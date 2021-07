Aparecen hoyancos en Altamira, drenaje dañado provoca hundimiento de calles

Además de aguas negras, Comapa Altamira ahora enfrenta el problema de hoyos en diversos sectores de la ciudad que ponen en riesgo a la ciudadanía.

Por Diana Alvarado

En la colonia Emilio Portes Gil del municipio se registró un hoyanco de unos seis metros de profundidad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado argumentó que no cuenta con recursos para reparar la tubería.

Darío Sánchez Hernández, explicó que en las calles Sonora y Jalisco se encuentra un hoyo que se comenzó hacer desde hace como dos meses, reportándose a Comapa para que acudiera a repararlo; sin embargo, al acudir el personal se confirmó que no había recursos que permitiera el mantenimiento de las líneas.

Dijo que es un hundimiento de seis metros de profundidad aproximadamente que conduce en su interior líneas de drenaje de Comapa, tuberías que se dañaron provocando que se originará el hoyo el cual es cubierto con palos, piedras grandes y llantas.

“Estamos cuidando que niños no se caigan en el hoyo, es muy peligroso ya se han caído vehículos ahí y aunque ya reportados a Comapa no hay dinero nos dicen. Que iban a comprar la tubería para reponerla, pero sería un proceso largo y es fecha que no han vuelto”.

Ahí, también se agudiza el tema porque en temporada de lluvias al encontrarse el drenaje dañado ocasiona que se emanen las aguas negras de las alcantarillas y de mismo hoyanco que existe en las vialidades señaladas.