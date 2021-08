Armando tenía que ser presidente de Altamira

Por Diana Alvarado

Tras dos intentos por ser el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez en las pasadas elecciones del 6 de junio obtiene el triunfo, abanderado por Morena.

Armando empatizó con la filosofía de la Cuarta Transformación: No Robar, No Mentir y No Traicionar al Pueblo. Frases que estamos seguros cumplirá.

Llegará el 1 de octubre y tendrá un Gobierno Honesto, Transparente y Austero, porque el presupuesto será destinado a los que menos tienen.

Resolviendo las necesidades más apremiantes de un municipio carente de alumbrado público, tenencia de la tierra, agua potable de calidad y marcadas fugas de aguas residuales que inundan una ciudad pujante, industrial y de gran impacto a nivel mundial.

Desde ahora Armando Martínez responde a solicitudes como atención médica, medicamentos y trabaja por contar con una ciudad limpia. Porque Armando así es, un hombre capaz de responder a un pueblo esperanzado.

Armando es el presidente electo de Altamira.