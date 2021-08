SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ARMANDO ZERTUCHE YA ES EL LIDER DE LA BANCADA MORENISTA EN LA LXV LEGISLATURA

VISITA MARIO DELGADO TAMAULIPAS Y RESUELVE

COMO YA ESTABA ANUNCIADO, ARMANDO ZERTUCHE diputado local por MORENA será el Coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la futura legislatura LXV y Presidente de la JUCOPO, Junta de Coordinación política del congreso de Tamaulipas a partir del 1 de octubre.

LOGRO EL OBJETIVO no solo por la designación nacional de su partido sino por el consenso de mayoría de sus compañeros diputados locales que cerraron filas en torno a su persona.

YA Con la presencia de MARIO DELGADO CARRILLO líder nacional del MORENA en el sur del estado el pasado viernes quedo definido que ARMANDO es la pieza clave para lo que viene.

SERA DESDE EL CONGRESO TAMAULIPECO donde se construirán los cimientos de la cuarta transformación que esta pendiente y que la legislatura que se va en cuanto a los de su partido no entregan muy buenas cuentas que digamos ahí tenemos al traidor de RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ le salió muy bueno el numerito de político para ir a caer a los brazos de los del PAN cuando en realidad ese era el juego político que traía.

Mínimo ha de haber recuperado un billete de lo que invirtió en sus brigadas.

Quisiéramos ver si ahorita en este momento el sigue haciendo la alharaca que traía llevando bingos y cloro y gel asi como hablando puras tonterías en las colonias de Reynosa.

Quisiéramos saber si actualmente el mantiene su oficina de gestoría y ese carisma que decía tener con la sociedad reynosense atendiendo a la comunidad.

ES MUY FACIL DE SABER, pues simplemente NO, el sujeto de marras quedo por los suelos, sin estructura ni mucho menos credibilidad social ni política peo si bien conocido por su carácter de afrentoso.

PUES BIEN, ahí esta ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, preparado, listo para entrar en el debate, conocedor de la política y las causas sociales de Tamaulipas.

El mejor elemento que podría encausar el liderazgo político en el congreso del estado a nombre de la Cuarta transformación.

VA MARIO LOPEZ POR EL RESCATE D ELA JUNTA DE AGUAS DE MATAMOROS

NI DUDA QUEDA que el alcalde reelecto de la fronteriza ciudad de Matamoros va con todo por el rescate total de la ciudad, de sus instituciones que han servidor en esta ocasión al menos en este gobierno estatal a intereses personales, políticos y económicos.

EL ACTUAL gerente GUILLERMO LASH tal vez tenga mucho que decir como el otro gerentucho de mala fama como servidor público RAUL GARCIA que fungió como gerente en el municipio de Rio Bravo contra la voluntad ambos dos de los alcaldes en turno entorpeciendo totalmente las acciones de sus gobiernos municipales.

COMAPA DE RIO BRAVO PASARA AL MUNICIPIO

PASANDO A RIO BRAVO, HOY SE ENCUENTRA al frente EDGAR OLVERA como titular de la gerencia general y cruzan los dedos los empleados de muchos años de esta dependencia en Rio Bravo para que no regrese RAUL GARCIA al frente del organismo paraestatal como también desean que se vaya el lastre que tiene en el comisario flojo y afrentoso que responde al nombre de ALFREDO JUAREZ MALDONADO.

ES QUE EDGAR OLVERA esta haciendo bien las cosas y tiene en sus manos el conocimiento en realidad de los temas de la dependencia pues no es un personaje cínico ni ambicioso y quien sabe que otras hierbas mas como este RAUL GARCIA y ALFREDO JUAREZ.

RAUL nomás le desgarro el proyecto político a MIGUEL ALMARAZ que se quedó con las ganas de ser alcalde cuando la tenía mas papita con el apoyo del gobierno en turno cuando siempre anduvo en la izquierda, pero en fin pensaron que como suplente el ex gerente de comapa podía acarrearle votos cuando ni siquiera el sujeto duerme en Rio Bravo, no conoce, no se entera, no le interesa Rio Bravo en si y ahí están los resultados.

Personajes RAUL Y ALFREDO que hacen bonita pareja como dizque servidores públicos gastándose a montones el dinero de los usuarios riobravenses, pues ninguno es de Rio Bravo ni viven en Rio Bravo por eso hacen lo que quieren.

Muy lamentable ver a un comisario como ALFREDO JUAREZ MALDONADO llegar a las 12 del mediodía a su trabajo que se paga con el dinero de los usuarios de Rio Bravo.

COMO ES POSIBLE que sigan aguantando a este tipo de personajes en el gobierno d ellos vientos de cambio, cual fue el error o la burla que se cometió por parte de los riobravenses para aguantar a estos parásitos del erario gubernamental.

Y es que es muy probable que ahora que gana HECTOR VILLEGAS como alcalde soliciten por la via del congreso se administre el organismo operador de agua y drenaje de la ciudad por el ayuntamiento.

