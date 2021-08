T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AMÉRICO Y ZERTUCHE, “ESPERANZADOS AL DEDAZO”

LO INCONCEBIBLE, inaceptable e incluso reprobable es que, en el panorama interno en el Partido Morena, se tenga a “a reconocidos políticos atenidos” para que, se les unja como Candidatos: “Américo a Gobernador” en el 2022 y “Zertuche a líder del Congreso” (JUCOPO) a partir del primero de octubre, muy a pesar de que ninguno de los dos “le cumplieron a sus representados”, dejando negras e indignas huellas de trabajo ante la sociedad mexicana y tamaulipeca, respectivamente.

POR EJEMPLO: Américo como Senador y Presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República, ha hecho un papel deplorable, esto lo decimos, porque es la cruda realidad y tengan la certeza que, el doctor (no puede debatir sobre lo que aquí exponemos con realismo), debido a que en las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, de PEMEX y demás centros médicos que, (dependen del Gobierno de la 4-T), no se cuenta con lo más indispensable, para atender a pacientes con enfermedades crónicas e incluso, se carece irremediablemente de los medicamentos necesarios para la población derechohabiente, aparte de la escasez de camas, observándose penosamente “a numerosos enfermos, tirados en los pisos” de los pasillos de Instituciones hospitalarias. Y si mentimos, al galeno Senador, (le damos el derecho de réplica en este espacio). Porque a nuestros lectores y a la gente, como mexicanos, debemos decirles la verdad.

PERO DE ESO el Senador Américo Villarreal Anaya, quien hoy aspira a ser candidato a Gobernador por MORENA, “no habla ni media palabra”, es decir, “se hace de la vista gorda”. ¿Y saben porque?. Por qué simple y llanamente, éste señor “no tiene respuestas favorables” para los mexicanos y tamaulipecos, confirmándose con ello que, el cardiólogo victorense, “más que servirle a la gente, él se ha venido sirviendo de la ciudadanía, “a la que ha engañado con marcada crueldad”, haciéndoles promesas que no les cumpliría y aun así el muy insensato e irresponsable doctor, quiere ser Gobernador del Estado, pensar así “es no tener vergüenza” y decirle esto, al Dr. Américo, “no es ofenderlo, porque él más ha ofendido a la gente con haberlas engañado” de que en el Senado, trabajaría y lucharía por ellas y no lo ha hecho y a estas alturas menos lo hará, porque él, ya anda en busca de su otro interés político. “Que por dedazo”, lo hagan candidato a gobernador. ¡Que lamentable! ¿Verdad?

DE ARMANDO Zertuche Zuani, quien ahora es Diputado Local de dedazo”, es decir plurinominal, con todo y que tenga maestrías, doctorados y quien sabe que tantos reconocimientos más, esto de lo que, él tanto presume, se gestó en las aulas de las escuelas donde cursó sus estudios, “pero eso a la gente no le importa”, Porque la gente o el electorado, a los que dijo representaría con dignidad y decoro como Diputado Federal allá en el Congreso de la Unión, “esperaban resultados” de bienestar social para ellos, porque creyeron que, “este oportunista y perverso político”, realmente lucharía por quienes le dieron el voto, pero el voto en favor este sujeto de baja calidad moral, “fue un voto en vano”, porque Zertuche hasta el momento, en nada ha favorecido a su gente” porque aún es Diputado Federal y él muy cínico de Armando, ya anda buscando que, (a chaleco) lo hagan líder del Congreso de Tamaulipas, es así como “se las gastan políticos gandallas” que usan al partido MORENA, para hacer grilla y, verse favorecidos, “para seguir pegados a las ubres presupuestales” eso es lo que buscan esta clase sujetos que engañan a los pueblos, como es el caso que hoy nos ocupa.

LAMENTABLEMENTE, el partido Morena, se ha convertido en el refugio de los políticos gandallas (en su mayor parte), sujetos que en otros partidos (de donde vienen Américo Villarreal y Armando Zertuche), fueron parte y esencia de los emblemas de corrupción e impunidad, porque dejaron huellas imborrables de oportunismo y cobra sueldos y compensaciones maravillosas y otros pecadillos que, de confirmarlos, “los iremos señalado en este espacio”, para que la gente se dé cuenta que estos señores “no son las quinta maravilla del mundo”, sino vivales que solo buscan el beneficio propio y no el bienestar colectivo. Porque si Américo Villarreal y Armando Zertuche, buscaran el real bienestar de la gente o de las familias, ambos como Senador y Diputado Federal, respectivamente, a la sociedad, le hubieran entregado buenas cuentas de trabajo y servicio, pero no lo hicieron y ahora menos lo harán porque, repito y reitero, AMÉRICO Y ZERTUCHE, “ya andan en otros enjuagues” políticos y financieros que, les redituarán beneficios a ellos, a sus familias y a sus amigos. Y no beneficios para las familias, porque lo que menos les importa, es realmente servirle a la gente.

Y sino: “pal baile vamos”

Por hoy es todo y hasta mañana-

