Opinión pública

Alias de batalla ¿arrastran más votos?

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En su desesperación por entrar al erario, los candidatos hacen uso de cualquier recurso, incluso el de sus sobrenombres o alias.

Creen que, si el apodo va impreso en la boleta, van a conseguir más votos y así lo pidieron el árbitro, el IETAM.

Yo no se si en efecto les dará más popularidad, pero los datos históricos nos dicen que no. No gana el que tenga el apodo más “pegajoso”.

Le dimos una “vueltecita” a la lista de los nombres “de batalla” para este 2021, y encontramos todo un animalero. El “repertorio” es muy amplio.

Tantos como 125 hombres y mujeres pidieron que además de sus nombres, se les agregue el alias, y un promedio de 75 de quienes juegan por las diputaciones, lo cual es un récord en los procesos electorales.

En Aldama, Edgar Villafuerte Alcalá, de Encuentro Solidario, por la presidencia, solicitó que la boleta lleve su alias, El Chango, como lo conocen en el pueblo. Ojalá y le genere más clientela.

Miguel Rodríguez Salazar es independiente por Madero y quiere utilizar el sobrenombre El Señor de los Pollos para barrer con sus contrincantes ¿le dará resultado?.

El apodo de La Potra lo han utilizado varias mujeres en los últimos años. Ahora, en Miquihuana, Gladis Magalis Vargas Rangel, postulada por el PAN, quiere que la identifiquen como Gladis Vargas La Potra.

Patricio Garza Tapia va por la libre en Río Bravo y pretende que lo identifiquen como El Pato.

Por Morena en Xicoténcatl compite La Chelela, Selene Wong Solís ¿más votos? Lo dudamos.

En Valle Hermoso tres candidatos más se enfrentarán con El Tigre, Giovanni Zavala Rojas, de Encuentro Solidario, pero se nos hace que morderá polvo.

Hay dos apodos como El Lic. Siempre les gusta para ir a la batalla electoral con ese sobrenombre. Uno es Gerardo Alvarado Santillana, de Movimiento Ciudadano por Xicoténcatl, y el otro Carlos Francisco Verdugo López, de Fuerza por México en San Fernando.

Hablamos de prospectos por las presidencias, donde hay otro apodo de El Licenciado, y se llama Lucino Limón Jiménez, inscrito por el PRD en Miquihuana.

Si le echamos una vuelta a los apodos del 2018, registramos que no ganaron muchos apodos, como El Pachín, quien dijo llamarse Jaime Carranza Salinas, del PRI por el distrito 06 de Reynosa, ni tampoco El Colorado, Manuel Contreras Aguilar, en el distrito 11 de Matamoros postulado por el Verde Ecologista.

Igual en Altamira perdió El Chilero, José Luis Vargas Ortega, distrito 18, y también La Pulga Vaquera por el mismo distrito, pero este por PRD. Se enfrentaron pero ganó el azul chilango Miguel Angel Gómez Orta

Por los ayuntamientos, en 2018, compitió El Caballo Verde, Víctor Gómez Zúñiga, por el Partido Verde en Tula, y La Potra, Elda de León Rangel, PAN en Jiménez que también perdieron.

Como que cada tres años hay una Potra en los alias.

Hace tres años La Pagua, Raymundo González Reyes, del PRD en Jaumave, no alcanzó votos ni para una plurinominal. Se fue a la derrota lo mismo que El Gallo Gallardo.

Por cierto, cuando estamos a poquito más de un mes de las elecciones, no se sabe de algún debate concertado entre candidatos a presidentes y diputados. De lengua no hay quien se raje pero a la hora de los fregadazos no le entran.

El IETAM aventó la invitada para que los organicen medios de comunicación, grupos de la sociedad civil o universidades pero no se quieren aventar el tirito, no quieren meter lana, no cual no genera confianza.

Allá en Tampico, la morenista Olga Sosa, que juega por el Palacio Municipal, retó a sus contrincantes a un debate pero nadie le “atoró”. Aquellos que creen que van a ganar rehúyen este tipo de eventos.

Los encuentros no son obligatorios. Participa el que quiere, pero sería saludable que “traben” alguno, no para insultase sino para confrontar ideas.

Aparte, en ciudad Victoria sigue mermando intención del voto en favor del PAN, el gran problema que genera la escasez de agua en las llaves de la mancha urbana, y ahora se suma que las oficinas de la COMAPA tienen desde el 22 de abril sin energía eléctrica. Se las cortó la CFE por “exceso” de pago.

La falta de aire acondicionado genera inconformidad entre los sindicalizados que, en abierto reto a las amenazas del Gerente Gustavo Rivera Rodríguez, decidieron ir con su líder Javier Pequeño a la campaña del morenista Lalo Gattas.

Y en el PRI estatal, el jerarca Edgardo Melhem Salinas y sus candidatos a diputado por el V distrito, Enrique Cárdenas del Arellano, y para alcalde Alejandro Montoya, identificaron que la caravana vehicular del domingo fue un evento del partido azul y los gastos deben contabilizarse a sus campañas.

Que ya fue notificado el Congreso del Estado respecto del acuerdo de desafuero, para que proceda a nombrar a un Gobernador Interino. El plazo es de 48 horas, pero se nos hace que pronto tendremos dos gobernadores, uno reconocido a nivel local y otro por el gobierno federal.

Lógico que uno recibiría las participaciones federales, lo grueso del presupuesto, y el otro se mantendría con la lanita que viene de las Oficinas Fiscales ¿qué le parece?.