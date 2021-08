DE PRIMERA……………. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

AMERICO VILLARREAL, anda haciendo la talacha política porque quiere ser gober, y la de senador cuando ¡!!.

A todos los legisladores llámense diputados o senadores apenas les nace el amor por Tamaulipas; rara coincidencia, hay elecciones

El senador AMERICO VILLARREAL realiza una gira de dos dias por Matamoros en donde sostendrá reuniones con diversos sectores de la sociedad civil entre ellos empresarios, contadores, etc. y los informes de lo que se ha hecho en el senado cuando ¨*apa¨.

Con una de las comisiones más importantes de todos los tiempos y mucho más en estos momentos en que el globo terráqueo se tambalea con el tema del COVID-19 el senador debería traer ya la candidatura en las manos en Tamaulipas sin ningún titubeo, sin embargo, las explicaciones rabonas que genera durante las ruedas de prensa no le ayudan mucho a que su sueño pueda realizarse luego que compite con puros lobos del partido Morena.

Durante ya buen tiempo se intenta confundir a la gente con el tema de medicinas convirtiendo el pasado con el presente y la pandemia en una trilogía demagógica y muy trillada que no convence a nadie.

Mientras que muchos padres se quejan del desabasto de medicinas en el rubro de cáncer, entre otros, poco se sabe la inversión que se le ha dado a tantos programas que han sido suprimidos en el país a fin de ofrecerlo a los que menos tienen, pero la atención a la salud está en pésimas condiciones.

La gente se muere en México y los de la 4t hacen alusión a la corrupción como si fuera un antibiótico para curar las enfermedades de un país que agoniza en muchos aspectos de la vida social de nuestro querido país.

El senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, acusó al igual que todos los que se pintaron de Morena que la oposición busca confundir con mentiras al pueblo de México sobre la falta de medicamentos contra el cáncer, «antes, 10 proveedores acaparaban la compra de 70 mil millones de pesos, hoy hay más de 100, se logró desterrar la práctica monopólica y se rompió la cadena de corrupción que había».

El tema de la escasez de medicamentos no es un tema político y son los de la misma 4t quienes pretenden hacerlo ver así por parte de otros partidos a fin de lavarse las manos como Poncio Pilato con la excusa de que el desabasto de estos es asunto también de otros gobiernos.

El gobierno de México a través del Insabi ha estado siempre atento reuniéndose y atendiendo a los padres de niños con cáncer y con voluntad para solucionar sus demandas, siempre acompañados del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos», explico el senador mediante una reunión con medios.

Señaló que este delicado problema de salud debe verse desde un punto de vista médico, científico y estadístico y no desde una óptica política o mediática como lo están haciendo los opositores que buscan confundir, engañar y desinformar.

Los datos no cuadran y cada día el tema de salud lo han convertido los mismos políticos en un tema de igual forma, porque la salud que no es algo con lo que se pueda negociar nada, es un área sagrada que debe ser blindada desde otra perspectiva de las políticas públicas y no desde una tema de pandemia o algo parecido.

Tanto el tema de salud como el campo así como el golpeteo en contra del gobernador Tamaulipeco, han sido armas que han estado tirando desde arriba los senadores a través de RICARDO MONREAL, quien pretende ganar puntos para su candidatura al quitarle la silla a AMLO en el 2024.

Sin ton ni son los senadores se han ocupado de bombardear lo que se mueve en Tamaulipas para quitarle fuerza al partido azul y con ello generar un camino menos minados para quien llegue.

Sin lugar a dudas de los más de 10 aspirantes de Morena, hay de todos, el grillo, el guevon, el político, el nerd y así se va deshojando la margarita para ver quienes es el ungido por la candidatura tamaulipeca pero de que hay sujetos que nada tienen que hacer los hay como es ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN quien es el peor en imagen y todavía aún se dice tamaulipeco cuando no tiene nada de este rumbo.

Serán buenos eventos y buenos momentos para desnudar políticamente al senador AMERICO VILLARRELA, y decirle cuál es su propuesta para Tamaulipas en el caso de que el consenso morenista lo deje llegar a la candidatura.

Dos observaciones para el senador, que no se deje engañar por el canto de las sirenas y que deje fuera de su equipo de primer nivel gente que en otros gobiernos no hicieron nada y que hoy quieren seguir unidos a la ubre desde otra trinchera como es el caso de JAVIER VILLARREAL TERAN, que nunca aportaron nada al estado pero le quitaron hasta lo que no pudieron.

El senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, lleva en su sangre la política de su padre, un hombre bonachón y de los últimos mejores gobernadores, quien termino bien su sexenio aun con los vicios de todos los tiempos, pero con menos golpes que otros.

Eso le ayuda al senador a que lo acepten y lo vean bien, pero hoy el elector se ha vuelto, exigente, terco e impaciente, lo anterior como el resultado de tanto abandono hacia el pueblo y de tanto derroche de parte de los gobernantes.

Los temas que traen estos últimos dos días los senadores son el campo y la agricultura y la salud, si los ve salúdelos y pídales todo lo que quiera al final tampoco se los van a dar.

Hay un dicho por ahí que dice que si le importas a alguien se nota, y sino también se nota más, y lo anterior a la famoso consulta popular que solamente dejo mucho dinero tirado a la basura, ya que los resultados productos del desinterés del pueblo marcan que no fueron los tiempos correctos, ni la pegunta correcta ni el partido y los gobernantes correctos para obtener frutos que generen certidumbre en el futuro de un partido y de un gobierno que todo lo toma como una ofensa y no como un punto de partida para mejorar lo que se hace en términos de políticos públicas.

Ni el pueblo está mal ni el gobierno tampoco, es la falta de compromiso de ambas partes para llevar a flote el barco más grande del mundo que se llama país y en donde todos podemos hundirnos por una decisión.

