Anuncian regreso a clases en 50 escuelas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, 20 de abril.-Como un programa piloto, y una vez que hayan sido vacunados los maestros, el 15 de mayo 50 escuelas rurales de Tamaulipas reiniciarán clases presenciales.

Mario Gómez Monroy, secretario de Educación, dijo que el regreso a clases en el resto de los planteles de educación básica será de manera gradual, a fin de planear todas las medidas necesarias ante la pandemia

El regreso a clases no es inmediato para que padres de familia y maestros-no estén pensando en eso, no que terminando la vacunación y todos a los salones, no será así”, aclaró.

El funcionario refirió “estamos tomando en cuenta que tenemos que ser muy precavidos y cuidar a los alumnos, por eso se va aplicar el plan piloto de regreso a clases en 50 escuelas rurales y gradualmente se irán incorporando más planteles”.

Gómez Monroy indicó que la decisión de reanudar clases en el medio rural es por el bajo índice de contagios y el retraso de aprendizaje por la dificultad de acceso a clases en línea.

Añadió que en los 50 planteles donde se reactivarán las clases se van a la actividad aplicar los protocolos de salud en el alumnado, personal docente y administrativo.

Expuso que la dependencia está en proceso de la selección de las 50 escuelas en las que se regresará a clases presenciales.