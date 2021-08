Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Alegra a expresidentes fracaso de la Consulta

Morena busca culpables

Francisco N presenta otra controversia

Cd. Victoria, Tam. – Resulta que quienes dicen saberlo todo aseguran que la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, aunque en la pregunta de la misma no se menciona de esa manera, fue un desperdicio de dinero que pudo destinarse para otras cosas más importantes.

Quizá quienes aseguran lo anterior desconocen el origen de los recursos destinados a la Consulta Popular, la que debió realizarse con dineros del Instituto Nacional Electoral.

Otros dicen que los mexicanos perdieron con su realización por el abstencionismo registrado el pasado domingo, apenas el 7.74% del total del padrón acudió a las urnas, en Tamaulipas se reportó solo el 6%.

La verdad es que es digno de aplaudir a aquellos ciudadanos que cumplieron con su deber cívico, pues desde mucho antes diversos políticos, especialmente panistas, además de los mismos expresidentes, pusieron todo su esfuerzo en una campaña mediante la cual inhibieron el voto de los mexicanos, incluso hasta el INE hizo lo propio en ese mismo tenor.

Hilarante la opinión de quienes no acudieron a las urnas, al señalar que sólo los tontos fueron a votar y a perder el tiempo al hacerlo, si bien es cierto que desde la pregunta redactada en la boleta no había claridad sobre lo que se trataba por ser ambigua en su contenido y con una redacción gramatical que no establecía que acciones se llevarían a cabo de alcanzarse la votación del 40% del padrón electoral, no era pretexto para usar mínimo 10 minutos de nuestro tiempo para emitir el sufragio, hubo que mostrar civilidad.

El mensaje del porcentaje que acudió a las urnas el domingo 1 de agosto fue bastante claro, abstencionismo en su máxima expresión, desairaron la Consulta Popular.

En colaboraciones anteriores ya se discutió el punto de que la Consulta no serviría de nada ante millones de mexicanos apáticos, flojos, que prefirieron quedarse en casa y finalmente sería una perdida de tiempo y de millones de pesos.

Pero ahora viene el punto de encontrar culpables, para Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el INE es el principal culpable por haber tenido bajo su responsabilidad la coordinación y organización de la Consulta Popular.

En parte si debe existir algo de responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral, más cuando se reportaron irregularidades cometidas por funcionarios de ese instituto, algunas fueron hasta documentadas en video y publicadas en redes sociales.

Por otra parte, no le pusieron la enjundia como lo han hecho en procesos electorales, para el INE quizá la Consulta estaba muerta aún antes de nacer.

También se señala como culpables a los políticos panistas, quienes desde su trinchera se dedicaron a promover el no votar, como el caso del diputado panista Joaquín Hernández Correa, quien en sus redes sociales un día ante calificó de una “estupidez” la famosa Consulta a través de la que se buscaba enjuiciar a 5 expresidentes, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Ahora esos cinco expresidentes se encuentran muy felices del fracaso de la misma, y como no habrían de estarlo si se salvaron de ir a la cárcel, aunque estamos seguros de que si la consulta habría resultado a favor del juicio, tampoco llegarían a juicio, o por lo menos, pasarían muchos años para que al menos se hiciera otro intento.

Se supone que los políticos debieran ser los primeros en promover la participación ciudadana no solo en procesos electorales en los que se eligen desde alcalde, diputados, senadores, gobernadores o presidentes, la Consulta Popular fue en si un proceso electoral, aunque no en donde algún ciudadano va a obtener un puesto público y se beneficiará con sueldos de lujo, esa puede ser la razón principal por la que se enfocaron en promover la no votación.

Y es que señalan los que supuestamente saben que no se debe preguntar si se debe aplicar la ley.

Cambiando un poco de rumbo, ayer trascendió que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó otra controversia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) en busca de invalidar la orden de aprehensión emitida por un juez en mayo del año pasado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Francisco N ya ganó dos controversias sobre su desafuero, de ganar esta, triunfaría nuevamente la impunidad y se movería ahora sí con total libertad.

Cabeza de Vaca presentó la acción de inconstitucionalidad contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.

Hasta el momento, la controversia no ha procedido pero tampoco ha sido desechada.

Y es que la Comisión de Receso estableció un plazo de cinco días al gobernador con desafuero para que de a conocer la fecha exacta en que se enteró de la orden de captura.

Recordemos que cuando circuló que Francisco N. tenía una orden de aprehensión, el ejecutivo estatal se mantuvo alejado de sus funciones e incluso se atrincheró en Casa de Gobierno, donde incluso instalaron una caseta para recibir notificaciones.

En esa caseta provisional esperaban que se hiciera llegar la notificación de la orden de aprehensión.

De ganar esta nueva controversia, aunque Francisco N. no estaría demostrando su inocencia por los delitos de que se le acusan, al menos tendrá otro respiro y podrá demostrar nuevamente que la impunidad prevalece en el estado de derecho.

Por hoy aquí la dejamos, le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.