Tendencias

Oscar Contreras

Américo se siente el candidato

El senador Américo Villarreal Anaya, no cree que existan inconformidades -entre sus adversarios- después de que Mario Delgado lo destapó como posible candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas y esto nos demuestra el alto nivel de ingenuidad que tiene para estos asuntos de la política, pero se entiende, ya que nunca ha disputado una posición una posición electoral y esto nos deja completamente estupefactos y perplejos, porque después de conocer su opinión sobre el destape ahora sabemos que tenga una idea del tamaño de la tormenta que se le avecina.

Desde luego que el cardiólogo ex priista ingenuamente debe creer que después de su destape todo está dicho. Que sus adversarios entenderán que ya no tienen por qué seguir luchando por conseguir la candidatura al gobierno estatal, pero si el senador la desea y sueña con ella, no debe confiarse porque sus contrincantes saben que ese tema se resolverá hasta el próximo año y si le va mal en Sinaloa con las elecciones y luego en Tamaulipas con los candidatos que impuso en los municipios y diputaciones, es seguro que le tiendan una cama para que se quede soñando hasta vuelva a la realidad.

Así que es muy posible que Mario Delgado haya actuado con una doble intención para entusiasmarlo y empiece a cometer errores para que sus adversarios los utilicen en su contra, ya que todos los morenistas que aspiran a la candidatura de MORENA al gobierno estatal, tienen sus sentidos más abiertos, son maliciosos y saben que aún le pueden armar algunas intrigas en su contra o empezarán a descubrir quiénes lo están apoyando en su proyecto rumbo a la gubernatura así como las peligrosas relaciones que tienen.

Pero bueno, Américo Villarreal, senador chapulín de MORENA anda muy prendido el destape y ahora hasta dice: “Yo estoy dispuesto a servir, dispuesto si la gente me apoya”.

Y comento que su destape lo “sorprendió”. Desde luego asegura que si los otros aspirantes están contrariados, molestos o inconformes con su destape: “habrá que trabajar para dirimir, llegar acuerdos y consensos porque estamos en un proyecto que nos trasciende, no se trata de un proyecto personal, es por el bien de la nación”.

Así que esto nos confirma que está bien enajenado y ya le compró el boleto al TIRANO de Andrés Manuel López Obrador en eso de que anda transformado a México, y es tal su falta de autocrítica para ver la realidad que tenemos, que el senador hasta cree, que si se le hace la candidatura conciliará y tendrá acuerdos con todos los aspirantes.

O sea, sus palabras confirman que es el candidato de MORENA extraoficialmente y es que hasta asegura que buscará “la transformación en Tamaulipas” cuando se sabe que al tabasqueño López Obrador la zona que le interesa transformar es el sureste de México y lo único que busca del estado, son los impuestos que aportan los tamaulipecos a la federación.

En fin, el senador Américo Villarreal Anaya se muestra muy seguro de que AMLO le dará la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas, pero realmente lo bueno aún está por verse y no sabemos El Chilango, El Guasón, Erasmo y hasta Maki, lo dejarán llegar sin hacerle ninguna raspadura a su inminente candidatura. Yo no lo creo, pero ya veremos cómo le va… porque la lucha en MORENA por la candidatura al gobierno estatal ya empezó. Ni más ni menos.

De salida. Ha trascendido que Lalo Gattas, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ciudad Victoria es uno de los factureros que la UIF investiga y en los próximos días se dará a conocer con detalles, por lo pronto lo que alguno de sus adversarios dará a conocer la relación tan cercana que siempre ha tenido con Xico González, el destructor de Ciudad Victoria y hasta hizo negocios con él cuando fue alcalde.

Estas dos joyas de la información pronto se darán a conocer y a lo mejor no le hacen nada, pero los electores sabrán algunos aspectos de morenistas que busca la presidencia municipal de Ciudad Victoria y con esto se dará a conocer de qué pie cojea, aunque camina muy bien… ¿Qué les parece?