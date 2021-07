EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

AMLO ‘colapsa’ a Monreal

*- Lo excluye de la Sucesión Presidencial

*- ‘Cimbra’ a ’monrealistas’ tamaulipecos

*- Gente de Pepe Braña ‘grilla’ a Zertuche

*- Maqui rescata a Reynosa de inundación

Haya sido, o no, uno de los muy frecuentes lapsus linguae del presidente LÓPEZ OBRADOR, la omisión de RICARDO MONREAL en la lista presidencial de prospectos a la Sucesión 2024, provocó un patatús colectivo entre centenares de políticos tamaulipecos que mantienen veladoras encendidas al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la república.

Y es que, la verdad sea dicha, muchos de quienes atravesaron el “cedazo” de Morena para ser nominados candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales este 2021, tuvieron que acudir primero a Paseo de la Reforma 135, Piso 3 Oficina 19, antes de que MARIO DELGADO les diera “luz verde” para venir a territorio a conquistar la simpatía ciudadana.

Hoy, de cara al 2022, muchos creían –creen, todavía–, que el líder de los senadores morenistas tiene la opción de “palomear” nombres rumbo a la selección interna de candidatos a gobernadores, pues en 2022 cambian Oaxaca, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y, naturalmente, Tamaulipas.

Por eso, el “destape” anticipado hecho por el Presidente LÓPEZ OBRADOR a favor del Canciller MARCELO EBRARD CAUSABÓN; la jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM; la Secretaria de Economía, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO; el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, JUAN RAMÓN DE LA FUENTE; la Secretaria de Energía, ROCÍO NAHLE y el Secretario de Educación, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, “colapsa” al monrealista que ya había alzado vuelo en el país.

Así, el propio presidente de la república echa a andar el futurismo en las filas de su Gabinete, generando corrientes internas rumbo a la Sucesión Presidencial 2024 y “descabezando” el grupo de RICARDO MONREAL, quien tuvo que alzar la mano para agregar su nombre a la lista del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

¿Qué efectos tuvo en Tamaulipas “el destape” presidencial –y la exclusión de MONREAL en la lista de AMLO–, cuando el ruido mediático del proceso interno para la selección del candidato de Morena a Gobernador del Estado, ya causa escándalo a lo largo y ancho de toda la geografía tamaulipeca?

¿En Tamaulipas, a quién perjudica y a quien beneficia el hecho de que MONREAL haya quedado hipotéticamente fuera de la lista del presidente?

Lea otra vez la lista de los ‘prospectos’ de Morena a la candidatura para gobernador el 2022, y examine con cuál grupo de la política nacional se identifica, a efecto de determinar si le afecta o le beneficia la exclusión de MONREAL:

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, HECTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ADRIÁN OSEGUERA KERNION.

Y agregue a las mujeres:

MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS y LETY SALAZAR VÁZQUEZ.

¿”BOLA DE HUMO”?

Pese a la escalada de especulaciones que levantó en el país el “destape” múltiple del Presidente LÓPEZ OBRADOR, agudos analistas creen que la estrategia presidencial puede ser una cortina de humo –“bola de humo”, la llaman los versados–, para distraer la atención de problemas torales como el estancamiento económico o la crisis de violencia que flagela a la nación.

Pero, sea una cosa o la otra, la realidad es que el pronunciamiento prematuro del Presidente LÓPEZ OBRADOR desató el futurismo y “golpeó” proyectos políticos en los estados que tendrán elecciones este 2022, con excepción de Zacatecas, donde DAVID MONREAL ya es gobernador electo.

A ver cómo se las ingenian aquí los políticos tamaulipecos, que ven a MONREAL como el político fuerte del sexenio; tanto así, que no pocos lo ubicaban como seguro sucesor de OLGA CORDERO en la Secretaría de Gobernación, en donde otros visualizan al todavía director del IMSS, ZOÉ ROBLEDO; pero con la exclusión presidencial…

MONREAL, un político profesional que se forjó en las aulas y en la política al lado del Presidente LÓPEZ OBRADOR, parece obligado a reinventarse, pues aparte de las gubernaturas que se jugarán el 2022, en el 2023 cambian gobernador Coahuila y Estado de México, mientras que el 2024, junto con la Presidencia de la república, también elegirán gobernador CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Es decir, No-Es-Tiempo de arrojar la toalla todavía.

