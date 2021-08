EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Américo: “¡go-ber-na-dor!”

*- Lo aclaman empresarios y agricultores

*- “Oligarcas abandonan a tamaulipecos”

*- “Morena ganará Tamaulipas el 2022”

*- GV: “4T tiene que llegar a Tamaulipas”

*- Ramiro Ramos, “no a alianza PRI-PAN”

Los aspirantes a candidatos de Morena y PRI a la gubernatura del estado, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y RAMIRO RAMOS SALINAS, coincidieron en que la riqueza potencial de Tamaulipas discrepa de los bajos parámetros de desarrollo social y cultural de los tamaulipecos, “porque han sido abandonados por muchos gobiernos durante mucho tiempo”.

“La falta de atención y de voluntad política para poder atender las necesidades sociales, ha provocado este atraso”, puntualizó el Senador VILLARREAL ANAYA.

Y matizó:

“Los tamaulipecos tenemos prisa por tener un mejor nivel de bienestar, un mejor nivel de calidad de vida, que le podamos dar a nuestros hijos y nietos. Tenemos prisa y debemos hacer las cosas bien y a la primera, porque tenemos la capacidad, el conocimiento y el valor de todos ustedes y su gente, que de ahí pueden salir perfectamente las respuestas de lo que necesitamos”, expresó.

En un discurso pronunciado este lunes ante la comunidad empresarial de COPARMEX y dirigentes agrícolas y ganaderos del centro del Estado, el Senador VILLARREAL ANAYA puntualizó:

“Tamaulipas es un diamante que hemos dejado que pierda su brillo, que pierda su vigencia, que se nos ha ido opacando, pero tiene una gran cantidad de recursos y bienes naturales que no refleja el beneficio que deberíamos de tener los tamaulipecos y las tamaulipecas, de estar viviendo en una tierra tan pródiga”.

Luego, bajo el ensordecedor grito unánime: “¡go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!”, el senador tamaulipeco lamentó que en Tamaulipas una oligocracia se esté favoreciendo de su permanencia en el poder.

“Ahora tenemos esta gran oportunidad de tener un gobierno humanista, que vela por los derechos humanos y que establece programas de bienestar social, como el bien mayor que puede tener una nación, el bienestar de su gente”, enfatizó, al referirse al gobierno de la Cuarta Transformación.

Enseguida subrayó su convencimiento de que “este es el rumbo que debe de tener nuestra nación y privilegiando lo que dice bien nuestro presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: no mentir, no robar, no traicionar, y lo traducimos en los valores positivos: honestidad, verdad y justicia”.

Ahí, arrancó una salva de aplausos.

Y otra vez, el grito colectivo:

“¡Go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!”.

AMÉRICO arrancó más aplausos cuando propuso construir la 2ª fase del acueducto y elevar a mil litros por segundo el suministro de agua potable a ciudad Victoria, para resolver hasta el 2040 las necesidades del vital líquido en la capital del Estado, que padece escasez,

Al mismo tiempo, fustigó la falta de voluntad política para resolver la problemática en distintas áreas de la actividad humana, al criticar que se haya perdido el registro sanitario para exportar ganado, y que, por otra parte, ciudad Victoria sufra escasez de agua potable porque unos cuantos propietarios aledaños a la presa, se beneficien al inducir la apertura de las compuertas para que la presa baje de nivel.

Explicó que los políticos “deben hablar con honestidad, no mentir; hablar y buscar siempre la verdad y prevalecer la justicia, igual que nos marca nuestro presidente, que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, también la impunidad es lo que se debe barrer de arriba hacia abajo”.

Más adelante lamentó los problemas de Tamaulipas y apuntó que “se han venido dando por este abandono de la atención que debe tener un gobierno responsable y atento de buscar el bienestar de la gente en los principios de justicia y equidad que están plasmados en las leyes, que son los marcos de referencia de la convivencia que debemos tener todos”

AÑADIR TAMAULIPAS

A LA LISTA DE MORENA

Hoy como nunca está alineados 17 entidades, de los partidos de las otras fracciones y de los otros colores solamente uno, el tradicional desde hace 85 años llego a ser hegemónica, pero de los otros, ninguno gobernó más estados que los que hoy tiene Morena, con 17 Estados.

