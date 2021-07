SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ARMANDO ZERTUCHE FIRME PARA COORDINAR CONGRESO DEL ESTADO

-QUIERE REACOMODO CHAVIRA EN LA 4T

EN EL ESQUEMA POLITICO que vive FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ, ahora no siente lo duro sino lo tupido al querer hacer creer que es un ferviente seguidor de la 4T cuando hasta hace apenas unos meses se alimentaba políticamente y nomas el sabe si hasta económicamente del color azul.

ES LAMENTABLE QUE aún le crean a este individuo que goza y fastidia con sus discursos sin orden y sin identidad propia en cada lugar que lo reciben a quienes maicea.

Tan bajo han caído en realidad algunos simpatizantes de la política que le creen su versión de distorsionar ahora con que también a ex alcaldes y ex gobernadores deben enjuiciarse políticamente como a los ex presidentes que es otro asunto ya autorizado.

Corre con suerte este sujeto venido a menos políticamente, pichicateando ya que lo volteen a ver, a observar como si trajera la voz del pueblo cuando únicamente esta tratando de llevar agua a su molino para agarrar su prebenda política en lo que sigue el 2022.

IMPOSIBLE dicen y señalan ya personalidades de la 4T que le permitirán sentarse engañando a la ciudadanía con su letanía de discurso descuadrado y que muestra una flaqueza ya podrida en su manera de hacer política.

ELECCIONES DE GOBERNADOR EN EL 2022 EN PUERTA

No hay duda que las elecciones del 2022 para gobernador en entidades como son Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo.

Serán elecciones donde se vaya concretando el rumbo que tomará el país camino al 2024.

LAS CANDIDATURAS se resolverán entre el mes de noviembre y diciembre de este año para las gubernaturas y algunos dicen tener en la bolsa la suya.

ARMANDO ZERTUCHE MAS POSICIONADO RUMBO AL CONGRESO

RUMBO AL CONGRESO en la coordinación del grupo parlamentario de MORENA, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI se mantiene mas fuerte que nunca.

Aunque otros compañeros suyos quieren dicha posición de lo que será el control de mayoría diputadil en el congreso del estado de Tamaulipas.

ARMANDO ZERRUCHE tiene en su haber la experiencia, el trabajo político y dentro de la 4T no es ningún desconocido será muy seguro que el amarre político lo tenga desde la dirigencia nacional de MORENA donde manda MARIO DELGADO CARRILLO como presidente del comité ejecutivo donde también trae grillas el reynosense pero donde le harán lo que el aire a Juárez.

COMAPA NUEVO LAREDO BRINDA AGUA DE CALIDAD

Diariamente el personal de Calidad del Agua de este organismo operador, verifica las condiciones del agua que es extraída del río Bravo, para poder dosificar adecuadamente la cantidad de productos químicos que se han de aplicar al vital líquido durante su proceso de potabilización y así cumplir con los parámetros establecidos según la Norma Mexicana para el consumo humano.

“Esta semana el agua ha presentado niveles muy altos de turbidez (hasta 2000 Unidades Nefelométricas de Turbidez -NTU-), por lo que el personal realiza las pruebas de jarras, que consisten en tomar muestras del agua cruda (proveniente del río) a los cuales se les aplican diversas cantidades de químicos con el fin de incrementar la dosis adecuada de los productos químicos utilizados durante el proceso de clarificación y que esta se encuentre en la mejor calidad posible para ser suministrada”, indicó el Gerente General de COMAPA, el Licenciado LUIS MORENO.

Paralelo a ello, se realizan muestreos cada dos horas durante el proceso de potabilización para verificar que la calidad del agua continúe dentro de los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994, en salud ambiental, agua para uso consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización, así como también se realizan purgas de lodos resultantes en áreas de clarificación para que no se vea afectado el proceso.

LA CAPITAL DEL ESTADO SE TRANSFORMARÁ

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, el alcalde electo pondrá la muestra a los últimos alcaldes del momento. XICO GONZALEZ, PILAR GOMEZ, ARTURO DIEZ son ex alcaldes por mencionar a algunos que no supieron estar a la altura de la ciudad capital de Tamaulipas.

EDUARDO GATTAS tiene en sus manos la gran oportunidad de tener a una capital digna de los tamaulipecos. TRAS GANAR La elección constitucional de la presidencia municipal, contar con un aliado como el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR seguro será tenga la oportunidad de hacer lo mejor que quiera las cosas como gran gestor y administrador de la ciudad capital.

ASEGURAN líderes sociales, políticos y de cámaras que el político victorense sabrá manejar las condiciones en que se recibirá el ayuntamiento para lograr su transformación.

JESUS NADER SE ANOTA EN EL PAN

EL Tampiqueño ALCALDE Y LIDER SUREÑO JESUS NADER NASRALLAH, se apunta, levanta la mano para ser precandidato a la gubernatura de Tamaulipas.

CHUCHO como le conocen y dicen los que le tienen la confianza manifiestan que es gente de trabajo, entregado y de acción.

QUE HA TRANSFORMADO a la ciudad de Tampico en una opción de inversión, progreso y desarrollo.

Su equipo se ha conformado por gente joven y dinámica y tienen la oportunidad de trabaja para lo que sigue en el año venidero desde este momento consolidando como el hombre del PAN en el sur de Tamaulipas.

La opción política para salvar al barco azul que navega sin rumbo.

