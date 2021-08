AMLO, decepcionado y contento a la vez

#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El Presidente LOPEZ OBRADOR, está decepcionado sobre el resultado de la Consulta Popular, aunque para despistarlo dijo que “Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy importante, trascendente, independientemente si es vinculatoria o no, se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala, y no se deje de respetar al pueblo”.

Realmente sí fue un fracaso, porque del 100% de los mexicanos que debían votar, solo acudieron a las urnas el 7.74 por ciento, algo realmente decepcionante.

Pero decimos que AMLO también está contento, porque dentro de ocho meses, en marzo del próximo año, viene otra Consulta Popular.

Para marzo del 2022, los mexicanos nuevamente tendrán que acudir a las urnas, en esta ocasión para votar, sí o no, para que él continúe como Presidente de la República.

Y si los mexicanos le dan la misma importancia a la consulta, como se la dieron este 1 de agosto, entonces LOPEZ OBRADOR ya la lleva de gane, porque tiene asegurada su continuidad.

Lo de la consulta ya es punto y aparte, la mayoría dijeron que sí, pero esa mayoría no alcanza para iniciar el proceso de enjuiciamiento contra los ex Presidentes de la República.

MORENA celebra, porque dijeron que sí, y asegura que pronto iniciarán el proceso para enjuiciar, aunque habrá que ver cómo lo harán para lograrlo.

Lo cierto es que los ex presidentes seguirán como estaban, disfrutando de la vida y burlándose del intento de AMLO de meterlos presos.

PRI, PAN y PRD CELEBRAN FRACASO DE CONSULTA

Y quienes realmente celebraron los resultados de la Consulta de LOPEZS OBRADOR, fueron los partidos de oposición, principalmente los del PRI, PAN Y PRD, pero celebraron el fracaso que representó.

“La consulta fue un completo fracaso, sólo votó el 7%, 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE. Lo que pasa Presidente es que la gente ya se cansó de distractores y estupideces”, se mofó RICARDO ANAYA del PAN.

Mientras que la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, dijo que la consulta impulsada por el presidente López Obrador fue un fracaso y quedó “en un gasto una simple ocurrencia” y simulación de combate a la corrupción.

Y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que «el fracaso de la consulta popular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente».

SE PONE ARTURO SANMIGUEL LA DEL PUEBLA CON LOS MAESTROS

Muy apapachados estarán los maestros ahora en su día, después que el alcalde neolaredense, ARTURO SANMIGUEL, anunciara que para celebrarlos les rifará un carro último modelo.

La rifa se llevará a cabo este 6 de agosto, donde uno de los maestros neolaredenses será agraciado y estrenará un auto de lujo.

Felicidades adelantadas a los maestros, y mucha suerte con el carro que rifará el presidente municipal.

Por cierto, SANMIGUEL destacó el depósito del último pago de las becas municipales, con el que se reafirma el compromiso del gobierno panista con los estudiantes… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

