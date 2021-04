Tendencias

Por Oscar Contreras

AMLO, en «gira privada» por Madero

Había mucho interés en Tamaulipas por conocer las nuevas mentiras que expresaría Andrés Manuel López Obrador en su gira por el sur de Tamaulipas y especialmente, en la visita que hará a la Refinería Francisco I Madero, ya que los petroleros quieren saber porqué canceló las más de dos mil plazas que el congreso había autorizado.

Desde luego que la gran expectación por escucharlo desapareció, luego que se supo que estas giras que realiza son privadas debido a la veda electoral que existe y los tamaulipecos se quedarán con las ganas de conocer las nuevas falsas promesas y sueños imposibles que daría a conocer.

Sin embargo, se sabe que AMLO tiene un especial interés en Tamaulipas como son las aduanas, los puertos y que los contribuyentes sigan pagando sus impuestos para que sus proyectos en el sureste de México no se detengan.

Tenemos claro que a López Obrador no le importa lo que suceda en Tamaulipas y ojalá que no le digan que la zona conurbada está a punto de colapsar porque se quedará sin agua, gracias a que los 25 mil millones de pesos que tenía la CONAGUA para aplicarlos en todo el pais, los enviaron a los estados del sureste.

Ni por error le recuerden que el campo, los niños con cáncer, las madres solteras, la infraestructura hidráulica para las ciudades y la seguridad, necesitan de los recursos federales, no lo hagan porque al estado le puede ir peor.

Así que esperamos que nadie lo moleste, no vayan a provocar el enojo del Tirano de Macuspana y luego castigue con su desprecio a los tamaulipecos y lo peor, es que vaya a retrasar los recursos que por ley le corresponden al estado en un arranque de furia y venganza por haberle exigido recursos.

En fin, lo más interesante de su gira privada será conocer si se reunió anoche con los candidatos de la zona, con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca o con sus parientes del sur del estado, y ni habrá oportunidad de conocer su opinión de las elecciones.

Nos informan quienes lo conocen bien, que AMLO sabe que con su sola presencia basta para transmitirles a los candidatos de MORENA, el entusiasmo, la voluntad y la fuerza suficiente para cambiar el estado. ¿Será? Ya lo veremos…

Cambiando de tema. Armando «El Puente Roto» Martínez cree que realizando foros se resolverá el problema del sistema lagunario cuando los especialistas en el tema saben que este problema tiene más de 20 años y nadie le ha puesto atención.

Esto no quiere decir que el gobierno de la 4T no tenga responsabilidad en la crisis del agua, por la que ahora la zona conurbada podría quedarse sin agua si es que la sequía prevalece.

Sería mucho mejor que el Armando «Súper Chapulín» Martínez fuera al encuentro de AMLO en el aeropuerto o la Refinería, para que le exponga la situación a ver si a un neomorenista le hace caso, porque si no, pues no quedará de otra más que salir a botear.

Por cierto, Erasmo González, «El Vendedor Mas Grande de Morena», asegura que se requieren 800 millones para reparar el dique del Camalote y algunas fugas más, pero no hay proyecto y eso complica bajar los recursos.

Pero bueno, esperamos que con la sola presencia de AMLO se superen estos retos, ya ven que hay muchos de sus seguidores que también creen que por su influencia moral, de manera divina, todo se arregla y eso ya pronto lo comprobaremos.

Para finalizar, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el dirigente del partido Verde, Ricardo Gaviño Cárdenas y el dirigente del PRI, Edgar Melhem, lamentaron los hechos donde perdió la vida Francisco Gerardo “Batata” Rocha Chávez.

El asesinato del ex futbolista y candidato del Verde a la diputación local por el 15 distrito, causó sorpresa en el ámbito del deporte y la política, ya que fue acto que pone en alerta a las autoridades aunque en este caso fue un crimen que no tiene nada que ver con las elecciones.

Los tres dirigentes del MC, Verde y PRI exigieron a las autoridades una investigación a fondo y la pronta detención de los culpables para que el proceso electoral siga su curso y no se ensombrezcan las elecciones.

Es importante señalar que a petición de la familia y de sus compañeros del Verde, le piden a los candidatos que no politicen su asesinato para sacar ventaja en las elecciones.

De salida. Carmenlilia Canturosas, candidata de MORENA a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, sigue preguntándose dónde quedo el dinero que el gobierno municipal manejó en los últimos cinco años.

Pero si ella no lo sabe, pues los ciudadanos no deben de votar por ella, ya que si no se acuerda de lo que aprobó cuando fue regidora y luego diputada local, vaya que esta perdiendo la memoria.

Desde luego que esto a nadie le conviene ya que al parecer está perdiendo la memoria y eso a nadie le conviene, porque pudiera estar perdiendo sus facultades. Así de simple.