Si no ha llamado a MONREAL para ofrecerle su solidaridad, todavía es tiempo de hacerlo.

RECORRE MAKI COLONIAS

AFECTADAS POR LA TROMBA

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ realizó una visita de supervisión y auxilio a familias afectadas por los aguaceros torrenciales, a cuyo término declaró que

«Tuvimos 12 colonias más afectadas, sobre todo las que están alrededor del Hospital Materno Infantil, Halcón, Paseo Residencial, Pirámides, y Azteca».

Acompañada por el Secretario de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, dio a conocer que el Polideportivo Reynosa recibe a personas que necesiten de un albergue temporal y que en el hay atención médica y alimentación.

«Estamos recorriendo las colonias con Protección Civil, y Tránsito trabaja para que haya movilidad y se eviten accidentes, lamentablemente hubo uno donde algunas personas bloquearon la carretera», dijo este miércoles 7 de julio, en presencia de funcionarios municipales y del Sistema DIF local.

-Las familias no están solas, estaremos atendiendo sus necesidades, vamos a acercarles lo que podamos con todo el equipo de la Presidencia Municipal y en los albergues: Alcaldesa-

Mencionó que el Municipio trabaja con motobombas en varias colonias y se espera que la laguna La Escondida, que captó más agua de su capacidad, siga fluyendo para bajar su nivel, mientras tanto coordinados con la CNA se busca que abran las compuertas para que se desagüen drenes, canales.

En el 2016 la ciudad contaba con 5 pluviales y la administración que preside la Doctora MAKI ORTIZ CONSTRUYÓ 31 que han disminuido y solucionado el problema de inundación e incluso en la zona donde se realizaba la protesta se está construyendo un nuevo pluvial.

DIF, AYUNTAMIENTO Y

PCYB APOYA A DAMNIFICADOS

Por su parte, el Sistema DIF Reynosa coordina acciones con personal del Ayuntamiento y de Protección Civil y Bomberos, con el fin de brindar atención a las personas, familias y población en general que requiere apoyo tras las constantes lluvias registradas en el municipio.

Por instrucciones de la alcaldesa, Doctora, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, Personal del Sistema DIF Reynosa atiende a las familias que se encuentran en el Albergue activado en el Polideportivo,

a quienes se les brinda atención médica y medicamento, colchonetas y cobijas, además de sillas de ruedas, muletas o bastones a quien requiere de algún aparato funcional.

EJÉRCITO ACTIVA EL

PLAN DN-III POR INUNDACIÓN

Al mismo tiempo, la Octava Zona Militar reforzó el Plan DN-III-E en la ciudad al inundarse colonias del oriente de Reynosa por los escurrimientos naturales y llenarse La Laguna La Escondida.

Las lluvias persistentes que se presentaron durante toda la madrugada y parte de la mañana de hoy, ocasionaron inundaciones en sectores bajos de la ciudad.

El lapso de tiempo en que ocurrieron provocó que los escurrimientos se acumularan en las hondonadas y calles que no cuentan con salida natural.

Se activó el Plan DN-III-E para el apoyo a población damnificada.

Personal del 19 Regimiento de Caballería Motorizado se avocaron a recorrer colonias como la Satélite, Burocrática, Jacinto López, Azteca y Lázaro Cárdenas, donde ayudaron a familias cuyas viviendas resultaron inundadas por el agua.

CONTINUARAN

LLUVIAS: SMN

Seguirán las lluvias en el norte de Tamaulipas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones son propicias para las tormentas eléctricas debido a la presencia de un vórtice de niveles medios, la onda tropical número 8 y canales de baja presión.

Las lluvias intensas afectarán a ocho Estados del país: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

OLGA: “USO RACIONAL Y COSECHA

DEL AGUA, PARA GARANTIZARLA”

En contraparte y ante las dificultades que representan las sequías para los diferentes sectores de la población, la diputada federal OLGA SOSA, ingresó un exhorto en el que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que junto con los Poderes Ejecutivos de las 32 Entidades Federativas y sus respectivos municipios, implementen campañas de concientización sobre el cuidado del agua y fomenten acciones y programas que permitan la cosecha de agua de lluvia para uso doméstico, agrícola e industrial.

