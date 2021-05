            < Alguien sabe dónde andan Américo, Rodolfo y El Guasón

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En medio del escenario belicoso en torno al desafuero, donde son principales protagonistas el Presidente López Obrador y el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, los precandidatos a gobernadores por Morena se han hecho ojo de hormiga. ¿Dónde están Américo Villarreal, Rodolfo González Balderrama o el Guasón Héctor Martín González?, mucho menos el famoso JR Gómez Leal. Empezaron los “cocolazos” y al grito de sálvese quien pueda, pusieron pies en polvorín.

Es natural, esta es una aventura política que sólo les puede dejar un sometimiento anticipado al veredicto de la opinión pública, y este puede ser reprobatorio dado el procedimiento poco pulcro que ha seguido la parte acusadora y si nos les han dado una instrucción, el tema no está como para andar de ofrecidos.

El movimiento Morenista en el tema de desafuero sólo tiene dos voces, Ricardo Monreal y Mario Delgado, pero en Tamaulipas hay un enorme vacío de poder partidista y de liderazgos naturales o legales.

El choque de trenes que referimos, ha permitido confirmar que en Tamaulipas la 4ª T no tiene representantes, salvo un par de declaraciones de algunos diputados locales nadie ha metido la mano a favor de este movimiento en que, el Presidente le está apostando mucho.

Ni siquiera el diputado federal, Erasmo González Robledo y eso sí llama la atención, porque es el elemento más cercano a Mario Delgado, pero hay que entender que también tiene su corazoncito y está en las mismas condiciones que Américo, Rodolfo y El Guasón. Lo dicho, duele más la carne que el pellejo, aunque este sea moreno.

2.- En el duelo que vienen sosteniendo la 4ª T y el gobernador de Tamaulipas ha prevalecido el efecto mediático por encima de los comunicados oficiales, o mejor dicho no los ha habido, se ha mentido y tergiversado la realidad, frente a esas circunstancias ahora Francisco García Cabeza de Vaca ha asumido ciertas medidas para blindarse de la rumorología.

Se dijo que estaba huyendo y por eso hizo ostensible su presencia en Casa de Gobierno, difundiendo reuniones de trabajo con integrantes de su gabinete, una residencia oficial ahora rodeada de elementos de seguridad, porque sus giras por municipios no fueron suficientemente convincentes y se pusieron en tela de duda, si eran auténticas o ficticias.

También sigue instalada afuera de la Casa de Gobierno una Oficialía de Partes, de la que algunos han hecho chistes, pero es obvio que lleva un claro mensaje, porque así está poniendo de testigos a los residentes de la capital del Estado, que está abierto y esperando cualquier comunicado, que hasta la fecha no ha llegado, no se conoce ninguna versión oficial de la Fiscalía General de la República o de la UIF, o de cualquier otro órgano anticorrupción.

No hay ese tipo de comunicados porque estarían violando la ley, faltando a la presunción de inocencia y como ellos son responsables de hacer cumplir la ley por eso han guardado silencio y las declaraciones han surgido de Ricardo Monreal y Mario Delgado, que no tienen la investidura que amerita el caso, no dejan de ser senador y presidente de Morena respectivamente, pero a final de cuentas sus dichos son los de un ciudadano común, porque los temas judiciales no competen en este caso a quien preside el Senado o encabeza un partido político, si bien son figuras públicas que por consiguiente lo que comuniquen tiene un barniz de autenticidad, o por lo menos eso creíamos hasta hace poco.

La circunstancia es que ésta es una guerra mediática y FGCV tiene que jugar con las mismas cartas, responder a cada uno de estos mensajes por cortesía con el ciudadano al que se debe y a quien debe informar con hechos como los aludidos, porque las declaraciones a veces no tienen el impacto que se requiere y además, ya no sabemos que si es Fake News o versión verdadera.

Entre los sucesos recientes están las declaraciones del senador de Morena y Presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, quien señaló que el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca mantiene su fuero y que no existe orden de aprehensión en contra del mandatario, tampoco hay razón para desaparecer poderes en Tamaulipas.

3.- Por cierto Ricardo Monreal, que conoce perfectamente en qué consiste la declaración del Senado ante la “Desaparición de Poderes”, se atrevió a amenazar con esta medida a Tamaulipas.