Y subrayó:

“Con su esfuerzo, sumaremos a Tamaulipas el próximo año, seguramente”.

“DESTAPE” DEL SENADOR

JOSÉ NARRO CÉSPEDES

Por cierto, el Senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, quien acompañó a AMÉRICO en el presídium, dijo sin ambages que el Dr. VILLARREAL ANAYA es sin duda la mejor propuesta de Morena para la gubernatura del Estado.

Y arrancó aplausos y nuevos gritos:

“¡Go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!, ¡go-ber-na-dor!”.

¿“LÍNEA” A FAVOR DE

¿AMÉRICO?; “JR” SE ALÍNEA

Por cierto: el Delegado de los Programas Sociales del gobierno federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, recibió una llamada el lunes pidiéndole que se trasladara a la CDMX.

“JR” debía encabezar este lunes en Reynosa una reunión con sus Sub delegados para programar la siguiente fase de vacunación, pero no pudo estar porque tuvo que atender el llamado de la ciudad de México.

Como quiera que sea, la reunión de Subdelegados se realizó aquí en Reynosa, pero sin la presencia de “JR”.

¿Qué le comunicaron a “JR” en la ciudad de México?

Es una incógnita, pero el martes por la mañana reapareció en Matamoros en una reunión con Contadores Públicos, al lado del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien según los presentes, JOSÉ RAMÓN llenó de elogios.

“Línea” a favor de AMÉRICO?

RAMIRO RAMOS:

“PREFIERO IR SOLO”

A su vez, el ex presidente estatal del PRI y ex presidente del Poder Legislativo, RAMIRO RAMOS SALINAS, anunció en conferencia de prensa que buscará la candidatura tricolor a la gubernatura del Estado, pero se opuso a la idea de que el PRI vaya en alianza con el PAN para los comicios de gobernador del 2022.

“No hay nada que negociar”, declaró, tajante, a la refrenda su oposición a que el Revolucionario Institucional entable diálogos con el PAN hacia una coalición partidista para el 2022, aunque admitió que “esa decisión no está en mis manos… son cosas que se deciden de manera cupular”.

RAMOS SALINAS dijo ser un político transparente, no dado a tejer acuerdos “en lo oscurito” y remarcó su decisión “de ir solo” como candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas el 2022.

Ramiro aprovechó su encuentro con la prensa para publicitar su libro “Las políticas públicas de Tamaulipas”, una apretada síntesis de lo que es Tamaulipas en sus distintas áreas del quehacer humano.

Durante el encuentro con los periodistas, RAMOS SALINAS sustentó también otra tesis: “El PRI no necesita al PAN para ganar, pero el PAN si necesita al PRI para ganar elecciones”, aunque dijo categórico que una coalición PAN-PRI, no garantiza en automática una victoria electoral en las urnas del 2022.

Al entrar en definiciones, el ex presidente estatal del PRI dijo que el mal del país no es la corrupción, “sino la impunidad”.

Dijo también que, frente a la posibilidad de ser postulado por el PRI a gobernador, “no tengo ambición ni obsesión. No estoy buscando trabajo; soy un académico que se forjó en la política universitaria”, citó, al referir su actividad productiva como catedrático.

“Solo quiero estar en este espacio para ser tomado en cuenta”, refirió.

Aseguró que frente al 2022, “nada está decidido y cualquier partido puede ganar la elección”.

Al exponer el contenido de su libro, RAMIRO RAMOS SALINAS coincidió con el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en el sentido de que pese a la inmensa riqueza natural de Tamaulipas, que tiene litoral y es frontera con Estados Unidos con 17 cruces internacionales, los parámetros de desarrollo social y bienestar de los tamaulipecos son muy bajos.

“Incluso en educación, donde el nivel promedio es de 9 años, cuando en otras entidades es de 12”.