APARECEN LOS ASPIRANTES DE CORAZON VERDE

COMO ES DE ESPERARSE en el partido Verde, tenían que salir los aspirantes a la gubernatura por lo que se pueda ofrecer.

Ahí está ya listo MANUEL MUÑOZ CANO, ex secretario de desarrollo social del estado, ex integrante del PRI y otras cosas más dentro de la participación política de muchos años a pesar de su juventud.

Dijo aspirar a la gubernatura del estado y con ello de ir en la coalición con MORENA estar desde esa esquina del ring jugando la interna para lograr el posicionamiento rumbo a la candidatura de estos partidos.

COEP TAMAULIPAS SE REUNIRA EN LA CAPITAL

EL TRABAJO QUE VIENE desarrollando el Consejo de Organización Estrategia y Participación en Tamaulipas se verá reflejado con una amplia presencia en diversos municipios donde se están preparando la instalación de comités directivos municipales como Méndez, Jiménez, Aldama, Altamira, Tula, Jaumave, Díaz Ordaz, Camargo y Nuevo Laredo por mencionar a algunos.

Dijo lo anterior el secretario de divulgación ideológica del comité directivo estatal CARLOS MALDONADO VALLEJO quien en breve estará entregando la estafeta como presidente del comité directivo local en el municipio de Valle Hermoso ¿

MIENTRAS QUE POR NUEVO LAREDO SU ALCALDESA ELECTA HACE LO QUE LE TOCA

CARMEN LILIA CANTUROSAS ya anda con amplia agenda recorriendo el municipio sin esperar tiempos oficiales y eso le gusta a la ciudadanía.

LA alcaldesa electa por el partido MORENA estuvo en dias pasados con varios de sus compañeros acompañando a las cuadrillas de limpieza en las colonias San José, Zaragoza y Guerrero donde llevaron a cabo amplia limpieza entre recoger ramas, troncos, árboles caídos a consecuencia de las pasadas tormentas y concluyen en que un total de 55 toneladas se han triturado.

DIJO QUE así será como alcaldesa en funciones, pero que la lucha y trabajo social siempre lo ha realizado porque se lo inculcó su padre, su familia que han entregado siempre su corazón por Nuevo Laredo.

Estos residuos servirán para reforestar la composta jabalí y eso dentro de las muchas acciones que estarán realizando en un futuro muy cercano.

EN EL RUMBO DEL MUNICIPIO DE San Fernando mucho trabajo ha venido realizando NESTOR BARRERA a favor de la consulta del primero de agosto en donde se solicita se enjuicien a los ex presidentes de México como marca el manual.

Ha realizado recorridos y visitas a asociaciones, ejidos y comunidades por lo que no hay que perderlo de vista como también fuertemente trabaja ahí el líder de la UGOCM, DON SERGIO MALLOZI que ha sido un líder natural de muchos años a favor de los grupos mas vulnerables.

NUESTRA SOLIDARIDAD

HAGO un espacio para enviar nuestro abrazo solidario a la familia FLORES PEÑA por el deceso del maestro TONATIHU FLORES PEÑA, a su esposa e hijos asi como a sus hermanos ROBERTO Y YAVIN FLORES PEÑA acaecido hace algunos dias deseando una pronta resignación apoyados en la mano de dios todo poderoso.

ASI MISMO EN ESTE ESPACIO aprovecho y FELICITO desde este espacio por su cumpleaños el pasado 9 de julio al maestro ENRIQUE DE LA FUENTE VAZQUEZ, Asi como a la señora ROSA MORENO DE VAZQUEZ; ADVENTO SOSA, Ex presidente de CANACO Reynosa; DAVID VIVIAN VARGAS, CHEPIN IBARRA Y JESUS ELIAS.

ASI como este 10 de julio recuerdo en su natalicio a nuestra abuela materna, NELY FRANCO WADE DE PERALTA; Aprovecho Para felicitar también al maestro y ex diputado local, ROGELIO ORTIZ MAR; ING. DIODORO GUERRA RODRIGUEZ, FRANCISCO ESTRADA, HOMERO MADERA, ANGEL GARCIA RODRGIGUEZ.

Además, este pasado 11 de julio felicito a mi amigo JOSE MANUEL DEL TORO, ERIC MONTALVO, MARCO FLORES, FERNANDO CASTILLO RUBALCAVA, DANTE GUIZA VELA, CESAR CASTILLO, GUILLERMO SOLIS, ALEJANDRO ROSAS, ORALIA MEZ DE RIVERA, NATANAEL FUEMNTES MOLINA, Y ERNESTO CIFUENTES.

Asi como este 12 de julio a los abogados en su dia y en su cumpleaños a MIGUEL FLORENTINO, XAVIER CASTELLANOS, y recordamos en su natalicio a nuestra tia paterna BELEM VIVIAN AVILA acaecida ya hace varios años.

Felicito desde aquí este pasado 13 de julio por su cumpleaños a OSCAR ALEXANDRE LOPEZ, ex diputado local y federal; PASCUAL OLIVARES SAINZ, EMMANUEL GOMEZ ESTEBAN Y al periodista OSCAR PINEDA.

También este 14 de julio felicito por su cumpleaños a HUGO RESENDEZ SILVA, ARNULFO MACIAS, ENRIQUE ARREGUIN, ROBERTO CANTU VARGAS, JOANA MORALES, JOSE ANTONIO TOVAR Y ALAN GILBERTO GARCIA.

Y nos veremos