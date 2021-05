EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Arrancan clases presenciales

*- Plan piloto en 8 municipios

*- Docentes, con Carlos Peña

*- Gerardo, “la mejor opción”

Tamaulipas iniciará un Plan Piloto con el inicio de clases presenciales en instituciones educativas, en ocho municipios donde el semáforo epidemiológico está en verde.

El Periódico Oficial publicó ayer martes el decreto emitido por el gobierno del Estado, referente al regreso gradual a las clases presenciales en las escuelas de Tamaulipas, de acuerdo a la situación que prevalece por la pandemia generada por el virus de COVID 19.

El retorno a clases presenciales empezará con un plan piloto en 8 municipios de Tamaulipas: Méndez, Ocampo, Gómez Farías, Palmillas, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo y Aldama, los cuales se encuentran hasta la publicación del acuerdo en semáforo epidemiológico verde.

El acuerdo gubernamental informa que se instruye a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación para que, a través del Comité Técnico en Salud, se emitan los lineamientos y protocolos necesarios para asegurar que la fase piloto para el regreso gradual a las escuelas de una manera, responsable, voluntario y seguro.

Este protocolo, incluye los municipios y nombres de escuelas que se irán incorporando al regreso a clases con modalidad presencial o escuelas que debieron haber atendido el registro voluntario de la convocatoria respectiva

Este acuerdo gubernamental entrará en vigor este martes 25 de mayo, sujetándose a modificaciones tomando en consideración circunstancias que prevalezcan en el avance, propagación, o evolución del COVID-19.

INVITA MUNICIPIO A ADULTOS

50-59 Y EMBARAZADAS A VACUNARSE

Por asociación temática,¡ el Ayuntamiento de Reynosa informa que hoy miércoles 26 de mayo, las personas de edad entre 50 y 59 años y embarazadas, pueden acudir a uno de los 4 centros de la Estrategia Conjunta de Vacunación anti COVID-19, a partir de las 8:00 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde, correspondiendo a quienes su primer apellido inicia con las letras, F, G, H, I, J y K y rezagos del día anterior.

Es importante que para acudir a la primera aplicación, consulten ubicación y los sencillos requisitos a cumplir para ser beneficiarios de este programa nacional, de carácter público y ajeno a cualquier partido político, cumpliendo las disposiciones sanitarias del uso de cubrebocas y sana distancia. El día jueves 27 toca el turno por iniciales L, M, N, O, P y Q.

[-Entreparéntesis: Al presentar el informe sobre el estado de la pandemia de COVID-19 en Tamaulipas la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 80 nuevos contagios y 10 fallecimientos asociados a la enfermedad. Con ellos, la cifra oficial al 25 de mayo de 2021 es de 54,798 positivos, de los cuales 48,689 se han recuperado y 5,065 han perdido la vida. La titular de la SST reiteró su llamado a no bajar la guardia y seguir recomendaciones como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y quedarse en casa el mayor tiempo posible, incluso quienes han sido vacunados-].

MAESTROS, CON CARLOS PEÑA,

POR UN GOBIERNO DE PROPUESTAS

En Reynosa, por cierto, al acudir con docentes a una reunión como invitado de honor, el candidato a presidente municipal por Morena y PT, CARLOS PEÑA ORTIZ, declaró ante otro amplio grupo de Maestros: «Creo firmemente en los programas sociales, porque son realidades que se están viviendo»,

«El gobierno que queremos crear es de consensos, de sumar», prosiguió ante el aplauso espontáneo de más de un grupo de 100 Maestros reynosenses, que día a día se esfuerzan por contribuir a la formación de niños y jóvenes, con enseñanza y valores.

Este grupo representativo del magisterio expuso sus carencias, entre ellas la falta de personal de intendencia, lo que ya tiene como compromiso el candidato a la alcaldía para dotar de conserjes a todas las escuelas con pago del Ayuntamiento que el presida en el 2021-2024.

Además de proponer los Profesores reunidos este lunes 24 de mayo y que son parte de los miles ya sumados a Morena y PT, ofrecieron su voto unánime a los candidatos morenistas.

«Tenemos varios programas piloto especialmente en las zonas irregulares pero queremos que se conviertan en una realidad no sólo en Reynosa sino en todo Tamaulipas», aseguró CARLOS a los mentores.

