Aparece gobernador y AMLO fracasa

La aparición del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en Palacio de Gobierno causó conmoción ya que de repente los pejezombies se quedaron inmóviles, perplejos, sus quijadas se quedaron trabadas y enmudecieron por muchas horas.

Ante la sorpresa que les causó la presencia del mandatario estatal no supieron ni qué decir, qué hacer, daban vueltas en sí con los ojos desorbitados y quedaron estupefactos.

Cuando algunos volvieron a la realidad se dieron cuenta que la intriga creada por Andrés Manuel López Obrador y su pandilla desde Palacio Nacional había fracasado.

Sin embargo, lo peor sucedió cuando la Suprema Corte informó que desechaba la controversia que el Congreso de Tamaulipas interpuso, después de que la Cámara de Diputados le quitó el fuero a Cabeza.

Desde luego que los seguidores de AMLO por su ignorancia festejaron esta decisión y creían que el gobernador tamaulipeco sería aprendido por la Guardia Nacional, pero no fue así.

Y es que la decisión de la Suprema Corte es un acto que fortalece el federalismo, la soberanía del estado, su independencia y esto desorientó a los pejezombies por completo, porque nunca supieron interpretar lo que había decidido el Poder Judicial.

La frustración colectiva de los pejezombies generó decepción, angustia y desesperación, porque nunca le perdonaron al gobernador García Cabeza de Vaca que le haya exigido al Supremo más presupuesto, cuestionado sus acciones y no comprendían porqué había salido bien librado de esta batalla.

Pero bueno, Tamaulipas amaneció el sábado más altiva y heroica; libre, soberana y democrática, gracias a que se aplicó la ley con lo cual se venció a la difamación, la intriga, los rumores y el chisme que tanto le gusta escuchar al presidente López Obrador “El Supremo Poder”.

Ojalá que esta lección le sirva para que la próxima vez que enfrenten a sus enemigos, lo hagan con argumentos válidos, demostrables y contundentes, y ya no se dejen llevar por lo que «el amigo de mi primo me dijo que aquél de allá, hace esto y aquello», ya que esos señalamientos no sirven para acusar a nadie y muchos menos abrirle una carpeta de investigación.

Desde luego que los candidatos de Acción Nacional se fortalecen ante las mentiras que el gobierno de MORENA utilizó para intentar quitarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo que confirma que los tamaulipecos no pueden confiar en las mentiras con que manejan su proyecto nacional.

Y ya que hablamos de los candidatos panistas, Chucho Nader en Tampico sigue demostrando la fuerza que tiene su candidatura al realizar la segunda gran megamarcha por la avenida Hidalgo, donde se dieron cita cientos de simpatizantes y ciudadanos quienes le demostraron su apoyo al tampiqueño.

Por cierto, Chucho Nader estuvo en el Mercado de Mariscos de la Puntilla y desde ahí expresó que los locatarios le dieron una buena respuesta a su visita y le refrendaron su apoyo para que gane el próximo 6 de junio.

Nader comentó que ya se tiene contemplado llevar a cabo el proyecto que modernizará este mercado de mariscos, donde también se construirá una zona de comedores y restaurantes, ya que se reciben visitas de turistas nacionales, regionales y hasta del extranjero.

Chucho Nader en su convivencia con los maestros expresó que:

“Con el trabajo de ustedes y de todos los tampiqueños, hoy nuestra ciudad destaca a nivel nacional, como la segunda ciudad más segura del país; como la más limpia de México; y como uno de los municipios con mayor desarrollo y bienestar social”.

En otra latitud de Tamaulipas, Enrique Rivas Cuéllar ante los maestros expresó: “Queremos impulsar proyectos de la comunidad de ciencia y tecnología, para hacer modificaciones a la Constitución estatal, ampliaciones y adiciones a las leyes secundarias de Tamaulipas y reforzar en materia educativa a los planteles y a los integrantes”.

De igual manera, Rivas Cuéllar comentó que promoverá desde el Congreso de Tamaulipas que se “apoye el modelo de ‘Escuela Digna’ y se aplique en todas las escuelas en el estado, que los municipios en la medida de sus posibilidades apoyen los planteles educativos”.

Es importante comentar que Gerardo Peña Flores, candidato del PAN por el noveno distrito electoral, dejó la comodidad de su oficina para demostrar el apoyo que le han dado reynosenses que se vieron damnificados por las intensas lluvias que ha caído en los últimos días y señaló:

“Las colonias de Reynosa se inundan con facilidad porque el gobierno municipal no ha realizado las gestiones para controlar la creciente del agua y refrendó que serán con hechos que respondería a la confianza ciudadana y en el tema educativo expresó:

“Manifiesto la importancia de enseñar a las nuevas generaciones los principios y valores para que conozcan el rumbo de la sociedad y no se pierdan, ni retrocedan, a fin de que Tamaulipas siga creciendo con más fuerza.”

De salida. AMLO acaba de otorgar a los más de diez mil jubilados de Pemex un préstamo que la empresa les otorga anualmente si es que lo solicitan, aunque en este caso nadie lo pidió.

Así que veladamente López Obrador entrega recursos a los petroleros con la finalidad de que apoyen a los candidatos de MORENA que anda en campaña, ya que no han logrado posicionarse entre los electores y esto pudiera ser un delito electoral que habrá que investigar.