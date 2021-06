EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Arranca la “cacería”

*- Cae Director de Sedesol municipal

*- Reacciona Maki y acusa a Cabeza

*- Reynosa, un polvorín en el estado

*- Pa’cabarla: ‘disparo’ del Covid-19

Como en la “Crónica de una muerte anunciada” del laureado nobel colombiano Gabriel García Márquez: en Tamaulipas “todos sabemos” que la elección del domingo puede teñirse de sangre.

… Y que ya hay pistas en ese sentido:

El arresto del Director de SEDESOL del Ayuntamiento de Reynosa, ROBERTO RODRÍGUEZ, como presunto responsable de delitos electorales según boletín de la Fiscalía General de Justicia del estado, es la primera gota de gasolina sobre la hoguera potencial que representa Reynosa en entorno estatal.

Horas antes de que la Fiscalía cabecista “boletinara” el arresto del funcionario de primer nivel del gobierno municipal de Reynosa, la alcaldesa MAKI ORTIZ había denunciado en redes sociales lo que en principio interpretó como un “levantón” por parte de la policía especial del gobernador, los GOPES:

MAKI había dicho que oficiales de esa corporación habían detenido a su colaborador, y se lo habían llevado con dirección a ciudad Victoria.

Y de lo que le sucediera a ROBERTO –adelantó MAKI–, el único responsable sería, (acusó la alcaldesa de Reynosa sin el menor titubeo), el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Pero, ¿cuántas violaciones al Código electoral se han suscitado en Reynosa ya, sin que hasta ahora se haya visto mayor presencia de la Guardia Nacional para impedir una tragedia mayor; o que la Fiscalía Especial haya procedido en consecuencia?

Morena tiene documentadas hasta la saciedad, con fotografías y videos en flagrancia, decenas de delitos electorales perpetrados por el PAN, pero para el Movimiento de Regeneración Nacional la justicia tamaulipeca no es tan expedita como lo fue en el caso de ROBERTO, quien podría ser procesado sin derecho a fianza.

En este contexto, Reynosa es solo la mecha del polvorín que amenaza con estallar en Tamaulipas, pues mientras –desde otra vertiente–, el gobernador trata de eludir las acusaciones de la federación por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, sus compañeros de partido que contienden por las 43 alcaldías, las 22 diputaciones locales y las 9 federales, intentarán un “Día D” victorioso, para lo cual tendrán que innovar tretas y maquinaciones –es decir, torcer la ley–, para que les cuadren los números, pues todas las encuestas apuntan a que Morena ganará Tamaulipas.

Y Reynosa es, por supuesto, el objetivo prioritario del gobernador, no solo porque es su casa y su cuna política, sino porque, de cara al 2022, parece un hecho que Morena ganará la gubernatura el año que entra, de modo que el inquilino del Tercer Piso necesita “Su-Casa” para operar rumbo al 2024.

De ahí que ya esté en marcha el Operativo de Estado para “cazar” a sus adversarios políticos, en cuya acción el gobierno cabecista ya hasta reactivó su oficina de Comunicación para dar santo y seña, como lo hizo con ROBERTO, a cuya fotografía cubrió de los ojos con una banda oscura, como se hace con los delincuentes.

(FRANCISCO debería maliciar que con la vara que mida)…

Bajo este escenario, el futuro de CABEZA DE VACA se ve difícil, pues comparezca hoy o lo haga mañana –es decir, antes o después de la elección de este domingo–, el gobernador tendrá que dar la cara ante la justicia y responder a sus cargos, pues el trabajo de investigación de su fortuna y sus bienes fue perfectamente documentado por dos de los hombres más capaces y de mayor confianza del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: el Fiscal General ALEJANDRO GERTZ MANERO y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO.

Ni qué decir del presidente de la Sección Instructora de la Cámara de diputados, el veterano luchador de izquierda PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, quien hizo un trabajo limpiecito para desaforar al gobernador.

Todo este antecedente provocará que el Ejecutivo intente –como ya lo está haciendo desde ahora–, implementar un Operativo de Estado para retener la mayoría azul en el Congreso local –pues en ello le va su carrera de futuro–, amén de los 31 Ayuntamientos que ya tiene en su poder.

Pero, el hecho de que Morena, el partido del Presidente, esté de por medio, le dificultará la maniobra.

Le toca a usted, amigo lector, guardar la calma y emitir su voto este domingo: hágalo sin temores. Cruce el emblema que más se ajuste a sus convicciones y espere el resultado.

Deje que los demás se peleen por el poder.

Usted vote… y hágalo libremente

Y esté atento, porque en las próximas 72 horas sucederán muchas cosas que impactarán el escenario social y político de Tamaulipas.

Y cuídese. Cuídese usted y los suyos, mientras salimos de este laberinto.

Los nuevos contagios indican que la mayor parte se registró en Reynosa.

Así que, a tomar todas las precauciones del caso.

ELIMINAR CACHARROS

Y EVITA EL DENGUE

A propósito de Reynosa, el Gobierno Municipal hace un llamado a toda la población, invitando a que eliminen todo posible criadero de mosquitos y evitar que las constantes lluvias eleven los contagios de Dengue.