La candidata a Diputada Local, CASSANDRA DE LOS SANTOS, acompañó al abanderado de la coalición Morena-Partido del Trabajo invitando a los anfitriones a votar el próximo 6 de junio por la fórmula que representa la transformación y y la esperanza de los tamaulipecos.

«Toquen la puerta de quienes piensan diferente y digan por qué conviene Morena a los reynosenses y el 6 de junio empecemos a transformar a Tamaulipas», dijo CARLOS PEÑA ORTIZ.CON OLGA SOSA, TAMPICO SERÁ

UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Vuelvo a Tampico para compartirle que la candidata a la presidencia municipal, OLGA SOSA RUIZ, anunció que bajo su gobierno, se impulsará la asignación de apoyo con becas a estudiantes y maestros activos, así como el fortalecimiento de la infraestructura educativa en los más de 150 planteles escolares, como parte de un programa integral por parte de la Cuarta Transformación.

En Tampico hay 57 mil estudiantes de escuelas públicas, de los cuales 32 mil corresponden a educación básica y de ellos no todos reciben apoyos estatales o federales; el municipio en consecuencia pensará en ellos, señaló la candidata de Morena Olga Sosa.

La candidata a la presidencia municipal señaló que se trabajará de manera intensa en la conformación de una agenda de trabajo de la mano con maestros y padres de familia, que responda a las necesidades de la educación en Tampico, y con la cual, se evite la deserción y abandono escolar.

Al hacer un recorrido por la colonia Jesús Elías piña donde viven cientos de familias, OLGA SOSA precisó que esta es una de las grandes preocupaciones de las jefas de familia, porque una vez que estén dadas las condiciones de salud necesarias, sus hijas e hijos podrán volver a los salones de clase pero esto conlleva también dar mantenimiento a las escuelas.

A escasos días de concluir la campaña, la ciudadanía ha manifestado en diferentes sectores su respaldo para que OLGA SOSA RUIZ sea la próxima presidenta municipal de Tampico y emprender juntos una cruzada a favor de la educación donde los padres de familia tengan una participación activa porque en Tampico todos los programas contemplan la participación activa de la sociedad civil, en lo que sería un gobierno abiertamente ciudadano en contacto directo con los tampiqueños

CLAUDIA PRESENTA PROYECTO

PARA TRANSFORMAR TAMAULIPAS

Lo que nos recuerda que, la candidata a Diputada Federal por el Distrito IX, CLAUDIA HERNÁNDEZ, dio inicio a una semana de intenso trabajo y compromiso, con su estrategia de acercamiento a la gente y el intercambio de ideas que la apuntalan cada vez más como la indiscutible ganadora en las próximas elecciones del 6 de junio.

“Soy mujer de retos y estoy aquí para cumplirlos”, manifestó la morenista CLAUDIA HERNÁNDEZ en su primera reunión con los vecinos de la Col. Puertas del Sol, a quienes agradeció su importante apoyo, asegurándoles que está dispuesta a ser su voz para exponer las carencias y principales necesidades, poniendo en juego su experiencia para favorecer los programas sociales que fortalezcan el desarrollo de los tamaulipecos.

El tiempo de la campaña se acorta pero la decisión de servir a su estado le motiva para cumplir la agenda prevista, aportando el extra en aras de una mayor comunicación con la ciudadanía, casa por casa, estrechando la mano de sus paisanos, porque como ella afirma: “ahí está el valor de Reynosa, en los hombres y mujeres que le dan vida a nuestra querida ciudad”

Por la tarde se dirigió a la Col. Del Maestro, donde recorrió sus calles y saludó con agrado a padres, madres y jóvenes que le devolvían una sonrisa, contentos de verla en sus hogares, agradecidos por su presencia, confirmando su voto y aprobación para que sea su próxima Diputada Federal.

CLAUDIA HERNÁNDEZ también dedicó su atención a las jefas de familia, mujeres que son columna vertebral de sus hogares, que saben de gestión y compromiso, dejándoles ver que son pieza clave para el gran cambio que se avecina, para la realidad que ha estado callada y que muy pronto habrá de iluminar a Tamaulipas. “Vivo aquí y vamos juntas en esta aventura que es la vida. Las invito a ser valientes y reconocer que como pueblo y con su voto: ustedes mandan”, pronunció con emoción ante el grupo de vecinas.