Según el monitor de sequía, los estados del norte son los más afectados en la escasez del vital líquido, por lo que las temporadas de lluvias son eventos importantes para la captación y cosecha del agua que se presenta como una solución ante para aprovechar el recurso hídrico.

La diputada federal tampiqueña comentó: “estas consideraciones sirven para fortalecer las alternativas en favor de la cosecha del agua doméstica, reconociendo que el universo de posibilidades de la cosecha del uso agrícola e industrial, es por ello, que en este exhorto se plantea que la SEMARNAT y CONAGUA en colaboración con las entidades federativas puedan fomentar la cosecha de agua de lluvia para distintos fines”.

Dentro de su exhorto, la diputada federal explicó detalladamente el proceso de captación y colocación en coordinación con los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de establecer acciones en favor del uso racional del agua.

Bajo un esquema similar al descrito por la diputada, en la Ciudad de México, se han beneficiado a 100 mil personas con la instalación de 20 mil sistemas de cosecha de agua el primer año de su implementación en el año 2020.

La diputada OLGA SOSA recalcó que a pesar de que vivimos los efectos del cambio climático y cada vez los recursos naturales escasean más, debemos encontrar las formas de garantizar un derecho humano, como lo es el agua, pero de forma sustentable, sostenible y amigable con la naturaleza, por ello, las acciones de gobierno son fundamentales para cuidar el recurso vital y garantizar el acceso al derecho humano al agua.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, aseguró que los casos de COVID-19 se han incrementado durante los últimos días, insistiendo en su llamado a evitar salidas innecesarias, proteger a los más vulnerables y seguir todas las medidas de prevención. Al presentar el estado de la pandemia, la titular de la SST confirmó 282 nuevos casos y 12 defunciones, que en total suman un acumulado de 61,375 positivos, de los cuales 53,449 se han recuperado y 5,455 han perdido la vida. Exhortó a toda la población, incluso quienes ya han sido vacunados y en especial a los jóvenes a no confiarse y atender en todo momento medidas como utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar fiestas, reuniones sociales o sitios aglomerados.

ATIENDE SANMIGUEL

PETICIONES DE 3 COLONIAS

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, Vecinas y vecinos de Bonitos Toboganes, Blanca Navidad y Loma Bonita, fueron atendidos directamente por el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, a través del programa social ‘Miércoles Ciudadano’.

En esta edición virtual, el alcalde brindó apoyos principalmente en materia de salud, como el caso de ALFREDO MEDINA, quien necesita de un estudio sanguíneo y el Seguro Social no cuenta con el equipo.

“Mi petición es porque yo no trabajo, soy una persona pensionada, a mí me pagan por mes y no es suficiente para cubrir mis gastos, gracias señor presidente por este apoyo y por todo lo que hace por Nuevo Laredo”, expresó el ciudadano.

El alcalde también atendió a LUZ TIJERINA, de la colonia Loma Bonita, quien solicitó apoyo para adquirir unos medicamentos, pues padece de osteoporosis.

“Tengo mis dedos hinchados, a ver si me pueden ayudar con el medicamento porque me duelen bastante, al caso que no puedo ni dormir del dolor y agradezco que me enlazaran con usted para recibir mi apoyo”, manifestó la vecina.

Asimismo, de la colonia Blanca Navidad, la madre de familia ALMA MARIBEL LIZARRAGA solicitó una silla de ruedas al gobierno municipal para su pequeña hija de 4 años, quien no puede caminar, pues es discapacitada.

El presidente ARTURO SANMIGUEL recalcó que con el programa ‘Miércoles Ciudadano’ atiende principalmente a las y los neolaredenses en temas de salud y educación.

GOBIERNO DE MATAMOROS

LIMPIA DRENES Y ALCANTARILLAS

En otro orden de ideas, le comparto que el Gobierno de Matamoros a través de sus diferentes Secretarías y Direcciones, ha venido trabajando de forma permanente en la limpieza de bocas de tormenta y alcantarillas, de donde recogió en la última semana un total de 2 toneladas de basura, así como también realiza labores de limpia y desazolve de drenes.

