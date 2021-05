T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALFREDO CANTÚ EN RÍO BRAVO, AVANZA Y SE POSICIONA, RUMBO A LA PRESIDENCIA!

LA SUMA de voluntades en las colonias populares y zonas ejidales de esta pujante comunidad riobravense, “vienen consolidando” el tangible posicionamiento del candidato del PRI a la Presidencia Municipal Alfredo Cantú Cuéllar, quien sin tantos aspavientos, junto a su equipo de campaña, continúa recorriendo la ciudad “casa por casa”, ganándose así el cariño y respeto del pueblo, obteniendo por ello, el firme y solidario respaldo de las familias de todos los estratos sociales, las que, “ven en este joven político”, a una nueva esperanza, para que este municipio, supere las adversidades que han venido agraviando a nuestro querido Río Bravo.

EL TRABAJO incansable del abanderado priista a la alcaldía Riobravense Alfredo Cantú Cuéllar, lleva como firme propósito instrumentar un Gobierno distinto, un gobierno en el que, “no haya desigualdades, ni distinciones personales, ni partidistas”, porque el afán de un servidor, dijo, “es tener el contacto directo con la gente”, como ahora en campaña lo estamos teniendo con las familias, a las que, sin preámbulos de ninguna especie, “las atendemos y les hacemos saber nuestro sano deseo de servirles”. Porque ese, es es el sólido objetivo que, tengo para bien de mí querido pueblo, cuya tarea, desde ahora la ejerzo con enorme entusiasmo, junto a mi esposa Daniela Melhem de Cantú Cuéllar.

HOY en los diarios recorridos de campaña, nos encontramos con mucha gente buena, la que, “está ávida de contar con los apoyos” que, les hacen mucha falta” en las colonias y en todos los núcleos ejidales y por esta razón, precisó el candidato del PRI a Presidente Municipal Alfredo Cantú Cuellar, he venido escuchando los planteamientos e inquietudes de cada una de las familias en los distintos sectores de la ciudad, para si el voto el 6 de junio me favorece, (de lo que no tengo la menor duda), contar obviamente con las herramientas indispensables, para obrar en consecuencia y proceder al desarrollo de las obras y, cumplirle al pueblo las promesas que ahora les hemos venido haciendo, por el deseo franco y sincero de servirle a Río Bravo, para que, “tengamos un pueblo totalmente diferente, al que lamentablemente, hemos venido padeciendo.

EL CANDIDATO Tricolor a la alcaldía riobravense Alfredo Cantú Cuéllar, dijo que, “en mi gobierno, tendremos las puertas abiertas” para todos, porque debe entenderse que, el palacio municipal “es la casa del pueblo” y “no la cueva de nadie”, esto último, no va en mis ideales y por tal motivo, tengan la certeza de que, junto a mi esposa Daniela Melhem de Cantú, atenderemos a al contexto ciudadano riobravense como bien lo merecen, porque si ellos nos hacen llegar con su voto a este importante espacios público, nosotros tenemos la ineludible obligación de atender al pueblo, “con el fin de darles resultados”, ese es el compromiso, que en mis recorridos de campaña he venido ofreciendo a las familias de todos los niveles sociales, remarcó el entrevistado.

HABLAR de “cara a cara a la población”, es otro de los objetivos trazados en mí peregrinar político, dijo en la breve charla el joven político priista Alfredo Cantú Cuéllar, porque, si buscamos llegar a la Presidencia Municipal de Río Bravo, “no llegaremos para sentarnos en la silla y alejarnos de la gente”, eso con un servidor no va a suceder, porque dijo: “tengo la firme convicción de trabajar para servir”, y tengo palabra, porque si, el pueblo nos conduce a esta oportunidad de servicio, haremos valer el buen ideal de atender a todos por igual, porque debo dejar muy claro que en mi gobierno tricolor, “no habrá distingos ideológicos, ni doctrinas partidistas y mucho menos compadrazgos”, porque estos rubros nada gratos, “son las malas prácticas del pasado”, las que a mi juicio, deberán quedarse precisamente en el pretérito, subrayó el abanderado Priista.

PARA concluir el Candidato del PRI a alcalde Alfredo Cantú Cuellar, remarcó tajante que, “cuando se tienen ganas de servir a un pueblo como el nuestro”, los resultados de trabajo, son “la prueba fehaciente” del interés de quienes andamos en este menester político, para realmente servir a mi querida tierra riobravense, para que esta comunidad fronteriza, “ya no siga sufriendo”, los embates del abandono en los que, lamentablemente se encuentra, finalizó el joven abanderado tricolor a la Presidencia Municipal de Río Bravo.

Por hoyes todo y hasta mañana.

