PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Alito opera para Morena y se le rebelan 44 diputados

< PAN pone su marca en territorio tamaulipeco

< Creativa e intensa la agenda de Blanca Anzaldúa

1.- Ya se supo que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI, dio instrucciones para que los 48 diputados federales votaran a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas, lo cual no fue acatado por 44 de los legisladores en un acto de congruencia, porque hubiera sido “un acto de traición”, así lo manifestaron a la emisaria del dirigente Tricolor, la secretaria general del CEN, Carolina Viggiano de Moreira, por cierto ella es esposa del diputado Rubén Moreira, quien seguramente sí acató la indicación porque el matrimonio Moreira son los brazos ejecutores del mando nacional tricolor.

Esta es la primera vez en la historia de ese partido, que de manera masiva la bancada de diputados federales del PRI protagonizan un acto de indisciplina con su dirigente nacional al no acatar la instrucción de votar a favor sobre un tema específico, prefirieron ser congruentes con sus principios y argumentaron que al ser aliados con el PAN en el 70 % del país no podían traicionarlo y por eso no votaron a favor de la propuesta de Morena.

Hace unos días el presidente del PRI en Tamaulipas dijo que la postura asumida por los diputados locales priistas (Olga Garza, Yesenia Hernández y Florentino Sáenz) en ese mismo tema, el desafuero, era de manera personal y no una postura del partido y tenía razón. Nosotros comentamos en este mismo espacio precisamente lo que ahora argumentaron los 44 diputados federales, que no podían ir en contra del aliado y hasta tildamos a Edgar Melhem de estar desarticulado con el CEN, nos retractamos, con lo que está desarticulado es con los principios de congruencia.

Este acto de indisciplina partidista y que por otra parte los ubica como elementos éticos, congruentes con los más elementales principios de urbanidad política, es en realidad una cuestión coyuntural, se pudo llevar a cabo porque hoy el PRI no tiene con que someter a su bancada, no hay privilegios que repartir, ni siquiera candidaturas con posibilidades de triunfo porque no hay dinero para financiamiento, por eso los 44 que llevaron la contra a Morena decidieron actuar en libertad y que bueno porque esto les da una proyección favorable ante la opinión pública.

Desde el luego el voto del PRI, junto con el del PAN y otros en oposición a Morena no cambiaron el rumbo del mayoriteo morenistas, eso era obvio, pero los priistas abonan algo para la recuperación de su prestigio, porque desde el arranque del sexenio en 2018 y de la actual Legislatura Federal se palpó un servilismo cupular Tricolor. Pero estos diputados ya van de salida, veremos cómo pintan los relevos.

2.- Este domingo el PAN mostró músculo con un amplio despliegue de movilización sobre ruedas en las principales arterias de las ciudades más importantes de Tamaulipas. En ese escenario el Partido Acción Nacional desarrolló lo que denominó Caravanas de la Victoria, todas ellas encabezadas por las fórmulas a alcalde, diputado federal y diputados locales de las cabeceras municipales. Los candidatos las encabezaron y tras de ellos las columnas de vehículos de diferentes modelos, marcas y colores imprimieron la fuerza ciudadana en una manifestación de poderío en apoyo de los abanderados.

En Victoria Pilar Gómez, Óscar Almaraz, Arturo Soto y Mario Ramos integran la fórmula ganadora, así se lo manifiestan los victorenses a los que han visitado, y que se sumaron en esta ocasión en un recorrido que abarcó más de 10 kilómetros de unidades motrices alineadas a favor del proyecto panista. “La capital del Estado se pintará de azul el próximo 6 de junio”, era el grito de guerra de los simpatizantes de los abanderados.

El reporte oficial victorense fue de más de cuatro mil vehículos, a diferencia de Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo donde todos juntos no llegaron a igualar el número de unidades motrices que desfilaron en la capital del Estado, por la sencilla razón de que la condición urbana de esos puntos geográficos no les permite el despliegue de vehículos, sin provocar grandes congestionamientos, pese a ser domingo.

La Caravana de la Victoria marchó triunfalista, a su paso salieron infinidad de personas a extenderles un saludo y manifestarles su apoyo. En esta capital duró aproximadamente dos horas, a su paso los simpatizantes salieron a encontrarlos, les expresaron mensajes de apoyo y aliento tanto para los candidatos como para el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. “Ustedes son gentes de resultados, los conocemos por sus acciones, nuestro voto es para los candidatos del PAN, por eso son la fórmula ganadora”.