ALGO QUE NO pudo hacer nunca CARLOS ULIVARRI que ya solo le queda pasearse tranquilamente en su suburban que preocuparse por lo que sucede.

Recordemos que le hizo la competencia desde la alcaldía a la COMAPA atendiendo actividades de esta misma en colonias por aquello de levantarse un dinerito extraordinario en temas que competen a la Comisión de agua potable y alcantarillado pero que tampoco atendió RAUL GARCIA en su momento como titular.

A este le interesó -RAUL- que le compraran unos carritos para mandar a los empleados de confianza a fregar a la gente en los módulos habitacionales Azteca, Satélite, Brisas, Riveras entre otros a levantar la cota o hacer arreglos para que siguieran teniendo agua los ciudadanos, amén de arreglar los problemas en otros sectores y donde llegó a meter la mano mire nomas como quedo la obra en calle Jalapa frente a la escuela emblemática de Rio Bravo, La “Alfredo Del Mazo”, un mugrero, una porquería de obra que jamás nosotros los habitantes pudimos tener una calle correcta.

NO LO PIERDAN DE VISTA

AL DOCTOR ALFONSO DE LEON PERALES, no hay que perderlo de vista, su presencia como líder sindical a nivel nacional le puede abrir la puerta para aspirar a la presidencia del comité ejecutivo nacional del SNTISSSTE, ha sido dirigente político sindical desde hace muchos años en su clínica ISSSTE Reynosa asi como a nivel estatal integrante del comité estatal y secretario general de la sección XXXIII dando excelentes resultados.

EN LA ELECCION QUE SE avecina para renovar la presidencia del sntissste no dude que el médico ALFONSO DE LEON PERALES quien también simpatiza con la Cuarta transformación ha sido diputado local en dos ocasiones y excelente funcionario público.

MAGDALENA PERAZA OTRA VEZ

AHÍ TENEMOS A LA maestra y ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA que juega a la política nuevamente desde la representación del gobierno del estado de Tamaulipas en la zona sur donde recibió nombramiento del gobernador FRANCISCO GARCIA y con esto se trepa nuevamente al tren revolucionario para la elección del 2022 donde sin duda le encargan ya la coordinación de operación política sea quien sea el candidato panista GERARDO PEÑA, JESUS NADER su paisano o CESAR VERASTEGUI OSTOS pues no hay nada para nadie aunque parece que el tampiqueño empieza a tener la bendición del comité nacional del PAN mas no la del estatal donde LUIS RENE CANTU el sujeto que dice al dirigir al PAN Tamaulipas le alza la mano a CESAR VERASTEGUI y se conoce que sus dias como dirigente político del partido están contados asi que no le ayudara en mucho a CESAR VERASTEGUI ese apoyo.

FORTALECE BOCK COLECTIVO 7 INTERNACIONAL

EL TRABAJO realizado por el líder estatal ROMAN BOCK del colectivo 7 Internacional, ha venido sentando las bases y para ello ya abrió oficinas en la capital del estado.

Es un organismo sonante y pensante en los problemas de los migrantes donde mucho ha trabajado en el tema el sureño ROMAN BOCK que emigró definitivamente de aquellos lares a la capital del estado para lo que se pueda ofrecer en el tema político social que se avecina.

Muy aparte de ello, COLECTIVO 7 Internacional, tiene sus oficinas en pleno Blvd. López Mateos donde ya personal calificado, atiende las gestiones de los que en diferentes puntos del estado se han acercado al liderazgo social que tiene ROMAN.

ENVIO mi felicitación este 22 de agosto a EDWIN MARTINEZ, LUIS ENRIQUE GUZMAN CARDENAS, amigo de muchos años; ALBERTO HERNANDEZ GALLARDO que ahora milita en MORENA con un gran historial en las lides políticas.

Asi como también felicito a FILIBERTO LOPEZ ADAME, dirigente sindical del STIE sección 125¸ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA, amigo comunicador de muchos años; FRANKIE LOPEZ, como también felicito a los bomberos en su dia Y a HECTOR O. VILLARREAL.

Como este pasado 23 de agosto recordamos en su natalicio al periodista FELIPE RAMOS quien hace unos dias se nos adelantó en el camino de la vida. De la misma manera, felicito por su cumpleaños a LAURA GONZALEZ, MARIO SEGURA, MARCELA GALLARDO, CARLOS BELTRAN, ANGEL BRIONES, RAUL LUEVANO SANTOS, JESUS RENDON GAMBOA, ENOCH CASTELLANOS PEREZ, OSCAR CASTILLO TORRES, ANGEL CARREON ZUÑIGA Y QUINTIN TEJEDA ROON.

También felicito este 24 de agosto Al ing. JAIME IZAGUIRRE RODRIGUEZ, RODRIGO NAJERA, ALBERTO SALAZAR, RAMIRO ARANDA MALDONADO, FRANCISCO TAMAYO, ALEX QUINTERO SALAS Y OSWALDO LOYA HERBER.

Y NOS VEREMOS.