La Alcaldesa de esta ciudad hace un exhorto, una vez más, a mantener limpios los patios y en caso de almacenar agua dentro de la vivienda, que se mantenga tapada y no sea fuente de reproducción del mosco Aedes Aegypti.

Destacó la Presidente Municipal, la importancia de que la comunidad participe en las brigadas de descacharrización, entregando a los trabajadores de Servicios Públicos Primarios y de la Secretaría de Salud, los objetos inservibles.

Lava, Tapa, Voltea y Tira, las cosas que puedan acumular agua para evitar que el Dengue se convierta en epidemia, manteniendo volteados los recipientes que no se usan, lavando tinacos y cisternas, además de desechar apropiadamente los cacharros.

(-Entreparéntesis: En su reporte diario sobre el estado de la pandemia, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 115 nuevos casos de COVID-19 y 12 fallecimientos, por lo que reiteró el llamado a proteger a los más vulnerables a un contagio.

“Insistiremos todos los días en la importancia de utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y evitar salidas innecesarias para disminuir la cadena de transmisión del virus” dijo. La titular de la SST precisó que con los nuevos casos, la cifra oficial en el estado es de 55,503 positivos, de los cuales 49,300 se han recuperado y 5,158 han perdido la vida-).

CIERRES Y ROSTRO

TRIUNFALISTAS

Al margen de lo que digan las encuestas, Tamaulipas vivió ayer su último día de proselitismo, en cuyo tránsito todos los candidatos, sin excepción, manejaron versiones alegres respecto a su perspectiva de futuro.

Sin excepción.

Aunque los hechos contantes y sonantes de algunos municipios –al margen de las encuestas, decimos, porque las encuestas “posicionan” a quien las haya pagado, no al mejor–, den una imagen clara y precisa de quienes gozan de mejor posicionamiento ciudadano.

No es tiempo legal de decir aquí quién, a juicio nuestro, lleva la delantera, porque eso ya lo precisamos en el curso de nuestras últimas colaboraciones.

Sirva este preámbulo para hacer una muy breve –¡y última!–, referencia de las campañas, pues estamos escribiendo este columna a la cinco de la tarde de este miércoles 2 de junio, y no estamos incurriendo en una violación a las leyes electorales.

CARLOS, LA

GENTE LO ACLAM A

Una multitud vibrante de emoción recibió en la colonia Benito Juárez, a su candidato a la Presidencia Municipal, el que ha estado al servicio de los más necesitados, de los ancianos, de las familias, de los deportistas y de los niños, CARLOS PEÑA ORTIZ, el más preparado y más querido de los reynosenses.

Enérgico, valiente, dijo a sus miles de seguidores: «Vamos a estar luchando 40 días contra un gobernador bandido y sus compadres, que quieren quedarse en el poder para seguir saqueando a nuestro municipio, pero este 6 de junio nos corresponde a nosotros ponerles un hasta aquí».

Eufóricos los jóvenes, los padres de familia, todos, entonaron su coro de esperanza ¡Moreeenaaa, con CARLOS, con CARLOS, con CARLOS, Morena, Morena, Morena!

OLGA SOSA: “HAREMOS HISTORIA

CON UN TRIUNFO CONTUNDENTE”

Mientras que en Tampico, con el apoyo de la gran mayoría de los tampiqueños, miles de personas que la recibieron en sus casas y que le manifestaron su confianza incondicional para ser la próxima presidenta municipal, OLGA SOSA RUIZ concluye actividades como candidata este miércoles 2 de junio con la convicción de haber llevado un mensaje con las mejores propuestas.

Durante este periodo la candidata de la Cuarta Transformación llevó su mensaje porque Tampico es tierra de gente trabajadora, que lucha todos los días por salir adelante y por lo tanto requiere de un gobierno que sea su aliado para superar los retos que ha dejado encima una pandemia con sus consecuencias económicas y el cierre de cientos de negocios que no han recibido el apoyo para reiniciar actividades.

Olga Sosa puso énfasis especial en su propuesta para apoyar a las madres solteras, becas para uno de cada 2 estudiantes, microcréditos municipales, cuadro básico de medicamentos para todos los tampiqueños y tampiqueñas que carezcan de algún esquema de salud y por supuesto, una atención especial para los adultos mayores con servicio médico de geriatría.

“LA BORREGA” DEJA EN

EL SÓTANO A IVETT

Y en Matamoros, una última medición realizada por la empresa Massive Caller, dio a MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega” una inalcanzable ventaja de 2w0 puntos sobre su adversaria delk PAN, IVETT BERMEA, pues MARIO se posicionó con una ventaja de 42.5 %, mientras IVETT alcanzó solo 21.5 puntos, en tanto que el priista obtuvo solo un 8.8 por ciento.

