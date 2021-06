Tendencias

Oscar Contreras

AMLO y su dictadura perfecta

Los candidatos de MORENA a la diputación federal que consigan el triunfo electoral se van a llevar una gran sorpresa cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les dé a conocer sus propuestas legislativas que tendrán que aprobar sin “quitarles una coma”.

De tal manera que no sirvió de nada que anduvieran recabando propuestas de los ciudadanos, si lo único que AMLO desea es tener la mayoría en la Cámara de Diputados, para que sus propuestas no se discutan, modifiquen o se anulen y pasen sin tener objeción.

En pocas palabras, el presidente tabasqueño lo único que quiere de los diputados morenistas es que aprueben lo que les mande y ellos, no tendrán la más mínima oportunidad de sugerir o plantear alguna ley o reforma, porque estarán ahí para obedecer al Tirano de MORENA.

Así lo dio a conocer y muy seguro de que su partido ganará la mayoría de las curules en la Cámara Baja, informó que presentará su agenda legislativa una vez que concluya el proceso electoral y señaló, que “lo sustancial” ya fue llevado y avalado por el Congreso de la Unión.

Sin duda que esta posición del presidente tabasqueño refleja una actitud autoritaria, antidemocrática y lo único que le interesa, como lo hemos estado diciendo, es controlar a los legisladores para continuar con sus proyectos personales, que requieren de mucho más dinero del presupuesto federal.

Esta es la principal justificación para que los mexicanos y tamaulipecos no le den el voto a MORENA, ya que el presidente López Obrador actuando como un vil dictador se prepara nuevamente para saquear el presupuesto federal sin pedirle opinión ni siquiera a quienes vayan a ser legisladores de su partido.

Con ello AMLO detendrá el desarrollo regional de los estados y los municipios como por ejemplo: Cd. Victoria no tendrá recursos para mejorar la distribución agua; Tampico entrará en crisis porque la federación no invertirá en el dique del Camalote y en Reynosa no se modernizará el sistema de recolección de la basura y el del agua potable.

Y esto lo confirma López Obrador cuando en su show de “La Mañanera” dijo que por la veda electoral no daba a conocer su agenda legislativa, pero comento: “ya se logró ajustar el marco jurídico, faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales prácticamente están realizadas, faltan algunas, pero muy poco, ya lo sustancial, lo más importante ya se llevó a cabo”.

Por lo que vemos, AMLO está inquieto por ganar la mayoría en Cámara de Diputados para terminar su obra legislativa, pero si la pierde es casi seguro que sus reformas se deroguen de la Constitución, ya que atentan contra la mayoría de los mexicanos.

En fin, la importancia de salir a votar contra MORENA este próximo domingo es para evitar que López Obrador, poco a poco, se convierta en el dictador de Macuspana que escudándose en la democracia y la libertad, en los hechos lo que busca es consolidar su dictadura perfecta.

Para finalizar, Dante Delgado Rannauro, Coordinador Nacional de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano vino a Tamaulipas a respaldar a los candidatos de su partido y en conferencia de prensa expresó:

“Movimiento Ciudadano no va defender a nadie de la responsabilidad que pudiera o no tener, lo que no podemos permitir es el quebranto del federalismo y la intervención abusiva del poder”.

Esto en una clara referencia a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su pandilla busca hacerle al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ojalá que esto lo entiendan bien quienes respaldan al tabasqueño y atacan al mandatario tamaulipeco.

Dante sabe muy bien que si los partidos, legisladores y políticos de todas las organizaciones sociales se oponen al abuso de poder presidencial, es casi seguro que AMLO se contenga y no actúe como un Tirano y ordene que aprendan al gobernador García Cabeza de Vaca.

Y es que sí lo hace, lo volverá hacer con el que lo cuestione o se oponga a sus deseos y caprichos. Así que en este momento quienes presumen de ser demócratas tienen que unirse para que el presidente atropelle la razón, la legalidad y la soberanía de Tamaulipas.

De salida. Mitofsky es una de las empresas encuestadoras más desacreditas que existen en el mercado de las tendencias políticas. Así lo demuestran sus pronósticos sobre los candidatos presidenciales, ya que recordamos en la elección de Labastida, el que ganó fue Fox y luego, pronostico que ganaría Roberto Madrazo pero ganó Felipe Calderón.

Estos dos graves errores se mejoraron cuando de acuerdo a sus resultados pudo adelantar que López Obrador ganaría la elección después de casi 20 años de andar en campaña por la presidencia de la República.

Ahora nos sale que en Ciudad Victoria un tal Lalo Gattas, reconocido golpeador de mujeres, será el próximo ganador de la elección por la presidencia municipal.

Sin duda que Mitofsky en el resultado de sus encuestas vuelve a fracasar, porque será Pilar Gómez quien vuelva a reelegirse, aunque Mitofsky no lo pueda aceptar, porque la mejor encuesta es cuando la ciudadanía saldrá a votar y esta empresa encuestadora, no le quedará más que aceptar que el pronóstico que la gente le da a Pilar, y este, es el más veraz-

Así que ni Lalo Gattas ni Arturo Soto tendrán objeciones para que Pilar Gómez vuelva ser presidenta municipal y esta seguridad se la da el inicio de la transformación de Ciudad Victoria, a su llegada a la alcaldía. Ni más ni menos.