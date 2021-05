LA@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMLO, EL FALSO MESIAS DE MEXICO: THE ECONOMIST

El Semanario estadounidense que edita el respetable diario Londinense, The Economist, publicó en su portada de ésta semana un artículo en el que junto con su foto describió a su entender el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, al que calificó como The México falso mesías “un falso mesías” y a la vez como “un peligro para la democracia mexicana”.

En menos d 24 horas el Gobierno Mexicano respondió oficialmente el ataque a través del canciller, Marcelo Ebrard, al editorial del semanario británico The Economist, respuesta en la que el funcionario mexicano señala que en una parte de la publicación invitan a no votar por el partido que representa López Obrador, Morena, argumentando que esto sorprende mucho no por la posición ideológica, “sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”, lo que a AMLO tampoco le debe de extrañar o sorprender, ya que sin que nadie se lo pidiera, decidió cambiar a México de la Derecha a la Izquierda, y obviamente no se va a ir liso. En lo personal como analista político creemos que ésta lucha apenas esta por arrancar. Porque el pueblo no sabe lo que es eso. Y cuando lo sepa ya va a ser muy tarde. Como ha sido siempre l futuro de México esta en manos de Estados Unidos, como lo hemos sostenido desde que éramos adolescentes.

“Detrás dé esto pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana. Sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya quien no debe. La portada de hoy es la síntesis. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en el 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”, dijo Ebrard Casaubón.

Explicó el canciller que semanas atrás antes de la publicación d los dos artículos pudo conversar con el editor internacional de la revista, donde le expuso “los puntos fundamentales de la profunda transformación política, económica y social que esta viviendo México desde hace dos años y medio”.

Marcelo Ebrard defiende que el presidente López Obrador tiene una alta aprobación, por parte de los mexicanos sin escuela, y además de ayudar a mantener unas finanzas sanas, rinde cuentas y mantiene un diálogo circular con la ciudadanía.

“Su lucha de décadas en contra de un sistema cerrado ha derivado en una democracia fuerte, plural y diversa en la que, como nunca, se consulta a la población de manera directa sobre temas sustantivos.

Dado lo anterior, Marcelo Ebrard acusó al semanario londinense de pintar un panorama para México, pero dejan de lado las acciones que implementó el primer mandatario contra la pandemia del Covid-19 y los números históricos en materia de inversión extranjera.