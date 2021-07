Tendencias

Oscar Contreras

Américo recibe a Erasmo

El senador Américo Villarreal Anaya recibió en su casa de gestión al diputado federal, Erasmo González Robledo, lo cual es una clara señal que indica su afinidad con el proyecto estatal que encabeza el senador victorense y esto va clarificando el camino rumbo al 2022.

De tal manera que el senador Villarreal Anaya escribió en su cuenta de Facebook después de la visita que le hiciera González Robledo lo siguiente:

“Un gusto recibir en mi casa de gestión la visita de mi amigo Dip. Erasmo González Robledo, coincidimos en la importancia de la unidad para nuestro partido y para la transformación de #Tamaulipas.”

Esto nos confirma que este acercamiento de González Robledo con el senador Américo Villarreal busca que los morenistas tamaulipecos se unan y así, todos bajo una misma persona logren el triunfo el próximo año en las elecciones que renovarán el gobierno estatal.

Creemos que no falta mucho tiempo para que, así como le hizo Erasmo González también Felipe Garza Narváez, Alejandro “El Chilango” González Valderrama, Héctor “El Guasón” Garza y hasta Alejandro “Copetín” Rojas acudan a saludar al senador Américo Villarreal y le ofrezcan apoyo a su candidatura al gobierno de Tamaulipas.

En otros asuntos, nos comentan que Alejandro “Copetín” Rojas no acudió a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia y tiene dos oportunidades más para que lo haga, porque si no lo hace, claro que van a ir por él por donde ande y con quien ande. ¿Verdad?

El caso es que Copetín Rojas sigue insultando al gobernador y en especial a los tamaulipecos, al mandatario estatal lo agrede todos los días y a todas horas por lo que nunca le han demostrado y esto si no lo comprueba, es posible que tenga que pagar por todas la injurias, groserías y mentiras que dice el Jefe Político de Tamaulipas.

Y desde luego que insulta a los tamaulipecos al decir que es de aquí cuando en realidad, por su tonito, forma de ser y caminar, se le ve que no es de aquí, tiene más pinta de ser de Tepito, de la Agrícola Oriental o de Neza, ya que los de aquí, no son tan payasos y habladores, cómo lo es Copetín. Así de simple.

Cambiando de tema. El dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, asegura que se encuentra consultando al priismo a través de mesas de diálogo con los sectores, organizaciones, comités municipales y la militancia, ya que deberán elegir al próximo presidente del comité directivo estatal, porque entrará como diputado local en la próxima legislatura.

Dice que puede ocupar los dos cargos y que «no riñe con lo que establecen los estatutos del partido, pero todo dependerá del diputado que se elija como coordinador del grupo parlamentario del tricolor en el Congreso de Tamaulipas.»

Sin duda que el ex gobernador Egidio Torre Cantú ya debe tener bien definido quien ocupará el lugar de Melhem en el PRI estatal y hasta podría ser Alejandro Etienne Llano para que juegue un papel central en la selección del candidato a la gubernatura, pero en especial para que cuide sus intereses.

De igual manera, Egidio Torre ya debe tener definido que Melhem sea su representante en el Congreso local y sólo faltaría que se realicen la consulta a la militancia para darle formalidad a la farsa priista que casi siempre han hecho a la hora de elegir a los candidatos.

Así que Melhem sigue haciendo su trabajo de acuerdo con el guion preparado por Torre Cantu en Nuevo León y aunque siga dando vueltas a lo loco por Tamaulipas, ya se sabe lo que Egidio decidirá.

En fin, el asunto es que Melhem y su pandilla tienen hasta octubre para darle coherencia democrática a las decisiones de Egidio y es casi seguro que deje la dirigencia del PRI estatal, para que entren los verdaderos egidistas unos meses antes de que termine el sexenio de García Cabeza de Vaca debido a que necesitan estar vigentes.

Para finalizar, se anuncia con un gran despliegue mediático que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ha sido denunciado por sexta ocasión por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México y esto sorprende porque mientras más escandaliza con su caso, más libre se le ve.

Y es que si hubiera voluntad de parte del gobierno federal por meterlo tras las rejas, desde cuando estuviera en prisión, pero prefieren hacer escándalo, ventilar su caso y no hacerle nada porque eso les deja más que encarcelarlo.

No cabe duda que AMLO no está dispuesto a enjuiciarlo y ni hacer público donde lo esconde, pero si no le tocará ni con un pelo, es posible que a Lozoya al final del sexenio le pidan hasta perdón, pero eso… ya lo veremos.

De salida. Alejandro “El Chilango” González Valderrama propone la figura del presupuesto participativo para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones en la ejecución del gasto público.

Esta es una excelente propuesta porque la gente de manera democrática puede elegir en una Asamblea Comunitaria sobre las obras, los programas y las acciones que más les convienen.

Es una excelente oportunidad para que los ciudadanos hagan realidad la planeación democrática de los recursos, pero nos sorprende y no sabemos porque esto mismo no se lo ha propuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace lo que le da la gana con los recursos públicos. ¿Qué les parece?