ARRANCAN CAMPAÑAS ELECTORALES ¿QUIEN GANARA?

RIGO RAMOS, NO PARTICIPA EN LA CONTIENDA NINGUN PARTIDO LO ACEPTO.

Hoy, lunes arrancan las campañas en medio de una pandemia y crisis económica para elegir 43 presidentes municipales, síndicos, regidores 22 diputados locales y sus suplentes, sumando 6 568 personas que están buscando un cargo de elección popular de los cuales la mitad son mujeres, respetando la igualdad de género en los partidos políticos como señala la ley electoral.

Son tantas las mujeres que participan en la contienda electoral que hasta parece concurso de belleza pero no, van a buscar el voto popular de las gentes y lo harán mediante largas caminatas gastando suela y sudor en los días candentes de verano.

Se suman a la campaña para escoger a 9 diputados federales que iniciaron campaña desde el pasado 4 del presente mes.

El platillo fuerte es obtener la mayoría en la cámara de diputados, el grupo opositor a Morena y LOPEZ OBRADOR, harán cuanto sea necesario para alcanzar la mayoría. Se suman PRI, PAN y sus aliados.

En los pronósticos anteriores el marcador MORENA 6, PAN 3 PRI cero.

En las campañas locales para presidentes municipales y alcaldes programaron ya sus actos de campaña.

Algunos harán en los primeros minutos del lunes 19, en tanto que otros esperaran mañana para realizar los actos políticos del inicio de actividades proselitistas.

Partido de MORENA, el candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ, iniciara la cuarta transformación en su comité de campaña por el bulevar Morelos en punto de las cero horas del 19, acompañado de los candidatos a diputados locales, CARLOS OVIDIO GARCIA, 4º distrito, MARCOS GALLEGOS, 5º distrito, MAGALY DEANDAR, 6º distrito y HUMBERTO PRIETO HERRERA 7º distrito.

Partido Acción Nacional, el candidato del PAN, JESUS MARIA MORENO IBARRA CHUMA, iniciara su campaña en la explana de la UAT, junto con los cuatro candidatos a diputados locales.

Partido Movimiento Ciudadano a partir de las 8am en la casa ciudadana con el candidato JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, los candidatos a diputados locales que por la tarde inician actividades en sus distritos como el caso del candidato del cuarto distrito, LUIS ESPINO, en la plaza de la colonias reservar territorial.

Partido PRI, el partido Revolucionario Institucional el comité municipal del partido donde la presidenta, OLGA GARZA RODRIGUEZ, ofrecerá conferencia de prensa para dar a conocer el arranque de la campaña de los candidatos a presidente municipal y diputados locales.

De los otros candidato, YARE DE BARAJAS, del partido Encuentro solidario PES, BELTA MENDOZA, PRD, CARLOS A GONZALEZ, PVEM, partido Redes sociales progresistas y FRIDA GARCIA partido de Fuerza por México, harán en distintos horarios de este días como marca la ley electoral en Tamaulipas.

De todos estos candidatos con sus respectivos partidos salen a la arena electoral para ofrecer sus mejores propuestas.

¿Quién ganara? en esta contienda electoral que tendrá una duración el 2 de junio y el 6 se definirá con el voto ciudadano el ganador.

En otro orden de ideas, el fallido candidato de Morena para la presidencia municipal, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑES, desde que fue descalificado por el partido guindo, hizo demasiado ruido mediático que para antes que iniciaran las campañas vendría en la boleta de uno de los partidos políticos, termino la fecha y hasta la fecha todos los partidos políticos lo rechazaron.

El último intento que hizo RIGO RAMOS, fue con el partido Verde y el PES, pero su dirigente estatal en conferencia de prensa desmintió y señalo que su candidato es CARLOS A GONZALEZ y no habría ningún cambio.

En cuanto al partido encuentro solidario PES, CARLOS RAMIRES, dirigente municipal declaro que no aceptaron el registro que pidió.

Por lo tanto RIGO, al no encontrar partido queda fuera de la contienda como candidato. Le falto pedir registro al PUP del profesor Torres, pero como ya no existe ya no le queda donde.

En otro tema, quien gana confianza y respaldo de las familias Reynosenses es candidato del PAN, GERARDO PEÑA FLORES, que mantienen la esperanza de mejores servicios y calidad de vida con representantes que además de escucharlos cumplan las promesas que se hacen cuando salen por el voto, así se lo han manifestado al candidato del noveno distrito electoral en Reynosa, durante los recorridos que hace por territorio y saluda a todos los ciudadanos.

Con más fuerza y creciendo va GERARDO PEÑA, a la diputación federal por el 9º distrito federal en Reynosa.

Cambio de tema, el partido Acción Nacional está convocando a conferencia de prensa al filo del mediodía y estará presidida por su dirigente estatal LUIS CACHORRO CANTU GALVAN, donde estarán todos los candidatos tantos alcaldes, diputados federales y locales.

