Por Guadalupe E. González

ALEJANDRO ROJAS, YA ES PRÓFUGO DE LA JUSTICIA….!

X.-AL NEGARLE JUEZ EL AMPARO, “LE ECHARÁN EL GUANTE” AL PANTORILLERO.

ALEJANDRO Rojas Díaz Durán a quien en el argot policiaco y político, se le conoce bajo el mote del “Perro Pantorrillero”, hoy se encuentra ante embarazosa situación judicial, por habérsele negado “la suspensión definitiva” en el amparo que éste sujeto de baja caterva moral, solicitara al Juez Federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, motivo por el que, al no contar la con la protección de la justicia federal, el presunto delincuente en cualquier momento será detenido e internado en la cárcel, a fin de que responda a las imputaciones judiciales que pesan en su contra.

EL PRESUNTO delincuente Rojas Díaz Durán, enfrenta aquí en Tamaulipas la denuncia penal establecida bajo el expediente penal No. 595/2021, en el que, este sujeto se encuentra seriamente involucrado, por los delitos de falsificación y uso indebido de documentos públicos y privados, cuya denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sigue su curso, con la finalidad de que, “al acusado, se le aplique lo que establece la ley”.

Y SI EL Senador (suplente) Alejandro Rojas, pensó, creyó o tenía la idea de que “por su influencia política, no sería molestado” y no se obraría en su contra, hoy le ha quedado claro que “con la ley no se juega” y por consiguiente, “el Perro Pantorrillero” se encuentra al borde de la cárcel. Y sí antes no compareció, haciendo caso omiso a los citatorios judiciales que le fueron notificados para presentarse a declarar, ahora la autoridad ministerial investigadora de Tamaulipas, “donde quiera que lo localicen”, procederán a, (echarle el guante), a fin de presentarlo ante el tribunal de Justicia que lo reclama.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, “el amparo negado” al indiciado Rojas Díaz Durán, fue promovido por éste, contra “la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y arraigo”, detalle por el cual se espera que, en cualquier momento el señalado sujeto de marras, quien “se la pasa haciendo uso y gala de su influencia política”, ahora enfrenta muy adversa situación legal, puesto que tendrá que ser objeto de la aplicación de la ley, porque “el polémico político de vacilada”, se venía manteniendo engolfado y pensando que, “no habría autoridad quien frenará la serie de atrocidades en la que este perverso y pendenciero sujeto, se ha visto implicado. Por lo que, la Fiscalía Anti corrupción mantiene abierto el expediente, para continuar su curso en el mismo.

POR SU PARTE EL Juez Federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, definió para el 18 de octubre del presente año a las 9:30 horas, la audiencia constitucional, tomando como base lo estipulado en la denuncia penal 595/2021, cuestión a la que, “el perro pantorrillero” quiera o no, tendrá que enfrentar en el banquillo de los acusados, caso por el que ahora, será llevarlo a prisión, porque en el delito de falsificación y uso de documentos oficiales, deberá exponer ante la Justicia, como y de qué forma o porque vía los adquirió la referida documentación, situación comprometedora para este perverso sujeto que, “cada que viene a Tamaulipas, no opera políticamente, sino más bien se dedica a insultar, ofender y despotricar en grado superlativo, contra sus adversarios políticos.

DENUNCIA DEL LÍDER PANISTA, PESA CONTRA EL PANTORRILLERO

OTRO detalle judicial al que, “el Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, deberá responder en su momento, es a la imputación judicial a la que en su contra, (expondrá) el Presidente Estatal del PAN Luis Cantú Galván “el Cachorro”, quien fue candente al señalar que, el referido senador suplente, “en el marco jurídico, de transparencia” y anti corrupción, deberá dar cuenta cómo, ha logrado amasar una fortuna considerable, que le ha permitido tener una vida holgada económicamente y contar incluso con inmuebles de montos millonarios en la ciudad de México, cuya cuestión ya es del dominio público, partiendo de que, “los ingresos de este presunto delincuente” no concuerdan con “los egresos ejercidos por el pelafustán de cuarta”.

AYER lo dijimos y hoy sale a relucir que “Alejandro Rojas no es ningún influyente”, porque éste, “es como cualquier hijo de vecina” o bien “un sujeto común y corriente en la calle”, porque ahora, el acusado y pendiente con la Justicia de Tamaulipas, “tendrá que andar a salto de mata”, porque sabe que en cualquier momento “le puede caer la voladora” o (sea la correspondiente orden de aprehensión), de cuya acción legal, hoy el chilango pantorrillero, (YA NO TIENE ESCAPATORIA).

TAMBIÉN, les diré que, la ley es al ley y a esta deberá responder, el contumaz delincuente que valido de su influencia política, (embarrando) al Senador Ricardo Monreal Ávila, (por ser su presunto patrocinador) se venía desenvolviendo con bombo y platillo en todos los rumbos del estado de Tamaulipas, como igual lo hace en otros estados del país, donde se no hace saber que, Rojas Díaz Durán también tiene cuentas pendientes económicas, judiciales y de corrupción de las que aquí, estaremos informando, con la finalidad de que, se percaten que, “El Perro Pantorrillero” es un vivales y presunto delincuente que, valido de la Política, se dedica a amasar fortuna a través de acciones nefastas y fraudulentas de la que incluso nos estarán haciendo llegar los respectivos legajos de información, sobre ilícitas actividades del pendenciero político que, repito ya anda huyendo de la Justicia.

Y LO PEOR es que este, (presunto amante de lo ajeno), sin tal vergüenza y como una ofensa al Pueblo tamaulipeco, “el muy cínico”, se venía ofertando como candidato a Gobernador, cuya aspiración en la opinión de políticos locales “es una vacilada” de este perverso ahijado del Senador zacatecano Monreal Ávila, cuya postura es también (una falta de respeto) para los mismos aspirantes del Partido Morena al referido cargo público. ¿Cómo la ven?

