar Gómez Leal, el abanderado para la diputación federal por el Distrito de Victoria, Oscar Almaraz Smer, el candidato a Legislador por el Distrito local Norte, Mario Ramos Tamez y su compañero del Distrito Sur, Arturo Soto Alemán, todos invitaron a los ciudadanos a votar el seis de junio próximo y aseveraron que el pulso que tienen de los habitantes a través de sus actividades proselitistas que iniciaron desde el pasado mes de abril, es favorable para sus triunfos.