GONZÁLEZ VALDERRAMA

LEVANTA LA MANO

Concatenando temas, deje compartirle que el Doctor RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, Director de RTC de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer sus aspiraciones para contender al cargo de elección popular por parte de Morena.

GONZÁLEZ VALDERRAMA destacó que “existe una sed de cambio real en Tamaulipas y seguramente (la del 2022) será una elección muy participativa en su momento. Hay una esperanza de cambio”, sostuvo.

“Tengo la aspiración, ya levanté la mano, ese derecho de expresarme viene acompañado de una obligación de acatar los procedimientos tanto de la ley como de los estatutos y en su momento sumarme al movimiento”, expresó.

El funcionario federal enfatizó que “la Cuarta Transformación que está impulsando el Presidente de la República tiene que llegar a Tamaulipas, tiene que pasar por Tampico y se tiene que ver el beneficio de gobernar para la gente.

“Necesitamos que lo que está haciendo el presidente a nivel nacional se refleje a nivel estatal y a nivel municipal”, enfatizó.

Agregó que es necesario que el gobierno del estado se ponga de acuerdo y se coordine con lo que hace el presidente para que el gobernador pueda ayudar con el cumplimiento de los programas federales.

REYNOSA: TORMENTA ELÉCTRICA ATÍPICA,

PCYB ATENTA DE LA POBLACIÓN

Vuelvo a Reynosa para compartirle que, pese a que durante la mañana de ayer martes se tuvo una temperatura promedio de 34 grados centígrados, a partir de las 2:45 de la tarde se hizo real el pronóstico anunciado en la víspera, cayendo un pertinaz chubasco que refrescó en parte el agobiante clima que se ha estado viviendo durante la calcinante canícula.

Con oportunidad la administración pública municipal que preside la doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, hizo la previsión de estas lluvias atípicas exhortando a la población a mantener en resguardo sus botes de basura y a desalentar a personas que les gusta abrir las alcantarillas del drenaje para pretender desfogar el agua acumulada en las calles, pues esto mientras en algunos casos alivia la salida del elemento en pequeños sectores, en colonias bajas ocasionan graves estropicios.

Unidades de Protección Civil y Bomberos y de Transito Local, se mantienen a la expectativa en apoyo a automovilistas varados en medio de la lluvia y abanderando los lugares peligrosos, en tanto la tormenta bañó diversos puntos específicos de la ciudad, hasta culminar casi con una pulgada.

Para el resto de la tarde se prevén temperaturas ascendentes desde los 27 grados que se registraron a las 3:00 de la tarde hasta los 30 grados con los que llegará la medianoche.

Para hoy miércoles 4 de agosto, según lo advierte el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan cielos despejados la mayor parte del día, aunque habrá intervalos con cielos nubosos con lluvias débiles por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 26°C y 37°C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas, así que la administración municipal advierte cargar sus paraguas por lo repentino que podrían presentarse algunas lluvias aisladas.

VACUNA A MASCOTAS

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ dio a conocer la campaña de vacunación gratuita para mascotas, la cual lleva a cabo el Departamento de Protección Animal, dependiente de la Dirección de Medio Ambiente.

«El Departamento ha estado visitando varias plazas públicas de la ciudad para dar vacunación antirrábica gratuita a perritos y gatitos mayores de 3 meses», dijo la Presidente Municipal.

SUPERVISA SANMIGUEL

REHABILITACIÓN DE CALLE

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ acudió a supervisar la repavimentación con concreto hidráulico de la calle 25 en Valles de Anáhuac, obra que ha presentado dificultades debido al sistema de drenaje.

SANMIGUEL CANTÚ y el director de Obras Públicas, LAURO GONZÁLEZ, tuvieron oportunidad de dialogar con el contratista y conocer de primera mano la problemática que ha generado un ligero retraso en la obra

Ahí se les explicó que todo este sector presenta problemas de tuberías tapadas por basura, lo que dificulta el bombeo del cárcamo y provoca brotes de agua por los pozos de visita.

