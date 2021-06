Armando Martínez Manriquez  denuncia robo de boletas a alcaldías

El robo y clonación de boletas electorales denunció el candidato a la Presidencia Municipal de Altamira Armando Martínez, en el Instituto Electoral de Tamaulipas.

El abanderado explicó que su hijo Armando Martínez Luque es presidente de casilla y al acudir por el paquete electoral para el domingo 6 de junio, se dio cuenta de que había un faltante de 100 boletas para la elección de presidente municipal.

Mientras tanto, comentó que para la elección de diputados federales y locales se encontraban completas; aunque ya aparecieron las boletas de alcaldías, puesto que estaban «traspapeladas», esta seguro de que se comete un fraude electoral.

«La clase política de Altamira no entiende que la ciudadanía quiere un gobierno ciudadano yo estoy convocando a una revolución pacifica ante los fraudes electorales, los ciudadanos ya no quieren amenazas, les piden que les tomen fotos a las boletas, entiendan que el pueblo ya despertó, como explicas que no lleguen las 100 boletas» .

» Ya aparecieron según que estaban por ahí, cómo es posible, eso no sucede, las quieren clonar para cometer fraude, pero la clase política no tiene cómo ganar, la ciudadanía ya despertó, la gente esta harta y cuando el hartazgo llega al limite no hay poder humano que lo detenga», citó.

Informó que los representantes legales del Partido Morena interpuso las quejas correspondientes para que se inicie una investigación sobre el verdadero paradero de las boletas, pudiera darse el caso de que haya más paquetes en donde hagan falta y por temor no quieran denunciar.