“Por nuestras familias y por Reynosa, estamos listos. Sigamos unidos, con esperanza y gratitud porque JUNTOS HACEMOS HISTORIA”, concluyó HERNÁNDEZ, disponiéndose a continuar sus actividades.

SUMA CHUMA A MÁS

SIMPATIZANTES Y ADHESIONES

De otro lado, deje decirle que, al recibir el respaldo de una nueva corriente de Morena, el candidato del PAN a la Presidencia municipal, JESÚS MA. MORENO, CHUMA, reiteró que su administración escuchará todas las voces para gobernar y alcanzar el progreso de Reynosa.

CHUMA agradeció la confianza depositada en él y los candidatos de la fórmula del PAN, y se comprometió a no defraudar a quienes, al igual que él, cuentan con una visión clara de lo que requiere la ciudad para generar mejores condiciones de vida para las familias que aquí residen.

«En este proyecto ganador todos son bienvenidos, todos vamos a gobernar, va a ser un gobierno abierto, un gobierno de mejora permanente que va a trabajar con las mejores mujeres y los mejores hombres», apuntó CHUMA.

JUAN FABILA GONZÁLEZ, fundador de MORENA en Reynosa y representante del Movimiento Monrealista en la ciudad, dijo que los integrantes de esta corriente se vieron muy sorprendidos por las decisiones tomadas por la dirigencia de ese partido.

«En este momento, era necesario hacer público nuestro reconocimiento a las personas, a los candidatos que eligió el PAN en nuestro municipio, empezando por CHUMA», dijo FABILA GONZÁLEZ, quien reconoció la capacidad de todos los integrantes de la fórmula panista.

El grupo representado por FABILA, se une a las expresiones de morenistas manifestadas en las más recientes semanas a favor de CHUMA y los candidatos del PAN en Reynosa.

PIDE RIVAS VOTAR

3 DE 3 POR EL PAN

En Nuevo Laredo, entre tanto, ENRIQUE RIVAS, candidato del PAN a la diputación local por el Distrito Uno, pidió a la ciudadanía emitir su voto de manera correcta en las tres boletas que se entregarán a cada elector el 6 de junio.

RIVAS dejó en claro que los candidatos y candidatas del PAN tienen la experiencia y saben gobernar… Todos ellos han salido victoriosos en elecciones pasadas.

“Al llegar a las urnas el domingo 6 de junio a cada elector le entregarán tres boletas, una para Presidenta Municipal, otra para la diputación federal y una más para la diputación local”, explicó.

Pidió el voto para los candidatos del PAN, quienes son los únicos con propuestas concretas

“Marcar las tres boletas en el espacio correspondiente a los candidatos del PAN serán votos para seguir creciendo, ni un paso atrás”, agregó.

Recalcó que es importante acudir a las urnas con un marcador o pluma, así como usar cubrebocas, pero sin logotipos de partidos

En los últimos días ENRIQUE RIVAS hizo una pausa en sus actividades de campaña para realizar, junto con su equipo, acciones de apoyo para las familias que se vieron afectadas por la tormenta de la semana pasada.

GARANTIZA YAHLEEL MEJORAS

EN SALUD E INFRAESTRUCTURA

Por asociación temática, deje decirle que los temas de salud y la construcción de una guardería son de las principales necesidades que tienen los neolaredenses, y a la vez son temas prioritarios de la candidata a la presidencia municipal, YAHLEEL ABDALA CARMONA, y que están considerados para realizarse en su primer año de gobierno.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, durante su gobierno, la atención a la salud será una prioridad y es por eso que construirá la primera clínica municipal de salud donde atenderán médicos especialistas todos los días de manera gratuita y contará con un banco de medicamentos para que lleven su tratamiento correcto y mejore su salud.

Durante su plática con trabajadores de la funeraria Vázquez, la candidata panista también expuso su compromiso de construir una guardería de 24 horas y apoyar a todas las madres que necesiten el servicio al no tener dónde dejar a sus hijos durante su horario laboral, ya sea nocturno.

