LETRAS PROHIBIDAS

Alguien está fallando en la SET

Clemente Zapata M.

Las clases presenciales siguen avanzando en Tamaulipas. Poco a poco se intenta regresar a los salones bajo estrictas medidas sanitarias, aunque ya se han presentado contagios que obligaron a que más de medio millar de alumnos regresaran a las virtuales.

Apenas ayer lunes (20/09/2021), retornaron a los salones otras 137 escuelas en la entidad. Fueron 16 jardines de niños, 12 primarias y siete secundarias.

De acuerdo al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y al titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, el regreso a clases presenciales es gradual, voluntario y seguro.

Tanto el Mandatario estatal, como el Jefe en la SET, han insistido en la necesidad de regresar a presenciales, pero de una forma segura y ordenada.

Por ello el Comité Estatal para la Seguridad y la Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se han dedicado a certificar escuelas para que sus alumnos retornen a sus salones.

Precisamente en la revisión para obtener la Certificación, uno de los requisitos es que los planteles educativos tengan agua potable, pues resultaría ilógico que una de las medidas para prevenir el contagio sea el lavado frecuente de manos y que no tuvieran el vital líquido.

Pues bien, hablando del requisito de agua potable, al menos dos planteles de Tamaulipas, de la zona rural, que regresaron a clases presenciales, la semana pasada carecían del vital líquido.

Los directivos y administrativos de los planteles no se quedaron de brazos cruzados, pues acudieron ante las autoridades encargadas de brindar el servicio de agua potable pero se toparon con pared.

Es decir que no les pudieron resolver la situación, por lo que acudieron a la SET para ver si podrían echarles la mano, pero resulta que en esa Dependencia se “lavaron las manos” y argumentaron que no tenían lana.

Como último recurso, lo que hicieron los directivos y administrativos de los planteles carentes de agua fue acudir a la Coepris, para buscarle una solución a la situación, pero también en esa Dependencia les dijeron que ellos no podían hacer nada.

Es decir buscaron la solución en la Dependencia encargada de brindar el agua pública en el Municipio donde se ubican las escuelas y nada. Fueron a la SET y nada. Acudieron a la Coepris y nada…

No debemos olvidar el exhortó que hizo la presente Legislatura (o lo que queda de ella) del Congreso local, cuando pedía a la SET que garantizara el acceso al agua potable en el punto de acuerdo número LXIV-332 y, por lo que se ve, ese exhorto le entró por una oreja y les salió por la otra.

¿Qué se hizo para hacer frente al compromiso de brindar un retorno seguro al plantel ahora con las clases presenciales? Pues se tuvieron que cooperar, de sus bolsillos, padres de familia, directivos, profesores y administrativos para contratar el servicio de una pipa.

No se quedaron de brazos cruzados, no se “lavaron las manos” ante el problema y tampoco dejaron expuestos a los alumnos en dos planteles de la zona rural que carecían del servicio de agua potable.

Con esta acción se demuestra que alguien está fallando en la SET y que también alguien le está fallando al Gobernador de Tamaulipas, con este regreso a presenciales.

Pero lo más grave es que alguien en la SET no le importa que los alumnos de la zona rural estén seguros, pues tal vez los vean como “conejillos de laboratorio” o como alumnos de tercera categoría, pues no se entiende la “pasiva” actitud, rayando en lo déspota y soberbio de no buscar una solución pronta a la carencia de agua potable.

Todavía más infame es que la SET les haya dejado la completa responsabilidad a los directivos y administrativos de dos planteles rurales de resolver esta carencia.

Para colmo está el desdén de la Coepris que siendo la encargada de certificar las “escuelas seguras”, argumente que no pueden hacer nada ante la carencia de agua potable, pues tal vez no tuvieron lo$ consabido$ estímulo$ para “poner$e la$ pila$”…

Por ello se puede afirmar que la narrativa del retorno seguro a los planteles educativos simplemente se quedó en la teoría pues no se aterrizó a la práctica… Alguien está fallando en la SET… Pendientes…

~~ENTREGA SANMIGUEL 2 PAVIMENTOS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, entregó dos obras de pavimentación en las colonias “Riberas del Bravo” y “Los Encinos” en las que se invirtieron más de seis millones 600 mil pesos. El alcalde reiteró que seguirá con su trabajo y hará entrega de obras hasta el 30 de septiembre, como lo ha hecho desde el primer día que tomó el cargo. La obra de “Los Encinos” consta de dos mil 946 metros cuadrados y requirió una inyección económica de cuatro millones 740 mil pesos, mientras que la de “Riveras del Bravo” requirió un millón 866 mil pesos para atender una superficie de mil 111 metros cuadrados.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La que anda bien recio en el sur de la entidad es MAGDALENA PEDRAZA GUERRA, ahora que es la Enlace del Gobierno de Tamaulipas… Cuentan que cuentan la ex diputada y ex alcaldesa de Tampico, tiene un encargo muy particular en su encomienda y si lo cumple, le tienen reservado un “premio especial” para el 2024 de tipo electoral… Saque conclusiones… También cuentan que su manera de andar apretando las tuercas no es del agrado de todos y puede haber respuesta pronto… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El “suspirante” a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, tiene “cuentas pendientes” con cientos de peloteritos de la frontera tamaulipeca… Cuentan que cuentan que hace meses HÉCTOR GARZA empeñó su palabra de dotar de uniformes completos, incluidos guantes, a cientos de equipos de béisbol de las Ligas pequeñas, promesa que hasta el momento no ha cumplido, de manera que hay un desagradable sabor de boca cuando se presenta como aspirante a la gubernatura… Las promesas no cumplidas son más peligrosas que el veneno de una coralillo y esos peloteritos tienen familiares adultos que cuentan con credencial de elector… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… De plano que se sigue teniendo “incomodidad” en Palacio Nacional, luego de que circulara un video donde aparece el hoy presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “recomendando” a HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ como el candidato a la gubernatura de Tamaulipas… Cuentan que cuentan que el contenido del video es real, pero no es actual pues data desde el 2016, cuando el hoy Presidente de México no tenía el pelo tan blanco… También cuentan que la maniobra por parte del equipo de GARZA GONZÁLEZ huele más a falta de “materia gris” mezclada con desesperación, que a una estrategia de Marketing y en Palacio Nacional lo tomaron a grosería… ¡Calla pesáo!

