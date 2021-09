LETRAS PROHIBIDAS

¿AMLO nunca dejará el poder?

Clemente Zapata M.

Hace poco más de dos años, un diez de septiembre del 2019 para ser exactos (meses antes de la pandemia), el diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tabasco, hizo ámpula con sus comentarios.

Fue el legislador CHARLIE VALENTINO quien solicitó a los Tribunales y al Congreso de la Unión, que se reformara el artículo 83 de la Constitución para que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se pueda reelegir por otros seis años en el 2024.

Desde esa fecha la sospecha de que el Presidente de México pretende perpetuarse en el poder existe, dentro y fuera de su partido, Morena.

Fue un cinco de julio, casi un mes después de las recientes elecciones concurrentes (2021), que el presidente LÓPEZ OBRADOR, “sin querer queriendo”, dejó entrever sus deseos de perpetuarse en el poder de algún modo u otro.

Lo anterior no tiene nada de extraño, ya que en la época de la hegemonía tricolor, aunque los presidentes del PRI dejaban el cargo, tenían a parte de su equipo ejerciendo y “compartiendo” el poder por un par de años más con el sucesor inquilino del ahora extinto “Los Pinos”.

Aunque el mandatario mexicano LÓPEZ OBRADOR ya ha dicho una y otra vez, desde La Mañanera de Palacio Nacional, que no buscará los mecanismos para poder reelegirse, su narrativa no tiene soporte si se toma en cuenta aquella frase repetida desde el 2002 y hasta el 2005, cuando pidió: “A mí que me den por muerto para el 2006”.

La historia indica que compitió en el 2006, en el 2012 y ganó en el 2018 la Presidencia de la República. Fue un ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que al “igual” que Lázaro, fue revivido y fundó el evangelio de la Cuarta Transformación.

Se sospechaba que en las pasadas elecciones concurrentes buscaba la mayoría calificada para poder hacer modificaciones a la Constitución política, pero ya se demostró que por ahí no podría reelegirse.

También crece la sospecha de que le está dando un enorme poder al Ejército mexicano para que a través de un posible “golpe de Estado” pudiera perpetuarse; pero la cercanía de México con Estados Unidos echan por tierra esta “teoría de la conspiración”.

Lo que sí está sucediendo enfrente de todos, es que el presidente LÓPEZ OBRADOR podría perpetuarse en el poder a través de alguno de sus incondicionales, específicamente de CLAUDIA SHEINBAUM.

Por ello el presidente LÓPEZ OBRADOR ha maniobrado de tal manera que tenga el poder del “verde olivo” a su lado para que cuando constitucionalmente no sea el Jefe supremo de la Fuerzas Armadas, pueda seguir operando… ¿Otra teoría de la conspiración…?

En Palacio Nacional, de momento, ningún cuadro desde la Oposición le preocupa, lo que realmente le importa es mantener los controles al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, para después cobijarse en la “bendición” del Ejército mexicano a quien le ha dado más poder del que todos sus antecesores le dieron.

Así como se están dando las cosas en la vida política del país, sólo necesitaría a CLAUDIA SHEINBAUM para perpetuarse en el poder, sin necesidad de modificar la Constitución.

De manera que lo importante, más que nulificar a la Oposición, lo que realmente le apura al Jefe de la Cuarta Transformación es nulificar cualquier rasgo de indisciplina, revolución o “cisma” en Morena.

En resumen. Con un Ejército mexicano prácticamente en la mano de LÓPEZ OBRADOR y con una “delfín” a modo que le permitirá moverlos hilos del poder detrás del trono, ¿para qué necesitaría el Presidente de México modificar la Constitución…?

Mantener “dormida” a la Oposición y mantener “nulificados” a los cuadros “rebeldes” de Morena, son las metas de cara al 2024 por parte del Presidente mexicano.

Que nadie se diga sorprendido, pues todos sabemos que en el año 2000, VICENTE FOX ganó las presidenciales, pero quien gobernó el país fue MARTA SAHAGÚN, ¿o ya se olvidaron de ello…? Pendientes…

~~ENTREGA UAT GENERACIÓN DE DOCTORADOS.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la ceremonia virtual de graduación de los programas de Doctorado en Administración Pública y Doctorado en Derecho, impartidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria… Por medio de un video mensaje, el Rector universitario hizo llegar su felicitación a los grupos de graduados y resaltó el esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad y culminar con éxito su programa doctoral… Reconoció a los integrantes de las dos generaciones por alcanzar este nivel de superación académica, luego de enfatizar que este logro representa el máximo nivel en la formación profesional universitaria.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La todavía alcaldesa de Reynosa y futuro poder tras el trono, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, sigue buscando alinear las estrellas en torno a su proyecto personal de cara al 2022… Cuentan que cuentan que han visto a MAKI ORTIZ muy cerca del presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, MANUEL MUÑOZ CANO y no precisamente tomándose la foto para lo de las redes sociales, pues lo de ellos es algo “más serio”… También cuenta que en caso de que el Verde haga alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional para el 2022, MAKI podría ser una propuesta de dicho órgano político… ¿Será…? ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… A quien se le vio muy contento, pero con ciertas reservas, el pasado fin de semana, fue al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS… Cuentan que cuentan que el Tribunal Electoral de Tamaulipas replanteó el reparto de posiciones plurinominales para la próxima Legislatura local, de tal forma que el PRI, en este momento, tiene derecho a cuatro asientos en el Pleno del Congreso local y no a dos, como era la propuesta del Instituto Electoral de Tamaulipas… Peeerooo… No está dicha la última palabra y si el Partido Acción Nacional se inconforma por el reparto, tal vez el PRI se quede con tres posiciones e incluso con dos que originalmente tenía… Ademaaaás… Si hay la verdadera intención de que el PAN haga alianza con el PRI de cara al 2022, esta es una buena oportunidad de guardar silencio y dejar que los tricolores se vuelvan bancada… ¡Calla pesáo…!

++CUENTAN QUE… Así como se están presentando las cosas al interior y exterior del Partido Acción Nacional, quien sigue cosechando simpatías sin ser candidato oficial a la gubernatura es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, mejor conocido como “El Truco”… Cuentan que cuentan que sin hacer una real campaña como la han hecho GERARDO PEÑA y JESÚS NADER, con tres años de promoción, cada día son más y más los que se siguen pronunciando a favor de CÉSAR VERÁSTEGUI, quien agradece las muestras de apoyo y no pierde piso ya que continúa con su trato cordial, a ras de suelo y extendiendo la mano a quien se lo solicita… Y todavía no es candidato… ¡Sopas perico!

++CUENTAN QUE… la mano del ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas, en el 2016, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, anda operando y bien recio de cara al 2022, pero todo por debajo de la mesa para evitar el “fuego amigo” y el no tan amigo… Cuentan que cuentan que sus “ahijados” deben tomar con cierta reserva y duda su apoyo, pues al parecer BALTAZAR HINOJOSA dejará la política, se “jubilará” como “candidato”, para convertirse en “mercader”, al estilo de GUSTAVO CÁRDENAS, pues ya se descubrió que sale más rentable poner a “engordar” candidatos para después venderlos y la meta es el 2024 y no el 2022… Cuidado quienes confían en él, por aquello de las traiciones… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