La Desaparición de Poderes no la ordena el Senado, es algo que surge por razones locales, es decir dejan de operar el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y una vez que esto ocurre (lo cual está lejos de suceder en esta entidad), entonces puede proceder el Senado a hacer la Declaratoria de Desaparición de Poderes, antes no.

Hay un deseo claro de confundir y propiciar desestabilización en Tamaulipas, y es que Ricardo Monreal tiene la encomienda de sacar adelante un resultado electoral favorable para Morena. Él se ofreció desde los comicios de 2019, amenazó desde los primeros meses del sexenio federal en que ganarían el Congreso local para gobernar desde ahí a Tamaulipas, pero los resultados fueron muy pobres, sólo ganó uno de los 22 distritos.

¿Y qué pitos toca Monreal en Tamaulipas? Obviamente el lograr la aquiescencia del Presidente AMLO para el tema de la sucesión presidencial, pese a que el primer morenista del país lo dijo muy claro, es Claudia Sheinbaum y lo lanzó como reto al declararlo después de la tragedia de la ruta 12, fue precisamente mensaje para los aspirantes, fue un “no se hagan ilusiones, ella es la buena, pese al <incidente> del Metro”.

4.- Conforme avanza el calendario electoral se observan más signos que anticipan que el PAN, el partido en el poder en el caso de Tamaulipas, ganará la mayoría en los tres cargos de elección popular en todo el territorio estatal que se pondrán a consideración de los ciudadanos el próximo 6 de junio.

Por una parte son varias las encuestas que coinciden con ese pronóstico y por otra, la voz popular que ya empieza a manifestarse y su voto no será para Morena, al respecto la firma Poligrama con sede en el vecino Monterrey realizó mediciones en el municipio de Victoria.

A la pregunta de ¿Con qué partido simpatiza Usted? El PAN obtuvo 31.76 %, seguido de Morena con 24.46 %, mientras que PRI 11.14 %. Y la verdad esperábamos que en general a nivel estado el Tricolor lograra entre el 15 % y el 18 % de los sufragios. Le sigue en 4º lugar Movimiento Ciudadano con 3.75 %, que es prácticamente como estaba, es decir cero crecimiento, el PT y el PVEM aliado de Morena de acuerdo a esta encuesta se van al sótano con 0.79 % y 0.59 %, cuando en 2019 con todo y lo desangelado de esos comicios alcanzaron 1.94 el Partido del Trabajo y 1.79 el Verde, eso fue desde el punto de vista de siglas y colores.

En la elección de alcaldes ¿Por quien de las siguientes personas votará? Pilar Gómez del PAN se posicionó con 38.26 %; en segundo lugar Eduardo Gattás de la coalición Morena-PT-PVEM 28.36 %; Alex Montoya por el PRI 10.82 %; por Movimiento Ciudadano Daniel González 5.15 %; un 10.69 por ciento no sabe aún por quién votará y el 6.7 % lo hará por otros partidos.

Al preguntar porque diputado federal votaría los resultados quedaron así: Oscar Almaraz 41.94 %; Gerardo Illoldi de la alianza Morena-PT-PVEM 23.12 % y en tercer lugar Enrique Cárdenas del Avellano logró 10.95 %; Any Saldaña de Movimiento Ciudadano 5.17 %; el 13.65 no sabe por quién va a votar y el 5.17 lo hará por otros partidos.

Hasta aquí como Usted ve, las tendencias para los primeros cuatros lugares está muy clara y coincide totalmente con Arias Consultores, otra encuestadora cuyos resultados comentamos en la anterior columna, y los partidos fueron calificados en ambos casos con el 1º, 2º, 3º y 4º lugar respectivamente para PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano.

Para concluir en la última parte de la encuesta de la empresa Poligrama, a la pregunta de ¿Por qué partido nunca votaría? El mayor puntaje fue para Morena con 39.88 %; seguido del PAN con 25.33 %; el PRI 14.70 % y MC 2.77 %. Los resultados son lógicos los partidos guinda y azul están en el gobierno, el Tricolor también tuvo su tiempo para cometer errores, mientras que Movimiento Ciudadano aun no le han dado la oportunidad de equivocarse porque no ha gobernado.