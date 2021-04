Tendencias

Oscar Contreras

AMLO replantea su estrategia

Cuando Andrés Manuel López Obrador se enteró que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal confirmó las reglas emitidas por el INE para evitar una indebida sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, el tabasqueño se puso en alerta, sabe que esto es un obstáculo para que MORENA y sus aliados vuelvan a ser mayoría y replanteó su estrategia electoral.

Y es que esta decisión puede afectar todo el proyecto de la cuarta transformación (4T), porque ahora recordamos que en los comicios de 2018 MORENA se benefició de esta laguna en la ley y por eso AMLO pudo diseñar sin contrapesos el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) e iniciar sus proyectos en el sureste del país sin consultarle a nadie.

Desde luego que López Obrador sabe que la mayoría de los candidatos de MORENA a la diputación federal no levantan y como no está en la boleta electoral no puede ayudarlos en esta ocasión, por eso desde Palacio Nacional decidió adelantar el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca e iniciar una campaña mediática que pudieran utilizar sus candidatos por todo el país.

Así que este viernes será cuando el pleno de la Cámara de Diputados se reúna para que los legisladores de MORENA voten a favor del desafuero, y aunque esto ya se sabía que iba a suceder, después al Congreso de Tamaulipas le tocará hacer lo mismo, pero pudiera haber sorpresas y García Cabeza de Vaca podría continuar con su mandato hasta el final del sexenio y esto llevará a López Obrador al fracaso electoral.

Si MORENA no es mayoría en la Cámara de Diputados las reformas de AMLO aprobadas por sus diputados se van derogar y el presupuesto cambiará de tal manera que lo más importante de las elecciones de este 2021 es evitar que ganen los candidatos de MORENA a la diputación federal, porque al final de cuentas son ellos los que han fortalecido el proyecto de la 4T, ya que el gobierno federal ha sido una completa decepción.

Lo importante es que ahora se sabe que AMLO está muy preocupado porque su proyecto de la 4T puede acabar después de las elecciones, pero el único culpable será él, ya que nunca se dio tiempo para organizar a MORENA y tendrá que padecer este descuido que le costará la cancelación de sus proyectos en el sureste, si es que no obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados, como así parece que será.

Para finalizar, Chucho Nader, candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal de Tampico, aseguró que en tan solo dos años y medio de trabajo se logró cambiar la imagen urbana de la ciudad y ahora es referente nacional de seguridad, limpieza y desarrollo turístico.

Sin embargo, reconoció que la participación ciudadana ha sido esencial para ubicar a Tampico como una de las ciudades más limpias del país y comentó que en los próximos tres años se continuarán fortaleciendo las acciones y programas de limpieza, el mejoramiento urbano y la modernización de los servicios públicos.

El candidato panista expresó: “con honestidad, disciplina y voluntad rescatamos a Tampico del abandono en el que se encontraba, sumamos esfuerzos con la sociedad y los diferentes sectores para construir un municipio seguro, limpio y con mayor dinamismo; un municipio que hoy destaca a nivel nacional como ejemplo de trabajo y resultados”.

Cabe señalar que esto sucedió durante su recorrido por la colonia Lauro Aguirre y estuvo acompañado por su esposa Aída Féres de Nader y las candidatas del PAN a la Diputación Federal, Rosa González Azcárraga; y a la legislatura local, Nora Gómez.

De salida. El profesor Enrique Torres Mendoza fue destituido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y en su lugar entrará el neolaredense Oscar Alarcón del equipo de Carlos Canturosas.

Esta designación del nuevo dirigente estatal tiene mucho que ver con las próximas elecciones estatales y los aspirantes a la candidatura al gobierno estatal, tienen aquí una pista que podrá ayudarles para saber por dónde saldrá el próximo candidato.

¿Cómo la ven?… desde luego que es pronto para empezar con este tema, cuando no han terminado las elecciones del 21, pero este es el inicio de lo que vendrá en el 22 y estaremos atentos a lo que suceda.