Esta medición, dada a conocer en tiempos permitidos por el Código electoral, dio una idea clara del desenlace electoral que tendrá Matamoros en las urnas constitucionales

RIVAS: “QUEDA CLARO, EN NUEVO

LAREDO YA GANÓ EL PAN”

De otro lado, Nuevo Laredo está listo para que YAHLEEL ABDALA sea la próxima Presidenta Municipal, aseguró ENRIQUE RIVAS, candidato a Diputado local por el Distrito Uno, en el gran cierre de campaña del Partido Acción Nacional (PAN).

Ante más de 12 mil personas reunidas en la Explanada Independencia, la fórmula ganadora panista encabezada por YAHLEEL se presentó para este espectacular cierre que fue amenizado por el grupo musical «Costumbre».

“Pésele a quien le pese, Acción Nacional vamos a ganar y vamos a ganar porque en el País los mejores gobiernos calificados municipales son de Acción Nacional, los mejores gobiernos calificados de gobernadores son de Acción Nacional, porque tenemos respuestas, tenemos visión, estamos preparados los 5 candidatos del PAN, hemos sido victoriosos en elecciones pasadas, nosotros sí sabemos cómo”, subrayó el candidato.

ASEGURAN TRIUNFO DE

GERARDO PEÑA EN REYNOSA

Vuelvo a Reynosa para compartirle que, a casi 60 días de campaña, GERARDO PEÑA FLORES agradece el respaldo de las familias del Distrito 09 y de aquellas personas que se sumaron a este proyecto de Acción Nacional, con quienes pacta el triunfo en favor de Reynosa.

En esta recta final, el candidato a la diputación federal sin descanso y sin bajar la guardia se mantiene recorriendo cada espacio y cada rincón de este distrito en el cual le abren las puertas para hacer compromisos y contribuir en sus propuestas que se encaminan a construir un mejor Tamaulipas.

Asimismo, el virtual ganador para representar al Noveno Distrito Electoral en el Congreso de la Unión, agradece a las mujeres y hombres que lo han acompañado y se han unido a este equipo que va rumbo a la victoria el próximo 6 de junio.

CON EL TRIUNFO DE

CHUMA, ¡GANA REYNOSA!

En contraparte, el candidato del PAN a la Presidencia municipal, JESÚS MA. MORENO, CHUMA, declaró que su administración será ampliamente incluyente y que atenderá las demandas de todos los sectores de la sociedad.

Reiteró que el próximo gobierno municipal estará integrado por las mejores mujeres y los mejores hombres para atender de la mejor manera los retos que enfrenta una ciudad tan dinámica y con tanta población como Reynosa.

“Yo he dicho siempre a los técnicos, a las personas que saben, los voy a hacer amigos, y no que a los amigos los hagamos técnicos; es la ciudad más grande del estado y no estamos para experimentar o gobernar con ocurrencias”, dijo CHUMA.

Tras cuarenta y cuatro días de haber recorrido las calles de Reynosa, y en la recta final de las campañas electorales, el candidato del PAN se manifestó satisfecho de la oportunidad de haber dialogado con miles de familias.

CHUCHO: TAMPICO YA DECIDIÓ

POR CONTINUIDAD EL DESARROLLO

Vuelvo a Tampico para mencionar que, al continuar con las reuniones sectoriales, el candidato del PAN a la Alcaldía de Tampico CHUCHO NADER aseguró que el próximo domingo 6 de junio la ciudadanía tampiqueña votará por la continuidad y el desarrollo de un proyecto que, dijo, ha dado buenos resultados en materia de desarrollo urbano, servicios públicos, seguridad, modernización de la infraestructura municipal y bienestar social.

El abanderado de Acción Nacional agradeció el respaldo y las múltiples muestras de cariño que recibió durante los más de 40 días de campaña y subrayó que en esta, se visitaron todos los sectores de la ciudad llevando una propuesta constructiva, positiva y de unidad.

«Los tampiqueños estamos convencidos que trabajando unidos podemos lograr la transformación y el desarrollo», expresó.

ENTREGA UAT EN MATAMOROS

GENERACIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS

Por último, la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo la ceremonia virtual de graduación de los alumnos de la carrera de Médico Cirujano pertenecientes a la generación 2016-2021.

En representación del Rector, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, el Director del plantel, Dr. PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ, dirigió a los egresados un mensaje de felicitación, en el cual reconoció el esfuerzo que realizaron para concluir su formación profesional a pesar de todos los desafíos y retos que se les presentaron por la contingencia sanitaria.

Agregó que vienen tiempos de entrenamiento en el internado y servicio social, que serán solo un peldaño más en su vida profesional, y los exhortó a seguir preparándose para ser especialistas y a reafirmar en ello la calidad de la educación médica que les ha brindado la Universidad.

El Director de la Facultad de Medicina de Matamoros extendió su felicitación a los padres de familia por apoyar incondicionalmente a sus hijos para que lograran esta importante meta en sus vidas.

Por su parte, el catedrático y padrino de la generación 2016-2021, Dr. ALBERTO AMADOR MOTA ALVARADO, reconoció también a sus jóvenes ahijados, porque han demostrado capacidad, disciplina y entrega, recordándoles que inician la etapa más noble de la medicina, que es el servicio y atención a sus pacientes.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.