“Les aseguro que no van a encontrar mejor defensora de Nuevo Laredo que una servidora, conozco hasta el lugar más recóndito de la ciudad, aquí he estado siempre y de verdad, cuando he tenido que defender lo he hecho con toda la determinación y el coraje que a veces se necesita para exigir lo justo, con esa visión es con la que vengo para ser presidenta municipal”, agregó la candidata.

ESCUCHA IMELDA REPORTES

EN COLONIAS MILITAR E HIDALGO

A propósito de Nuevo Laredo, IMELDA SANMIGUEL, candidata a Diputada local por el Distrito II, acudió a las colonias Militar e Hidalgo para continuar con las labores de apoyo a la ciudadanía afectada por la tormenta.

Acompañada por su suplente, NORA HINOJOSA y el aspirante a primer Regidor, ERNESTO FERRARA, recorrió la calle Arteaga para hablar con las y los vecinos del sector.

«En el día 36 de campaña no dejamos de recorrer las calles y de estar cercanos a los ciudadanos, hoy estuvimos en las colonias Militar e Hidalgo, vamos con las camionetas y en equipo vamos recogiendo las ramas que dejó el estrago de la tormenta del pasado lunes 17 y así vamos a terminar nuestra campaña apoyando a la ciudadanía de Nuevo Laredo”, señaló.

Un grupo de jóvenes y mujeres voluntarias respondieron al llamado de los abanderados del Partido Acción Nacional (PAN), para apoyar con la recolección de ramas, troncos y limpieza de las zonas devastadas.

PRESUMEN INVERSIÓN FEDERAL

Y LA OBRA ESTÁ EN ABANDONO

A propósito de Nuevo Laredo, el Gobierno Federal invirtió 20 millones de pesos en un parque deportivo en la colonia Pancho Villa, pero abandonó el proyecto a tal grado que es un foco de infección y riesgo de accidente.

Son 20 millones de pesos tirados a la basura, toda vez que a más de 7 meses de haber sido entregado por el propio Presidente de la República, el centro deportivo ubicado en Lago de Chapala y Eva Sámano sigue sin funcionar, tiene mala calidad en su construcción y además ya presenta un deterioro.

El sistema de drenaje jamás fue tomado en cuenta y construyeron sin ver que no estaba conectado a la red de la ciudad, por lo cual se requiere de una segunda fuerte inversión para solucionar el problema.

El 2 de abril del 2020 la entonces diputada local y ahora candidata de Morena, CARMEN LILIA CANTUROSAS, presentó un video para presumir la inversión federal.

En un recorrido realizado por el sector el piso de concreto luce agrietado, luminarias con base de tornillos, pero sin las tuercas que representa un riesgo en caso de caer.

Los sanitarios fueron construidos con el equipamiento de mala calidad, ya que se observa se hizo a prisa para entregarlo, además de que no cuenta con agua para el uso de los mismos.

Esta obra formó parte del programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, pero a más de 7 meses de su “inauguración” en octubre pasado el centro deportivo sigue sin ser usado por los jóvenes o las familias, ya que no está en condiciones por la mala calidad de la obra en su construcción.

La obra debió de estar funcionando desde octubre pasado, pero está cerrada por el riesgo que representa a decir de los que ahí la cuidan.

Fue una obra que costó 20 millones de pesos y se “entregó” por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ROMÁN MEYER y por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Se puso en marcha, pero no funciona ese parque deportivo, al igual que el banco del bienestar que debería estar listo desde septiembre pasado y no ha entrado en operación.

DANIELA DEJA MC Y SE SUMA

A GERARDO, “LA MEJOR OPCIÓN”

De otro lado y dos semanas de la victoria, el candidato de Acción Nacional a la diputación federal GERARDO PEÑA, recibió el apoyo y respaldo de la ahora ex candidata de Movimiento Ciudadano DANIELA RAMOS, quien se sumó a su campaña y pidió a la ciudadanía votar por él y por los candidatos del PAN.

“Me sumo al proyecto de GERARDO PEÑA, confío en el trabajo que está haciendo y que ha realizado desde el Congreso del Estado, me queda claro que es el mejor perfil para representar a los reynosenses en el Congreso de la Unión”, manifestó DANIELA quien también competía por el noveno Distrito.

