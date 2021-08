AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Apuntala «El Truco» camino a la gubernatura

Escándalo en Ocampo

Salud y Coepris; letra muerta

Alcaldesa abandona a su pueblo

Ciertamente, las encuestas públicas más recientes pintan un camino nada difícil para César «El Truco» Verástegui rumbo a la elección del próximo año, donde se disputará la gubernatura de Tamaulipas.

El ex alcalde de Xicoténcatl, ex diputado federal, ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), y actual Secretario General de Gobierno ha venido recibiendo el respaldo de diversos grupos políticos, organizaciones sociales y de sectores productivos de la entidad, tiene frente a sí la tarea de posicionarse como el favorito no solamente de los militantes y simpatizantes panistas sino también de priistas, perredistas y todo aquel ciudadano que se vaya sumando a su proyecto político, independientemente de que se dé una alianza.

Su nombre figura como la opción más fuerte para ganar la gubernatura en la elección del próximo año.

Y eso lo saben tanto MARKO CORTÉS MENDOZA como el propio mandatario tamaulipeco, pues no hay que dejar de mencionar a otros aspirantes a la candidatura del PAN como GERARDO PEÑA FLORES y «CHUCHO» NADER, quienes para nada son cartas ocultas, pues están en la baraja que el mandatario pondrá en su momento en las mesas de las dirigencias nacionales, tanto del PAN como del PRI y del PRD, si se da lo de la alianza y todos acuerdan una candidatura ganadora más que un cabecista en el poder estatal.

Hasta ahora «El Truco» Verástegui se ha presentado como un personaje de consenso, que apuesta por la unidad, identificado con los problemas de muchas familias tamaulipecas a las cuales ha brindado todo tipo de apoyos sin distinción de origen y ha hecho valer la idea de que en su proyecto caben todo tipo de ciudadanos. Es un político incluyente.

Lo que también es importante señalar es que CÉSAR «EL TRUCO» VERÁSTEGUI es un personaje preparado, calado en las urnas y que le dio importantes triunfos electorales a su partido, el PAN, incluyendo la gubernatura en 2016, con el agregado de su gran sensibilidad a las demandas populares (eso lo saben muchas familias tamaulipecas). Sin duda, y por eso, así lo dejan el claro las encuestas y sondeos, sería un honor que se convierta en candidato a la gubernatura el próximo año con o sin alianza, pues garantiza el triunfo electoral de tal magnitud.

DEL ARCHIVERO…

En Ocampo, Tamaulipas, en tiempo y forma, casi desde el inicio de la actual administración municipal, tanto el alcalde, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE y su tesorero ALFREDO BUDARTH fueron denunciados públicamente, pero también ante el Agente Ministerio Público Investigador por la posible comisión de los delitos de falsificación y uso de documentos públicos y privados en perjuicio de la sociedad de ese municipio.

La denuncia la interpusieron miembros de su propio Cabildo, donde se evidenció que el Tesorero Municipal, solapado por el alcalde se negó a mostrar la totalidad de las pólizas para proceder al corte de caja, bajo el argumento de que se encontraban en compilación para ser enviadas a la Auditoría Superior del Estado.

Una vez que se solicitó información al respecto a la ASE, se percataron de que el Tesorero ALFREDO BUDARTH había manipulado algunos de los documentos, donde además, se detectaron firmas apócrifas y mal uso de la información financiera.

A unas cuentas semanas de su salida, ya de que se acabe la gestión municipal estos dos tipos de cuidado han optado salir por la puerta de atrás, dejando un completo desorden en el Ayuntamiento.

En cambio, nos reportan que en varios municipios de la región cañera que incluye El Mante, Xicoténcatl Gómez Farías, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos, el sector salud y la Coepris de ALBERTO TRUJILLO son letra muerta en estos tiempos en que los casos de Covid, de dengue y de otras epidemias se han incrementado de manera escandalosa, dejando muerte y dolor.

Los responsables de velar por la salud de las familias de esta región hicieron a un lado sus respectivas responsabilidades, dejaron de realizar fumigaciones, operativos de sanitización y abandonaron a su suerte a la sociedad.

Ciertamente, se les nota tanto al Dr. ABRAHAM BENAVIDES, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N. 6, y al titular de la Coepris, ALBERTO TRUJILLO como que ya se quieren ir. Sería bueno un cambio en estas delicadas áreas del sector salud. Se requieren personas serias, con capacidad y comprometidas con la salud y el bienestar de las familias.

Por último, y para finalizar con esta columna, ya habíamos comentado sobre la serie de problemas financieros y administrativos que muchos alcaldes y alcaldesa heredarán a sus sucesores a partir del próximo 1 de octubre cuando tomen las riendas de sus respectivos municipios.

En Nuevo Morelos, la alcaldesa que ya va de salida, EUNICE HERNÁNDE MARTÍNEZ abandonó a su pueblo, pues ya no se le ha visto por la presidencia municipal desde que ganó el PAN la elección local.

Y es que según se sabe la alcaldesa EUNICE, quien radica en EU, no comparte ideales con la alcaldesa electa YANETH NÁJERA.

La mayoría de los pobladores de Nuevo Morelos ya quieren que YANETH inicie funciones, pues ante tantos problemas y necesidades que hay en este municipio no cuentan con el apoyo ni respaldo de la alcaldesa que ya va a concluir su gestión, pero quien prácticamente ya no atiende a nadie.

