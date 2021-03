Tendencias

Oscar Contreras

AMLO no respeta el acuerdo

El expresidente Carlos Salinas de Gortari ganó la elección presidencial con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputado y Senadores y tuvieron que pasar 24 años para que Andrés Manuel López Obrador repitiera el mismo resultado, pero AMLO al igual que Salinas, podría en la próxima elección perder la mayoría en la Cámara de Diputados debido al fracaso que su gobierno ha tenido en lo que va del sexenio.

Desde luego que este proceso electoral pondrá a prueba al gobierno de la 4T y a MORENA, pero poco se puede esperar debido a la ineficiencia, opacidad, corrupción y la polarización que López Obrador genera todos los días en La Mañanera donde ataca a los gobiernos de la Alianza Federalista, al Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta el Poder Judicial y esto es por la desesperación que tiene, ya que los pronósticos indican que los candidatos de MORENA a la diputación federal podrían perder, ya que López Obrador no aparecerá en la boleta electoral.

AMLO al controlar la mayoría en el poder legislativo ha centralizado las decisiones que antes se concensaban como el presupuesto federal y las transferencias hacia los estados y municipios han disminuido en los estados del norte y centro del país, por lo que el gasto público ha sido reorientado hacia sus programas sociales y los proyectos prioritarios que han dejado sin apoyos al campo, a los medianos empresarios, a los burócratas y a los niños con cáncer los ha dejado sin medicinas.

De tal manera que si López Obrador pierde la cámara de diputados tendrá que empezar a construir una nueva relación con los diputados, con los gobiernos estatales y los partidos políticos y esto, lo obligará a tener un gobierno federal más accesible al dialogo, las negociaciones y el consenso que se necesita para tener una mejor gobernabilidad como lo hacen los gobiernos realmente democráticos.

Es importante comentar que AMLO ya inició su campaña para fortalecer a MORENA y sus candidatos, con lo cual no ha respetado el «Acuerdo para la Democracia» que hace unos días firmó con los mandatarios estatales con la intención de que no intervengan en el proceso electoral, pero López Obrador como es su costumbre no lo respeta y trata como siempre de limpiarse las manos de lo que hace y en su gira por Coahuila dijo:

Que en México nunca había existido la democracia hasta que ganó la elección presidencial y su gobierno está obligado a establecer la democracia en el país por lo que llamó al pueblo a cuidar que las próximas elecciones de junio sean limpias.

López Obrador expresó que «la democracia nos aporta cosas muy importantes; una, sobre todo, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos».

Y al tratar de disimular que respeta el acuerdo por la democracia señaló: «que quien llega a un cargo tiene que trabajar, atender al pueblo y cumplir porque, de lo contrario, en las elecciones futuras el pueblo ya no vota por ese partido» y desde luego, que se refiere a él mismo y a los demás partidos diferentes a MORENA.

Sin embargo, AMLO al centralizar el poder presidencial hace lo mismo que un dictador y tiene el descaro de comentar que “si domina un solo partido, si hay solo un hombre fuerte, si existe una dictadura, el pueblo nunca es escuchado, tomado en cuenta, no se voltea a ver al pueblo, cuando hay democracia es distinto, hay competencia.”

Todo este doble mensaje rompe el acuerdo pero para López Obrador es algo que debe hacer para informar a los mexicanos aunque esto mismo le ayude a MORENA y a sus candidatos de tal manera que el acuerdo por la democracia trascendió por tres cosas:

Una, No estuvo el presidente del INE con quien AMLO tiene una discusión pública por el caso de Félix Salgado y las reglas que estableció el Consejo General del INE para evitar la sobre representación en la Cámara de Diputados que impondrá a todos los partidos.

Y dos. Estuvieron como invitados especiales el Fiscal General de la República y las Fuerzas Armadas y esto es una señal a sus adversarios porque ahora saben que el gobierno de AMLO aplicará toda la fuerza del Estado si intervienen y esto podría generar mayores problemas porque los gobiernos estatales también vigilaran las elecciones.

Finalmente, un gobierno democrático nunca buscaría debilitar los contrapesos que le dan equilibrio al poder presidencial y le ofrecen credibilidad, pero AMLO es lo que hace y en especial, al centralizar el poder presidencial ahora busca debilitar al INE e imponer a otros consejeros electorales de su confianza para manejar las elecciones a su capricho. Ni más ni menos.

Para finalizar, los primos Erasmo González Robledo y Eduardo Hernández Chavarria tendrán la oportunidad de volver a trabajar juntos, haciendo el uno y dos como lo hicieron en el Congreso de Tamaulipas cuando ambos fueron diputados en el sexenio de Egidio Torre Cantú.

Sin embargo, primero van a tener que ganar la elección federal pero ahora vistiendo la camiseta de MORENA, partido que los volvió unir para seguir haciendo negocios, perdón, legislando a favor del pueblo y aunque será muy difícil que obtengan el triunfo electoral, tendrán la oportunidad de seguir haciendo negocios bajo la sombra del gobierno de la 4T.

Erasmo y Eduardo no son de origen morenistas, pero hay que reconocer ambos han sido muy hábiles para dar el salto al partido donde los principios que lo sostienen son: No Mentir, No Robar y No Traicionar, aunque ellos pues bien a bien no los cumplen. ¿O si?…

De salida. Inician las vacaciones de Semana Santa y los pronósticos sobre los visitantes que recibirá Tamaulipas oscilan entre los 750 mil y esto muy preocupante por el anuncio de la formación de la Tercera Ola del Covid-19 que se presentará en el país y puede ser más peligrosa que las anteriores.

Si usted sale de vacaciones protéjase y tomé las medidas más adecuadas para evitar los contagios: sana distancia, uso del cubrebocas y frecuente lavado de manos. Así de simple.