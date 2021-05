Tendencias

Oscar Contreras

AMLO gobierna mintiendo

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador se basó en una campaña de mentiras que involucraba a la mafia del poder, a cuestionar a los gobiernos corruptos y a denunciar a los políticos que abusan del poder.

Sin embargo, cuando ganó lo primero que hizo fue premiar a Carlos Slim, perdonar al gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto y a dejar en libertad a los políticos que abusaron del poder en su administración.

Por esto López Obrador perdió la credibilidad y confianza de millones de mexicanos que votaron por su proyecto presidencial y ahora ya es gobierno ha seguido mintiendo porque sabe que si las mentiras lo hicieron ganar, las mentiras le ayudarán a gobernar.

Sin embargo, su venganza contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fracasó esta semana, porque sus mentiras no le funcionaron al decir que el mandatario tamaulipeco no tenía fuero y después, al informar que tenía una orden de aprehensión cuando ésta nunca existió.

Con esto nos damos cuenta que López Obrador sigue con su estrategia de mentiras y lo sigue haciendo desde el gobierno federal y la Cámara de Diputados pero su objetivo inmediato es involucrar al Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale sus caprichos y venganzas contra sus enemigos.

Es por esto que al anunciar que el gobernador García Cabeza de Vaca no tenía fuero constitucional de inmediato anunció que ya tenía orden de aprensión cuando realmente esto no era cierto. Con esto nos damos cuenta que AMLO estaba presionando a la Suprema Corte y la Fiscalía General para que avalaran éstas dos grandes mentiras.

Es importante aclarar que ni la Suprema Corte ni la Fiscalía cayeron en su juego y tuvo que enviar a uno de sus senadores a declarar que el gobernador de Tamaulipas mantenía el fuero y no había ninguna orden de aprehensión lo cual no demuestra que el presidente López Obrador gobierna mintiendo y es por esto que MORENA perderá las elecciones en Tamaulipas y en la mayoría de los estados de la República.

De tal manera que el panorama político en Tamaulipas favorece al Partido Acción Nacional a 10 días de que terminen las campañas. Sin embargo, hay municipios en la frontera y centro del estado donde la competencia se definirá hasta después de que la gente salga a votar.

El PAN ganará en Tampico donde Chucho Nader se reelige como presidente municipal sin problemas, siempre tuvo la confianza y el apoyo de la gente, nunca tuvo adversarios que le dieran competencia y su triunfo confirmará que los tampiqueños siguen confiando en su proyecto de gobierno.

En Nuevo Laredo no existe riesgo de que pierda el PAN, el trabajo de Enrique Rivas Cuéllar es clave para que Yalheel Abdalá triunfe y siga consolidando lo que se ha logrado.

Sus competidores –la dinastía Canturosas- dicen muchas mentiras, estilo AMLO y ofrecen el progreso a Nuevo Laredo cuando la candidata del PAN no lo propone ni lo ofrece porque busca consolidarlo para que la ciudad y los neolaredenses siga creciendo en lo económico y en el bienestar social.

Reynosa es un territorio competido, pero el hijo de Maki puede perder, ya que tiene un pendiente con la ley y puede ser aprendido por las autoridades debido a que no acude a esclarecer la denuncia.

Esto podría beneficiar a Chuma Moreno, quien no se confía y sigue trabajando como si fuera el primer día de la competencia electoral y ha logrado integrar un equipo de operadores que conocen el territorio y ya han ganado otras elecciones.

En Matamoros todo indica que Mario “La Borrega” López confirmará su triunfo electoral, ya que el PAN eligió a la esposa de Chito García como candidata a la presidencia y allá sabemos que de 10 matamorenses 11 no los aceptan, ya que no tienen trato para atender a la gente y aunque han hecho un gran esfuerzo aún no consiguen tener empatía con los electores y eso les va a perjudicar.

Ciudad Victoria se definirá hasta el mero día de la elección, ya que el esfuerzo que realiza Oscar Almaraz y su equipo para conseguir el triunfo se complica mucho porque Xico descuidó la atención a la capital del estado y esto, es una cruz muy pesada que tiene que cargar Pilar Gómez quien aún no logra convencer del todo a los victorenses de que su proyecto transformará a la capital del estado.

En Altamira el PAN solucionó el triunfo de la elección cuando los grupos que dominan el municipio, acordaron hacer ganar a Ciro Hernández y no fue por lo que pudieran conseguir de la próxima administración, sino para que Acción Nacional se fortalezca rumbo a las elecciones del 22.

Y finalmente Ciudad Madero será otro de los municipios que definirán su destino político hasta el día de la elección, aunque Adrián Oseguera ha conquistado a los maderenses, al darles buenos resultados y una gran obra pública. Sin embargo, Jaime Turrubiates conformó un buen equipo de campaña y consiguieron posicionarlo nuevamente con electores. Así que esta elección se ganará hasta el último minuto.

De salida. Carmen Lilia Canturosas se sigue equivocando de ventanilla y dice que los tamaulipecos merecemos saber si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es culpable o inocente, pero a quien debe preguntarle es al argüendero del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el único que ha provocado que exista confusión en el tema.

AMLO es como La Chimoltrufia porque “así como dice una cosa, luego dice otra” y eso confunde hasta sus propios seguidores. Ojalá que Carmen Lilia logre que el presidente tabasqueño le conteste y si lo hace, aunque ya sabemos la respuesta, sería bueno que lo informará a pueblo sabio de Tamaulipas para saber si no le dijo mentiras. ¿Verdad?