Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Alejandro Rojas-Cabeza de Vaca, ¡Que sí, que no!

Cd. Victoria, Tam. – Vaya show que se armó entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, luego de que un día antes circulo una nota en el sentido de que el senador suplente se desdijo de las acusaciones presentadas en contra del ejecutivo estatal de Tamaulipas.

La nota, titulada “Rojas Díaz Durán acepta que mintió ante la FGR” circuló en distintos medios de comunicación y en ella se aseguraba que Rojas Díaz Durán envió una carta presentada ante la Agente del Ministerio Público Federal refiriéndose a la denuncia donde señala al gobernador de Tamaulipas.

El senador suplente de Ricardo Monreal aceptó en esa carta, que su denuncia presentada ante la FGR se trató solo de conjeturas personales surgidas de publicaciones en algunos medios de comunicación.

Y citó, “Manifiesto que presenté ante la Fiscalía General de la República con fecha del 29 de junio del 2020 y demás escritos o comparecencias que haya realizado con relación a la misma, refiero hechos que involucran a los señores Alfonso Pasquel Méndez, Bernardo Pasquel Méndez, Gerardo Pasquel Méndez y Leticia Rodríguez Villarreal, mismos que no fueron corroborados por el suscrito, sino que únicamente de los diversos medios de comunicación nacionales hice conjeturas infundadas”.

Desde luego que el documento contiene más datos, pero que no es necesario referirlos todos, pues el mismo día, Alejandro Rojas Díaz Durán hizo una transmisión en vivo, video e 23 minutos que quedó guardado en la red social de Facebook.

En dicha transmisión en vivo Alejandro Rojas aseguró que acudiría a la Fiscalía General de la República para exigir que solicite al juez que libere las órdenes de aprehensión contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca y el arquitecto José Manuel García Cabeza de Vaca, hermanos del gobernador e incluyó al Secretario de Administración de la Universidad de Tamaulipas, Hugo Guerra García.

En ese sentido hizo alusión al caso del gobernador que aún sigue libre, de quien mencionó existen todas las pruebas que lo incriminan con una carpeta de investigación de 70 mil fojas, muchas pruebas y testigos colaboradores.

“Exijo Justicia, a la FGR, que acelere el pasó no es posible que no estén ya en la cárcel”, y hasta mostró extrañeza que no se haya solicitado el desafuero de Ismael García Cabeza de Vaca.

Indicó que el gobernador de Tamaulipas anda muy tranquilo presumiendo que ya se arregló, lo que sería una traición a la justicia y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Pareciera que le están dando chance de arreglar las cosas”, apuntó en el video.

Por cierto, no todo termina ahí, pues ayer mismo se dio a conocer que ya se solicitó a la Fiscalía General de la República que cite a Alejandro Díaz Duran para ser interrogado en relación al supuesto escrito en el que se retractó de las acusaciones hechas contra el gobernador de Tamaulipas, solictud hecha nda menos que por el abogado del ejecutivo estatal, Diego Ruiz Durán.

Gattás y sus priistas

Cambiemos un poco de rumbo y vámonos directo a lo que será el equipo del todavía alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez, sólo para dar a conocer nombres de algunos de sus integrantes y su afiliación partidista

Josefina Edith Mata, fue coordinadora modular del PRI, al igual que Nohemí Gómez, Beatriz Anaya Sarno, priista también, prima de Américo Villarreal, Guadalupe Perea Almanza, ex regidora, adivinó, también del PRI durante la administración de Alvaro Villanueva Perales,

Cuatro mujeres de la planilla de Gattás, abiertamente priistas; Enriqueta Gómez Loperena , ex funcionaria del DIF Tamaulipas durante la administración de Egidio Torre Cantú, igual que el caso de Eliseo García Leal, ex gerente de Comapa, cierto durante la administración priista de Alejandro Etienne Llano.

La situación pareciera no tener gran relevancia, a no ser porque los morenistas y el Partido del Trabajo ya manifestaron su inconformidad porque no fueron tomados en cuenta para formar parte del equipo de trabajo del alcalde electo, fueron desdeñados, en el caso del PT, a Alejandro Ceniceros solamente le dieron 2 regidurías.

Ya lo habíamos señalado en anteriores comentarios, la presidencia municipal estará prácticamente en manos de los priistas y panistas.

En relación a la Comisión Municipal del Agua Potable, la propuesta de Eliseo García Leal seguramente será echada abajo el primer día del mes de octubre, pues es prácticamente una imposición sin que se tomara en cuenta al Consejo de Administración, al menos es lo que sabemos hasta ahora.

El Cierre

Ya para terminar, como lo dijimos el día de ayer en nuestros comentarios, todo apunta a que el senador por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya , podría ser el candidato a gobernador para el 2022, abanderado por Movimiento de Regeneración Nacional.

Al menos así lo pareció durante le informe de su tercer periodo legislativo rendido el lunes por la tarde, donde se dieron cita importantes personajes de la política nacional, entre senadores, diputados federales y gobernadores.

Sin embargo, aún es muy temprano para asegurar que Américo Villarreal tiene todo para ganar la candidatura, pues también Maki Esther Ortiz Domínguez, ex panista, podría ser tomada en cuenta por su gran trabajo realizado como alcaldesa de Reynosa durante dos trienios consecutivos.

Del Partido Acción Nacional por ahora siguen sonando los nombres del Secretario General de Gobierno ,César Augusto Verastegui Ostos, el del alcalde reelecto de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y el diputado federal electo Gerardo Peña Flores, este último que sólo está echándose flores en sus aspiraciones a gobernar Tamaulipas.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.