Los directores de Limpieza Pública y Espacios Públicos suman esfuerzos en esta tarea de mantener limpios las alcantarillas, con el propósito de que en esta temporada de lluvias sea más rápido el desagüe, sobre todo, en aquellos sectores con riesgo de inundación.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología informó que personal de obras públicas realiza labores de limpieza y desazolve de drenes, en donde se corta maleza, se recoge basura y con la utilización de retroexcavadora se retiran los tapones de tierra que se forman por la falta de mantenimiento

Esta tarea de limpieza y desazolve de drenes es una responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua y de la propia Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, sin embargo el municipio está coadyuvando en esas acciones para que éstos canales de desagüe sean funcionales durante las lluvias, como las que se han presentado en los últimos días.

MODERNIZA DIF TAMPICO

ESPACIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO

En otro tema, la Presidenta del organismo DIF Tampico, AÍDA FÉRES de NADER, afirmó que “mejorar las instalaciones del Sistema, nos permite elevar la calidad de los servicios que se prestan en los diferentes centros, guarderías y estancias, es por ello que a la fecha hemos rehabilitado de manera integral catorce de estos espacios; y seguiremos trabajando para que todos los inmuebles del DIF estén en óptimas condiciones”.

FÉRES de NADER, adelantó que en los próximos días se llevará a cabo la reinauguración de la Guardería Infantil ubicada en el fraccionamiento Colinas de San Gerardo, misma que actualmente opera a un 50 % de su capacidad debido a la pandemia.

La Presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia precisó que con esta rehabilitación, se estará cubriendo en un cien por ciento los espacios destinados a la atención de los menores.

«Con esta guardería estamos cumpliendo nuestro compromiso de modernizar todos los espacios destinados a la atención de los menores en estancias infantiles. En total hemos rehabilitado las guarderías de las colonias, Vicente Guerrero, Borreguera, Morelos y Colinas de San Gerardo», detalló.

Agregó que el organismo lleva a cabo también la modernización de la Estancia de Cuidado Diario del Adulto Mayor en la colonia Frente Democrático; las oficinas centrales de la Zona Centro; el crematorio y velatorio; además de la reparación en techumbre y espacios sanitarios del Centro de Fortalecimiento Familiar ubicado en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

ADULADORES DE PEPE BRAÑA

“GRILLAN” AL DIPUTADO ZERTUCHE

A propósito de “grilla”, seguidores del diputado JOSÉ “Pepe” BRAÑA, tratan de “grillar” al diputado federal con licencia ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, al descalificarlo como prospecto a la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la siguiente legislatura estatal, por el hecho, dicen ellos, de no haber sido electo por mayoría relativa en los comicios de junio.

La realidad es que BRAÑA, con todo respeto, tiene como mérito ser consanguíneo lejanísimo del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en tanto que ZERTUCHE es dueño de una extensa carrera política quwe inició hace medio siglo, cuando ARMANDO apenas abrebaba en las lides juveniles.

Y ahí se fue escalando. Actualmente es diputado federal con licencia y en este momento es responsable de un proceso de agrupamiento estatal de la militancia de Morena, con miras a la Sucesión Gubernmental Tamaulipas 2022, por lo que los aduladores de ‘Pepe’ BRAÑA tratan de minimizar la carrera política de ZERTUCHE, solo para congraciarse con el legislador de Morena.

Como es sabido, corresponde a las dirigencias del partido designar a sus coordinaadores de grupo, de modo que no se vale desgastarse en pleitos de barriada por temas que finalmente serán resueltos en otros niveles.

Por lo pronto, Pepe BRAÑA debe decir a sus aduladores:

“¡No me defiendasd, compadre!”.

UNIFICAN PRI-CNC, ESFUERZOS

PARA PROTEGER AL CAMPO

Vuelvo a la “polaca” para mencionar que, en el marco de la organización de las mesas de diálogo con sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos acordaron, junto con el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS, mantener vigente la postura de defender los programas que se destinan a los productores del campo.

