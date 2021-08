Tendencias

Oscar Contreras

Arturo se reúne con Dante

El empresario Arturo Diez Gutiérrez Navarro estuvo con el Senador Dante Delgado Rannauro afinando los detalles de su nueva incursión en la política tamaulipeca y Movimiento Ciudadano (MC) le dará su respaldo por completo.

Es decir, Tamaulipas para la dirigencia nacional del MC es tan importante que sus estrategas de la política electoral le van a preparar lo necesario para que Diez Gutiérrez se posicione en muy poco tiempo de las simpatías de los tamaulipecos.

Esto confirma que el ingeniero Diez Gutiérrez ha vuelto al escenario pero ahora con el respaldo necesario para que repita el triunfo electoral que obtuvieron en Nuevo León y aunque no es lo mismo ganar una elección estatal en ese estado, se sabe que ya tienen bien estudiado el territorio tamaulipeco.

Desde luego que en Movimiento Ciudadano se conoce que Tamaulipas tiene siete municipios que son ciudades-estado, que tiene vida propia, una clase política integrada por grupos de poder muy distintos y que no se identifican de un lugar a otro.

Así que Arturo Diez Gutiérrez actuará con la preparación suficiente para que Movimiento Ciudadano intente apoderarse de esta esquina geográfica del país y desde aquí, continuar con su lucha por la democracia que Gustavo Cárdenas Gutiérrez emprendió desde hace más de seis años con este partido político.

Es importante comentar que Arturo Diez es un empresario de éxito y sus relaciones con el sector productivo y empresarial de todo el país será una de sus fortalezas para beneficiar a Tamaulipas.

Y es tal, su interés que Diez Gutiérrez está buscando gestionar el arribo de nuevas empresas para crear empleos bien pagados con el objetivo de empezar a dinamizar la economía del estado.

Recordamos que cuando fue alcalde de Ciudad Victoria la llegada de empresas se incrementó gracias a la seguridad laboral que ofrecía a los inversionistas y la economía del municipio tuvo un auge muy significativo.

El caso es que Arturo Diez sigue adelante no pierde el tiempo en estar pensando que puede hacer, sino que actúa y esto es un ejemplo de lo que hará al ganar el gobierno estatal porque sabe muy bien que esto es lo que quieren los tamaulipecos. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. Causó extrañeza que después de que Chucho Nader, presidente municipal de Tampico, subió una fotografía del desayuno con el Químico Salazar en el Club de Industriales, por la tarde desde Ciudad Victoria le enviarán al Cachorro del PAN.

Por supuesto que esta reunión entre Chucho Nader y el Cachorro del PAN no tuvo el mismo efecto ya que con el Químico Salazar se reunión en un mejor lugar y Chucho se llevó al Cachorro a una fonda y eso y más se lo merece porque ha sido el peor dirigente que el PAN de Tamaulipas ha tenido en toda su historia.

Y es que teniendo todo para ganar, perdió las principales ciudades del estado, la mayoría de las diputaciones federales y entregó en bandeja de plata el Congreso de Tamaulipas y es momento que los panistas se pregunta:

¿Por qué sigue el Cachorro como dirigente de Acción Nacional?

Lo que pasa es que ya demostró que no tiene los tamaños para ser el dirigente que el PAN necesita en este momento, a menos que en este partido quieran perder de nuevo y muchos creen que por vergüenza política debería renunciar.

Pero bueno, mientras decide que hacer la reunión del Químico Salazar con Chucho Nader sorprendió y por esto el Cachorro fue para hacer un llamado a la unidad de los panistas tampiqueños, pero este llamado en su voz suena hueco y hasta falso.

Los panistas saben que el dirigente estatal panista apoya al Truco Verástegui y más bien su llamado a la unidad es una convocatoria para que apoyen al secretario general de Gobierno en su proyecto para ser candidato del PAN al gobierno estatal. Ni más ni menos.

De salida. La alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria, Pilar Gómez, anuncia que no se incrementará el impuesto predial para apoyar la economía familiar, de los comercios y empresas.

Desde luego que Pilar no tiene argumentos válidos para justificar un posible aumento, ya que la ciudad capital sigue destruida, con continuos cortes del agua y muchos problemas para la recolección de la basura. Así que no le quedó de otra… y por supuesto los victorenses tendrán que agradecerle su compasión para no aumentar el predial… ¿Verdad?