Dijo que la decisión de unirse a este proyecto panista, es porque ve en él un hombre de palabra que cumple sus compromisos: “Me salgo porque estoy convencida del trabajo de GERARDO PEÑA, simplemente me gusta su proyecto y estoy convencida de la buena representación que hará en lo federal”, agregó.

La ex candidata de MC DANIELA RAMOS, señaló que va a acompañar al abanderado de Acción Nacional en sus recorridos y en el marco de cierre de los actos protocolarios en donde GERARDO PEÑA y los candidatos del PAN han recibido el apoyo de diversos sectores de la sociedad, incluidos operadores y militantes de Morena.

Por su parte, el candidato a la Cámara de Diputados Federal agradeció el respaldo que es la clara muestra de que el mensaje ha llegado “Y no tengo duda que seguirán sumándose más personas para que le vaya bien a Reynosa y Tamaulipas”.

NUEVO AMANECER VOTARÁ

POR CHUCHO NADER

Vuelvo a Tampico para mencionar que un respaldo absoluto dieron los vecinos, comerciantes y residentes de la colonia Nuevo Amanecer a CHUCHO NADER para que este próximo seis de junio alcance el triunfo en la jornada electoral en la que se habrá de renovar la alcaldía de Tampico, además del Congreso Tamaulipeco y la Cámara de Diputados.

Durante una extensa caminata efectuada en este importante sector, el abanderado de Acción Nacional reiteró su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de la ciudad y la modernización de la infraestructura urbana que genere mayor dinamismo económico y bienestar social.

CHUCHO NADER expresó que la colonia Nuevo Amanecer, como muchos sectores de la ciudad, se encontraban en total abandono, por lo que mediante un trabajo responsable y comprometido con el bienestar de los vecinos, se optimizaron los servicios públicos, y se mejoraron todas las vialidades para elevar la calidad de vida de la población, pero sobre todo para brindar seguridad y certidumbre.

El candidato del PAN, estuvo acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, así como de los aspirantes a la Diputación Federal y a la Legislatura local, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y MON MARÓN, respectivamente.

Calle por calle y casa por casa los aspirantes blanquiazules visitaron a los residentes y comerciantes del sitio, a quienes plantearon su proyecto de gobierno y pidieron el voto de confianza para seguir transformando el desarrollo de la ciudad.

RECORRE ROCÍO CANO

EL DISTRITO 06.

De El Mante, reportan que ROCÍO CANO, candidata de Redes Sociales Progresistas a Diputada Federal por el distrito 06 con cabecera en Mante, continúa con sus recorridos de campaña con la promoción de voto cara a cara, en donde ha visitado los hogares tamaulipecos de los 18 municipios que abarca este distrito.

En estos encuentros los ciudadanos del distrito 06 expresan sus más sentidas necesidades a lo cual la candidata consolida su compromiso con ellos y sus familias de traer beneficios a favor de las comunidades.

“Quiero ser la voz de todos ustedes y de sus familias en el Congreso, voy a estar gestionando beneficios, obras, apoyos, voy a bajar el recurso que nuestros municipios y nuestro estado necesita, porque no hay tiempo que perder, por un México adelante”, expresó.

Representante ciudadana, siempre en busca del beneficio común de Tamaulipas y del distrito 06.

ESCUELA SEGURA, LA FACULTAD

DE ENFERMERÍA UAT VICTORIA

La Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibió el distintivo Escuela Segura, otorgado por el Comité Estatal de Seguridad en Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El distintivo Escuela Segura se otorga por la atención y el cumplimiento permanente de los protocolos y de las medidas de protección sanitaria para evitar la propagación y contagio de la enfermedad de COVID-19.

La Directora de la FEV-UAT, Mtra. LAURA ROXANA DE LOS REYES NIETO, recibió al personal de la comisión sanitaria, quienes visitaron las instalaciones y verificaron los protocolos de seguridad para el regreso seguro a clases presenciales.

Este proceso tiene como meta asegurar que los protocolos se estén llevando a cabo de manera adecuada y segura, además de proporcionar a los estudiantes la garantía de que los riesgos de contagio de COVID-19 han sido disminuidos.

Al haber cumplido con los parámetros requeridos, la COEPRIS otorgó a la FEV-UAT la aprobación que garantiza que la escuela cuenta con todas las medidas sanitarias, identificándola con el distintivo de Escuela Segura.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.