Ante esta situación, el director LAURO GONZÁLEZ explicó que esto complicó los tiempos de ejecución de la repavimentación, aún así presenta un buen avance del 20 por ciento.

Se trata de una repavimentación con concreto hidráulico de tres mil 850 metros cuadrados en la calle 25, entre Quinta Avenida y Avenida 9, incluye tomas y descargas, así como líneas de tubería de agua y drenaje nuevas, tiene un monto de inversión de cinco millones 860 mil 413 pesos en beneficio de 550 familias de este sector.

MATAMOROS MODERNIZA CALLE

SEXTA; CONTARÁ CON 8 CARRILES

De Matamoros reportan que, dentro de las acciones de rehabilitación de pavimento de avenidas principales, las cuales tienen como propósito mejorar la movilidad vehicular, el Gobierno de Matamoros continúa trabajando en la ampliación de la calle Sexta en el tramo de Nafarrete a Periférico, con una inversión aproximada a los 10 millones de pesos.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología indicó que esos trabajos iniciaron con el retiro de camellones laterales, tanto en el cuerpo oriente como el poniente, esto con la finalidad de ampliar el acceso a ocho carriles, ya que actualmente cuenta con seis.

Actualmente explicó, se coloca sulfato de calcio para que los espacios de donde fueron retirados los camellones soporten el peso del tráfico vehicular, ya que anteriormente no tenían la compactación que se requiere para ser utilizado por los automovilistas ni por el transporte urbano.

En cuanto la obra esté concluida, la calle sexta en el tramo antes mencionado será una avenida de ocho carriles, lo que facilitará en desahogo de vehículos con mayor facilidad, principalmente en tiempos de lluvia, que por ser uno de los accesos más altos que tiene la ciudad, es utilizado por cientos de automovilistas.

REINAUGURAN CHUCHO Y AÍDA

OBRAS EN EL CENTRO FAMILIAR

Mientras que en Tampico, con una inversión de 452 mil pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa, la Presidenta del sistema DIF, AÍDA FÉRES de NADER llevaron a cabo la reinauguración de la techumbre, cancha y baños del Centro de Fortalecimiento familiar ubicado en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, espacio donde se concentran, la Casa Club del Adulto Activo, el Centro PANNARTI y el CAI San Francisco de Asís.

Durante el acto inaugural, el jefe de la comuna, aseguró que su administración seguirá respaldando las acciones del Sistema DIF para continuar modernizando los espacios y centros de atención y servicio, en beneficio de los diferentes grupos sociales.

Reconoció el trabajo del sistema DIF Tampico, y valoró el profesionalismo que se presta en cada una de sus áreas.

Por su parte, AÍDA FÉRES de NADER agradeció la contribución de empresarios y del patronato del organismo por apoyar los programas de mejoramiento y modernización de los diferentes espacios.

IMPARTE LA UAT PLÁTICAS

DE REHABILITACIÓN FÍSICA

Por último, como parte de las acciones que la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lleva a cabo para informar a la sociedad en general sobre temas de salud, se presentó la charla denominada “Rehabilitación física, la llave para una mejor calidad de vida”.

Dicha plática es impartida de manera digital, a través de distintas plataformas, por la Dra. MARTHA RUTH DE LOS RÍOS CORIA, especialista en medicina de rehabilitación y coordinadora de la carrera de Profesional Asociado en Rehabilitación Física.

En su exposición, la Dra. DE LOS RÍOS abordó en específico la rehabilitación física en adultos mayores, que les permite alcanzar un nivel funcional, mental y social óptimo para lograr una mejorar condición física y mantener la independencia en sus actividades.

Dijo que después de los treinta años inicia una progresiva declinación física que se va agravando con el paso de las décadas, por lo que es necesario prepararse con antelación.

Detalló que al avanzar la edad comienza la degeneración de huesos, atrofia muscular, limitación de los movimientos del cuerpo y deterioro de las funciones mentales, con repercusiones a nivel social.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.