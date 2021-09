T E C L A Z OS

Por Guadalupe E. González

ALEJANDRO ROJAS, INTENTA BURLAR A JUECES Y AL FISCAL GENERAL….!

X.-PRETENDE EXCULPAR DE ACUSACIÓN PENAL A LOS HERMANOS PASQUEL.

X.-POR FALSAS IMPUTACIONES, TENDRÁ RETRACTARSE DE LA DENUNCIA EN LO GENERAL.

TAL PARECE que el (Senador suplente) Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se ha caracterizado por “atender los intereses políticos” de su patrón inmediato Senador Ricardo Monreal Ávila, a manera de burla, por (su influencia) en el Gobierno de la 4-T, pretende que, “la FGR y demás autoridades judiciales”, se sujeten a atender lo que él haga o proyecte en los Tribunales de Justicia del país, para naturalmente “utilizarlos en contra de los adversarios políticos” del Senador zacatecano, porque ahora de manera infantilesca, “el Pantorrillero”, tranquilamente y sin tal vergüenza (envió un oficio) a la Fiscalía Especializada en delincuencia Organizada, para deslindar de las graves acusaciones penales que formuló contra los hermanos Gerardo y Bernardo Pasquel Méndez, porque dijo que, “no tiene corroboradas” las imputaciones penales contra de los empresarios, (cuyos hechos, los sustrajo de medios nacionales) acusaciones en la que, el mismo Rojas, (con claro dolo-judicial) también involucra injustamente al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

POR LO que ahora, “El Perro Pantorrillero”, salir con la irrisoria versión de que, “eran conjeturas infundadas”, las que hiciera en la denuncia penal contra los empresarios Pasquel Méndez, eso por lógica, conlleva a pensar, suponer y sospechar que, “alguien obligó a Alejandro a retractarse”, aunque él (lo niegue o trate de justificar esa posibilidad), porque “la denuncia presentada por Rojas en el 2020, “la cacaraqueo con bombo y platillo”, (todo mundo lo recuerda) y si hoy Alejandro “recula”, es para atender algún interés político o bien fue la orden de un mando superior. Pero en el marco de los hechos y en base a derecho, “si el can, se retracta”, tendrá que hacerlo en favor de todos los que el injustamente involucra, porque la denuncia la sustentó “en conjeturas infundadas”, puesto que el mismo lo admite en la carta, dirigida a la Lic. Nelly Edith Escobedo Martínez.

GENTES CONSULTADAS sobre el tema coinciden que, “lo que hiciera ayer Alejandro Rojas en medios nacionales” de salir con que “siempre mi abuelita dijo que no” eso es un juego de niños y el “Perro Pantorrillero” si es abogado, sabe que esa actuación infantil que hiciera, es una más de “las jugadas traperas” que por su marcada obsesión de afectar el Gobernador Cabeza de Vaca, ha venido instrumentando en plan fallido, desde que el Senador Ricardo Monreal, lo mandó a operar, grillar y acusar “contra viento y marea” al Gobernador de Tamaulipas, cuyo detalle, todo el tiempo ha sido evidente. Porque hay quienes aluden que “el traidor de Monreal, está atrás del Pantorrillero”, para ir eliminando a políticos abanderados presidenciales, porque eso es lo que le conviene al zacatecano enemigo del Presidente AMLO.

LOS Hermanos Pasquel Méndez, por su calidad de empresarios, con intereses en el Gobierno de la Cuarta Transformación, por obviedad, no deben ser tocados o afectados penalmente, como evidente, intentó hacerlo Alejandro Rojas Díaz Durán, quizás (con fines de lucro), porque si el año pasado “El Pantorrillero” sin piedad, pero sí, con marcada ligereza los acusó ante la FGR, (como él lo admite), alguien seguramente, ahora, (después de un año de la denuncia), obró por exigirle a Rojas se retractara de tal imputación penal y éste, por quedar en vergüenza y quizás (no cuajarle algún tiro..$), se vio en la necesidad de lanzar a las redes sociales un video más en el que, intenta justificar por qué se ha retractado de la acusación contra los conocidos empresarios: Gerardo Pasquel ex consejero nacional y ex diputado Local del Partido Verde en el Estado de México y Bernardo Pasquel, dueño de la empresa Intercontinental de Medicamentos (Intermed) y Presidente del equipo de beisbol de la Liga Mexicana Águila de Veracruz.