En reunión de trabajo con presidentes de comités municipales de la CNC de Tamaulipas, el dirigente estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS reconoció la lucha que realizan los dirigentes municipales y el presidente estatal de la liga RAÚL GARCÍA VALLEJO, en favor del campo tamaulipeco.

“Son importantes los acuerdos que se tengan en cuanto a unificar esfuerzos para mantener vigente esta lucha, de no permitir que los apoyos a los programas del campo se eliminen”, señaló MELHEM SALINAS.

En ese contexto MELHEM SALINAS informó que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra en una etapa de evaluación y organización y que, hasta el momento, la dirigencia estatal ha sostenido encuentro con organizaciones como la CNOP, CNC, Red Jóvenes por México y la dirigencia municipal del PRI de Victoria, con el fin de establecer una agenda que permita el fortalecimiento interno del PRI y la reagrupación de las estructuras municipales.

Al encuentro que se desarrolló en la sede estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Victoria, asistió también ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, ex dirigente estatal del PRI, respectivamente.

RECONOCE CONGRESO

FALLO DE LA SUPREMA CORTE

Cambio de orientación temática para compartirle que el Congreso del Estado reconoce el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concederle la razón jurídica mediante la orden de admitir la controversia constitucional 50/2021, interpuesta por esta Legislatura con el fin de que el Pleno de la Suprema Corte defina y delimite las facultades de los ámbitos de competencia federal y estatal, en los procedimientos de declaración de procedencia contra servidores públicos locales, por la comisión de delitos federales establecido en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

Cabe recordar que esta sentencia revoca el auto del ministro GONZÁLEZ ALCÁNTARA, autoridad judicial que había desechado en un primer momento dicho procedimiento. Desde la perspectiva del Congreso de Tamaulipas el punto de acuerdo de no homologación que emitió, tras el juicio de procedencia desarrollado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mantiene vigente el fuero del Gobernador del Estado, por lo que ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia clarificar el diferendo sostenido con autoridades y legisladores federales.

BUZÓN DIGITAL LEGISLATIVO PARA

COMUNICAR A LA CIUDADANÍA

A propósito de diputados, con el propósito de garantizar que la sociedad sea escuchada directamente por sus representantes populares, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES presentó una Iniciativa que reforma la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, a fin de incorporar la figura del buzón digital como parte del Parlamento Abierto.

Resaltó que el buzón digital se establecerá exclusivamente para que las y los ciudadanos hagan llegar propuestas, opiniones o sugerencias sobre Iniciativas presentadas pendientes de dictaminar que sean de su interés, sin demérito de los mecanismos ya establecidos.

“Consideramos que el fortalecimiento de la participación democrática de la ciudadanía en las actividades del poder público debe ser una tarea permanente e impostergable, motivo por el cual nos hemos fijado como meta el consolidar a esta institución del Estado como un Congreso de puertas abiertas, incluyente y cercano a la gente”, manifestó.

“Las propuestas, opiniones o sugerencias que se hagan llegar mediante este buzón digital en el formato que para tal efecto se diseñe y que estará a disposición del público en la página oficial de este Poder Legislativo, será un valioso material de carácter informativo que se hará del conocimiento de los miembros de las comisiones dictaminadoras”, expresó.

UAT NIEGA ESTAR IMPLICADA EN

PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas rechaza tajantemente las versiones que se han estado manejando en medios de comunicación nacionales, sobre una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda federal, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La institución niega rotundamente estar implicada en el presunto desvío de recursos en operaciones financieras y reitera una vez más su compromiso con el cumplimento de sus funciones sustantivas ante la sociedad y en la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal.

De la misma manera, aun cuando no existe alguna notificación oficial al respecto, expresa su disposición de atender y dar cumplimiento, apegados a derecho, de los ordenamientos legales que procedan de las autoridades competentes.

La Universidad como entidad pública, mantiene una política de transparencia y rendición cuentas en el ejercicio presupuestal que es auditada y fiscalizada de manera permanente por organismos externos como son, la Auditoria Superior de la Federación, las legislaturas del estado y el congreso federal, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior del Estado, además de otros organismos del gobierno estatal y federal.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.