En Tampico donde Acción Nacional está muy fuerte con Chucho Nader, no pudo haber una movilización como la de Victoria, porque las circunstancias de la ciudad no lo permiten, por la misma razón no lograron integrar una sola columna los tres municipios conurbados como fue el primer intento, sólo Madero con Jaime Turrubiates Solís al frente, se sumó a Tampico en la línea divisoria del Puerto Jaibo con Altamira y ambos movimientos citadinos se unieron en un solo haz motivacional.

La urbe industrial del sur, no pudo incorporarse por el cuello de botella que se origina en la zona norte de Tampico. Para que tenga Usted idea, en los años 80 uno se hacía 15 minutos desde el campus de la UAT a la Presidencia Municipal de Altamira, hoy requiere entre 50 minutos a una hora, según el tráfico, ahora una columna como la que se pretendía hubiera sido terrible, por no decir imposible sin pagar un alto costo por el malestar de los conductores.

En Nuevo Laredo la movilización se calcula en 600 unidades encabezadas por Yahleel Abdala Carmona, también limitada por cuestiones de vialidad pero muy alegre y animosa; de Reynosa reportaron una gran movilización, desplegada con mucho arrojo y donde el Chuma Moreno fue la estrellita.

3.- Blanca Anzaldúa Nájera, candidata a la Presidencia Municipal del Partido Fuerza por México está realizando una campaña muy creativa e intensa, incluso anda afónica, se le está yendo la voz por los excesos de mantener diálogo constante con los ciudadanos. Esta semana tuvo el buen tino de celebrar el Día del Niño y para el efecto llevó a un grupo de pequeños al cine y les obsequió golosinas, no hay duda que su espíritu de maestra está latente y se ve en otro tipo de actividades. Por ejemplo la “Carrera con esfuerzo” de 5 y 10 kilómetros celebrada este domingo.

En el caso de la invitación a los niños, se trata de los que habitan en los tiraderos de basura, un lugar inhóspito al que difícilmente los partidos visitan, de tal manera que júrelo Blanca va a obtener el voto de ese sector.

En cuanto a la carrera, tiene los vínculos con maestros de educación física o deportistas, en este caso organizados a través de la Liga Master de Victoria en esta rama del atletismo es que se convocó a una carrera cuya inscripción se dio el mismo día a las 7 a.m. en el estacionamiento de la Mega Comercial, la salida fue a las 7:30 a.m. y se entregaron bonitos premios a los primeros lugares.

Lo que observamos en Blanca es que tiene organización, visión y agenda, porque déjeme decirle que por ejemplo los señores candidatos a diputados teniendo tanto que proponer en favor de la niñez no lo hicieron, ni siquiera tocaron el tema. Mientras que a Anzaldúa como candidata a alcaldesa no le corresponde ese tema, pero tuvo el tino de registrar en sus actividades una referencia de que su calendario le marcó el 30 de abril como día conmemorativo para los menores de edad.

Cerramos este tema con la anotación de que los candidatos a diputados federales y locales no fueron capaces de formular una sola propuesta, pese a que tenemos en el país problemas muy graves de violencia, abuso sexual y explotación laboral, aspectos acreditados por el INEGI y que van en crecimiento, por lo que demanda sanciones más seberas para evitar el maltrato. En 2020 más de 11 mil menores fueron hospitalizados por lesiones provocadas por sus propios padres o tutores y mil 900 murieron en ese mismo año a causa de golpes excesivos que no resistieron, pero los futuros legisladores no se les ocurrió formular una acción para lograr el cumplimiento de lo que ya estipulan las leyes en protección de los menores.

LLEVAN AL TIANGUIS OFERTA TRICOLOR. La fórmula del Revolucionario Institucional la conforman: Enrique Cárdenas del Avellano para la diputación federal por el V Distrito, Alejandro Montoya que encabeza la planilla del Cabildo Victorense, para las diputaciones locales figuran Elly Filizola González y Maricela Guajardo Maldonado, candidatas a los distritos 14 y 15 respectivamente.

Alejandro Montoya, candidato tricolor a la Presidencia Municipal, gastó suela al recorrer el tianguis de la Colonia Unidad Modelo. El priístas dialogó con los visitantes de este centro de operaciones comerciales, así como con los propietarios de cada uno de los puestos semifijos a quienes escuchó y expuso sus propósitos en materia de desarrollo municipal.

Una de sus propuestas es la reactivación económica para que Victoria tenga empleo y los jóvenes dejen de emigrar a otras entidades en busca de oportunidades.

Enrique Cárdenas del Avellano se ha comprometido a defender la asignación del presupuesto que requieren los municipios que conforman su distrito, donde el de mayores dimensiones es el victorense. Sabe cómo hacerlo, porque ya fue dos veces diputado federal y esta sería la tercera ocasión, esa es la garantía que ofrece al electorado.