LO INEXPLICABLE y delicado en este escenario donde “la venganza política” es evidente, es que sí Alejandro Rojas el 29 de junio del 2020, presentó denuncia contra los hermanos Bernardo y Gerardo Pasquel y también contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, (no porque ahora) “el Pantorrillero se retracte o intente retractarse legalmente” (para no afectar únicamente a los hermanos Pasquel), los Titulares de la FGR y de los Tribunales de Justicia, van a caer en el juego del reconocido trotamundos, el que al obrar por dar marcha atrás, en favor de los empresarios Pasquel, “tendrá que retractarse de la acusación en lo general”, porque la denuncia penal fue basada en falsas imputaciones. Pero en esto, lo imperdonable e inconcebible es que Rojas Díaz Duran, pretenda burlarse de los Jueces y del Fiscal General del país Lic. Alejandro Gertz Manero.

“INTENTA DESESPERADO QUE MINISTERIO PÚBLICO, LE CUMPLA SU PETICIÓN”

AYER MISMO, Alejandro Rojas, por su desesperación de “sacar de la jugada legal” o de la acusación penal a los hermanos Gerardo y Bernardo Pasquel Méndez y a LETICIA RODRÍGUEZ VILLARREAL, dirigió un oficio-petición a la Agente del Ministerio Público Federal Lic. NELLY EDITH ESCOBEDO MARTÍNEZ, en cuyo contenido menciona que, “por no estar corroborados los hechos” que presentó en la denuncia del 2020, en los que involucra a los referidos acusados, por haber hecho conjeturas que, ahora sabe que son infundadas, pone esto en conocimiento de la autoridad investigadora (MPF), para “los efectos legales a que haya lugar”, lo que en el marco el derecho, se entiende que, el denunciante está dando marcha atrás en la acusación penal, porque sabe que todo lo que dijo es una falacia.

Y SI EL PANTORILERO Rojas Díaz Durán, en la denuncia del año pasado (acusó a cuatro personas) que son: Gerardo y Bernardo Pasquel, Leticia Rodríguez y al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por su interés político no podría imputarle los delitos solo al gobernante tamaulipeco, porque el mismo Alejandro Rojas, está afirmando categóricamente que, los hechos no fueron sustentados en hechos reales, confirmándose con ello que, la denuncia basada en informaciones o datos de medios locales y nacionales, en lo jurídico, esto no son evidencia plena para que se dé pie a una formal acusación, como es la pretensión de citado senador suplente. Y por ello, será objeto de la contra demanda penal.

FINALMENTE, le comentó que si ALEJANDRO Rojas, quiere burlar a las Autoridades Federales, como evidentemente lo pretende, eso sin lugar a dudas, conducirá a este (senador suplente) a otros escenarios comprometedores, como el tener que hablar respecto a quien lo patrocina económicamente, para sufragar (gastos varios) como hospedajes, alimentos, transporte aéreo o terrestre, gasolina para sus recorridos en todo el estado, porque no olvidemos que el actual Gobierno de la 4-T, pregona austeridad, y “el pantorrillero”, por lo que vemos, “la austeridad se la pasa por el arco del triunfo”, porque tiene por lo menos casi tres años de estar viniendo a Tamaulipas a generar grilla y atacar a las autoridades estatales, y por este motivo, ROJAS, deberá transparentar lo que eroga por gastos de sus giras a Tamaulipas.

Por hoy es todo y hasta mañana-

