Por Guadalupe E. González

“¡ALIANZA PAN-PRI-PRD, ES UN HECHO!

LA ALIANZA que por visión y convicción “ya perfilan y construyen” las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, “en Tamaulipas, será un hecho”, como igual sucederá en otros estados de la República, donde habrá elecciones para Gobernador, motivo por el que, los líderes estatales de estos organismos políticos, “ya cocinan las formalidades”, para lograr la granítica unidad y el fortalecimiento político, rumbo a la elección del 5 de junio del 2022, cuya decisión, llevará como finalidad consolidar “la fortaleza político-electoral” aquí en Tamaulipas y salir avantes, para que todo los proyectos de bienestar turístico, comercial, empresarial e industrial, detonen y atraigan a nuestra entidad más inversión nacional y extranjera, generar miles de empleos y con ello, se dispare el desarrollo turístico y socio-económico en Tamaulipas.

POR ESTA razón, los Presidentes Nacionales del PAN Marko Cortes, del PRI Alejandro Cárdenas y del PRD Jesús Zambrano, han venido sosteniendo reuniones “ultra secretas” en la ciudad de México, con el fin de “tomar los indispensables acuerdos”, para dar la batalla electoral, conscientes de que, “esta tercia política”, estará más fuerte que nunca, porque si se analiza a fondo el tema del pasado electoral inmediato, (6 de junio), podremos dar cuenta que Morena, salió avante en varios municipios, “por la ayuda de los partidos coaligados”, dejándose entrever que “sin el apoyo de aliados, “Morena no tiene el alcance para volver a triunfar”.

POR ELLO, la tercia del PAN-PRI-PRD, ya instrumentan la adecuada estrategia electoral, para “no volver a caer en el garrafal error” de irse cada quien por su lado, porque eso, fue lo que los hizo caer y fortaleció a Morena, por lo que ahora, con firmeza, las cúpulas nacionales de “los albiazules, tricolores y amarrillos”, sostienen a carta cabal las reuniones de trabajo político, por tener la certeza que en ese sentido “ya no habrá sorpresas, ni sorprendidos”, porque Morena con su aliado petista, por lo que arrojan y marcan los números, “no le alcanzará para volver a consumar la odisea electoral pasada”, al menos así lo consideran los estrategas de la citada tercia partidista.

EN ESTE escenario electoral que, de “Ipso facto” (DE HECHO) arrancó a partir de anteayer 12 de septiembre, las cosas se pondrán ultra-mega-interesantes, porque simple y llanamente, el accionar será diferente, porque los Presidentes Nacionales del PAN-PRI y PRD, han llegado a la concolusión que “en unidad”, Morena frente a ellos, no tendrá la misma suerte, porque “la mayor parte de los actores de ese partido político, ya perdieron la confianza que el contexto ciudadano les tributó desde el pasado 2018, cuando “ganaron por el efecto AMLO y no por ellos”.

Y COMO muchos de los funcionarios de Morena, entre los que podemos citar Senadores, Diputados Federales y locales e incluso alcaldes Morenos, le han fallado con clara crueldad a la sociedad en general, la población ha confirmado y está convencida que, “los de Morena son más de lo mismo”, porque gran parte de los que hoy se dicen integrantes de Morena, “son unos verdaderos cartuchos quemados del pasado”, cuando militaron en los Partidos que, sin tal vergüenza llaman Neoliberales y Conservadores a los que, “los mismos Morenos pertenecieron”.

HAY QUE, hacer hincapié para señalar que, “los de Movimiento Ciudadano” de Dante Delgado Ranauro en México y del polémico líder estatal Naranja Gustavo Cárdenas Gutiérrez aquí en Tamaulipas, ya dijeron que “irán solos” para llevar a su Candidato Arturo Diez Gutiérrez a la gubernatura de Tamaulipas, cuyo detalle es válido, salvo que hubiera alguna variación política, que “la verdad no la veo”, así es que, “El Partido Naranja”, no se coaligará ni a Morena, ni a la Tercia del PAN-PRI y PRD. Pero de que, “la trilogía partidista” que ya se construye con tangible solidez estará fuerte de eso no hay la menor duda, porque los números arrojados en favor del PRI y PRD, además de los obtenidos por el PAN, superan evidentemente a los de Morena y del Partido del Trabajo. Y sino pues el tiempo es el que “os dará la razón”.

EN RÍO BRAVO, ALMARAZ Y “SU AVE DE MAL AGÜERO”, NO GANARÍAN “NI CON LA LÁMPARA DE ALADINO”.

POR OTRA parte, les comento que en Río Bravo, el derrotado candidato a alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado “junto a su ave de mal agüero” Raúl García Vivian, el ultra-mega-trampa de la Comapa RB, “seguían soñando” en que le arrebatarían la victoria al Moreno Presidente Municipal electo Héctor Joel Villegas González “El Calabazo”, a quien el Tribunal Federal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León, YA LE CONFIRMÓ EL TRIUNFO, así es que, “hasta la vista baby”, como dijo el exterminador en la película.

Y SI HACEMOS patente a esta derrota en la comunidad riobravense, es porque Miguel Ángel Almaraz Maldonado, “se peleó con numerosos panistas”, mismos que le dieron la espalda, por “su nefasto comportamiento” y, porque “trajo de encaje y consigo al sátrapa” de Raúl García Vivian, un sujeto ultra repudiado en el pueblo, porque este individuo de baja caterva moral, jamás atendió a la gente en la Comapa, a cuyo organismo operador “lo dejó bien saqueado”, junto al otro mega-gandalla del Comisairio Alfredo Juárez Maldonado, cuyo “dueto de presuntos viciosos”, la verdad, le han hecho mucho daño a la citada dependencia, a donde dicen que, “Raúl intenta regresar”, para seguir haciendo de las suyas, será cierto o no, pero eso es lo que se comenta entre la grey panista del municipio.

LO CIERTO es que “EL CALABAZO” YA GANÓ LA HASTA EN LOS TRIBUNALES la Presidencia Municipal de Río Bravo y por ende, “el sueño” de Almaraz y del trampa de García Vivian, “ya se les esfumó de las manos” y tengan la certeza que, “NI CON LA LÁMPARA DE ALADINO”, podrían recuperar la añorada victoria “los aporreados sujetos derrotados”.

ALCALDE ELECTO DE MIGUEL ALEMÁN, SE ALISTA PARA TOMAR POSESIÓN.

EN MIGUEL Alemán, el químico RAMIRO CORTEZ, “ya se alista para tomar posesión” de la Presidencia Municipal el día primero de octubre, tras haber obtenido muy claro triunfo ante su adversario del PRI y de Morena, además les diré que, el alcalde electo del PAN, goza de mucha simpatía entre la sociedad de esta ciudad de la frontera chica, donde por cierto, ha dejado huellas imborrables de tangible trabajo desarrollado, porque no olvidemos que, el químico Ramiro Cortes, ya fue alcalde y hoy “la población le ha vuelto a brindar la confianza”, para que dirija “el timón del barco” y lo lleve a buen puerto, de cuyo tema no tenemos al menor duda, porque conocemos el trabajo del hoy edil electo y tenemos la certeza de que hará un decoroso papel en bien de las familias de su querido pueblo.

Por hoy es todo y hasta mañana.

