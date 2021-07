Tendencias

Oscar Contreras

Américo se fortalece con destapes

Se informa que tres de los aspirantes a la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas como Felipe Garza Narváez, Rodolfo “El Chilango” González y Héctor “El Guasón” Garza, destaparon sus intenciones políticas, pero por lo que se puede ver hasta el momento ninguno de ellos le llega al doctor Américo Villarreal Anaya.

Y es que el cardiólogo victorense es heredero del buen nombre que le dejó su padre, quien fue un hombre de bien, un profesionista reconocido, un funcionario intachable, honesto, leal, responsable y comprometido con Tamaulipas.

Desde luego que estos atributos le benefician a su hijo en la carrera por tener la candidatura de MORENA al gobierno estatal y eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador quien conoció a su padre y sí lo benefició para que fuera senador de la República es muy seguro que lo ayude a participar en la próxima elección.

Por esta razón, el doctor Villarreal Anaya les lleva mucha ventaja a los destapados de MORENA y eso fortalece su aspiración, porque los morenistas destapados saben que AMLO lo apoya y creemos que siguen buscando la candidatura para servir únicamente de animadores y porristas del espectáculo político que se está dando en el estado.

Sin embargo, hay que destacar que Felipe Garza es bien conocido por todo Tamaulipas y se pudiera decir que es un caballero de la política, siempre atento y dispuesto ayudar al más débil o necesitado, pero en el pasado reciente fue únicamente un instrumento de los políticos en el poder.

Es decir, siempre lo enviaron a hacer su labor de publirrelacionista y lo comisionaban con los recursos y apoyos necesarios para hacer acuerdos y negociaciones. De tal manera que sus virtudes como el buen trato y simpatía siempre le dieron buenos resultados.

Cabe señalar que Garza Narváez ya no tiene esos apoyos, los tuvo con los gobiernos priistas y hoy, hasta donde se sabe, nadie respalda su aspiración, ni un grupo de empresarios, político o partido así que las posibilidades que tiene el doctor para obtener la candidatura de MORENA son ínfimas por no decir que nulas.

De Rodolfo “El Chilango” González lo que podemos decir es que su futuro político depende mucho de lo que el senador Ricardo Monreal Ávila haga o deje de hacer y en estos momentos no trae un buen ambiente con el presidente López Obrador quien hace dos semanas lo llamó traidor.

Por esto El Chilango González poco puede hacer para conseguir la candidatura de MORENA, ya que su destino lo manejan desde la Cámara de Senadores y sí le agregamos que tiene 40 años fuera de Tamaulipas con esto se entiende porque trae al Javo Villarreal como su operador principal.

Sin duda que este asunto nos dará mucho de qué hablar, ya que El Chilango busca que Monreal ponga al próximo presidente del Congreso de Tamaulipas que pudiera ser El Javo o Armando Zertuche para que desde ahí, se le construya su campaña con los recursos del poder legislativo estatal.

Finalmente, se supo que Héctor “El Guasón” Garza levantó la mano para anunciar que busca la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas, pero siempre lo hace y lo mejor que le sale es cuando levanta la mano de los candidatos más fuertes.

Así que El Guasón está mejor en la Ciudad de México donde lleva tres cargos de primer nivel en el gobierno federal y AMLO lo aguanta porque siempre fue su interlocutor con el Grupo Río San Juan y lo apoyaron en sus casi 20 años de campaña por lo que El Guasón sólo será un buen animador de las elecciones hasta que llegue el senador Américo Villarreal a la candidatura de MORENA.

En fin, no sabemos porque los aspirantes de MORENA están muy confiados en que este partido ganará la elección estatal, si López Obrador no ha hecho nada por Tamaulipas y no hará nada en lo que le resta a su gobierno porque los recursos federales los necesita para sus proyectos en el sur del país.

Al cierre. Los prianistas de Jaime Turrubiates Solís se reunieron en una especie de fiesta de la unidad para celebrar su derrota y en el único mensaje que circuló entre sus simpatizante, es que siguen unidos para lo que vienen en las elecciones del 22 cuando se renueve el gobierno de Tamaulipas.

Se sabe que los prianistas de Turrubiates apoyarán a Vicente “El Truco” Verástegui quien debe mover a su operador Elías Ahuet de ciudad Madero, ya en la pasada elección perdió toda credibilidad, nos informan que se desapareció un día antes de la votación y quienes lo conocen saben que vendió los nombres de los representantes del PAN en las casillas y ya no le tienen confianza.

Lo peor es que nunca bajó los recursos y los coordinadores de las zonas están seguros que se quedó con ellos, así que El Truco debe cambiarlo ya que la poca gente que fue con Turrubiates es porque Elías Ahuet los convocó y la mayoría no quiso ir para no volverle a ver la cara a ese estafador, mentiroso y hablador.

Bueno eso es lo que dicen… ¿será?… todo es posible, porque no es la primera vez que lo hace y siempre que coordina alguna elección sus candidatos pierden. ¿Qué les parece?